Еще одна схема российского "Калашникова". Как концерн под санкциями продает стволы в 44 страны

Для перемоги над Росією важливо припинити експорт зброї, яку виготовляють підприємства країни-агресора.

Військово-оборонний комплекс РФ уже має проблеми. Через введені після 2014 року санкції багато російських корпорацій позбавлені можливості продавати свою продукцію в західних країнах. Проте великі військово-промислові державні компанії Росії знаходять лазівки для обходу санкцій.

ЕП вже наводила приклад концерну "Калашников" та компанії Alfa Precision: остання продавала продукцію російського гіганта в західних країнах. Крім того, усупереч санкціям концерн "Калашников" через посередників у Росії намагався придбати лінію з виробництва патронів у Євросоюзі.

"Калашников" потрапив під санкції у 2014 році разом з іншими російськими підприємствами галузі. Серед них – "Рособоронекспорт", "Ростех" та "Іжмаш", які забезпечують понад 90% російського експорту озброєнь.

З 2018 року всі компанії чи країни, які мають відносини з підсанкційними оборонними підприємствами Росії, можуть опинитися під санкціями США. Утім, це жорстке обмеження не вплинуло на рішучість концерну вести бізнес у ЄС і не завадило європейським компаніям заробляти на цьому.

Нижче – ще один приклад продажу продукції концерну в США та Євросоюзі через пов'язані з Росією компанії на восьмому році санкцій.

Гвинтівки компанії EDGun для ЄС та США

Іжевський механічний завод, який входить до концерну "Калашников", продає пістолети ІЖ-46М у США. Їх нібито виготовляє не завод в Іжевську, а приватна компанія Alfa Precision. Вона працює з приватною компанією EDGun, яка виробляє гвинтівки та продає зброю на західних ринках.

EDGun заснована у 2002 році. Вона позиціонує себе як виробник пневматичної зброї, першовідкривач формату "булпап". Фірма-виробник розташована у російському місті Сегежа, Карелія.

Любителям зброї компанія обіцяє найвищі стандарти якості розробки точної, надійної та довговічної зброї. Кожна рушниця збирається як штучний екземпляр. Споживач отримує її з мішенню. У компанії два співробітники, а її виручка за 2021 рік становила 1,6 млн дол.

Засновником та директором ТОВ "Едган" є Едуард Гафаров. У 2013 році ФСБ порушила щодо нього справу за статтею "екстремізм" за нацистський вислів. Росфінмоніторинг вніс його до списку терористів.

У 2014 році підприємця засудили – він відбувся штрафом. Через рік, як запевняв Гафаров, з нього зняли судимість та вилучили із списку терористів. З того часу справи в бізнесмена йдуть добре. Чим активніше він висловлює прихильність до російського режиму, тим вони йдуть краще.

Захист "нацисту-зброяру" забезпечив депутат Держдуми та голова партії "Родіна" Олексій Журавльов. Заради Гафарова він був готовий змінювати закони, а його партія – забезпечувати інформаційну підтримку в Карелії.

Журавльов – затятий прихильник нападу Росії на Україну. Він закликав відправляти дружини добровольців на Донбас і часто там бував. В ефірі російських телеканалів залякував росіян нападом НАТО. Гафаров підтримує "Родіну", чия політика збігається з політикою путіна.

джерело: checko.ru

В останні роки доходи бізнесмена стабільно зростають. Дохід від продажу гвинтівок та оптичних прицілів Гафаров отримує не лише в Росії. Про це свідчить наявність 44 представників, контакти яких опубліковані в буклеті компанії. Вона продає продукцію в усьому світі.

EDGun має представників в Іспанії, Швеції, Таїланді, Еквадорі, Перу, Венесуелі, Чилі, Бразилії, США, Чехії, Португалії, Лівані, Франції, Голландії, Бельгії, Кувейті, Гонконгу, Австралії, Новій Зеландії, Іраку, США, Великобританії, Уругваї, Аргентині, ОАЕ, Парагваї, Франції, Японії, Тайвані, Польщі, Італії, Панамі, Колумбії, Болгарії, Македонії, Туреччині, Сербії, Ірані, Норвегії, Канаді, Мексиці, Саудівській Аравії, Андоррі, Чехії, Греції, Хорватії, Австрії.

Основна точка продажу в Європі ТОВ "Едган" розташована в Іспанії. Купити зброю та аксесуари там можна через онлайн-замовлення в інтернет-магазині за посиланням www.edgun.shop/. Також вказані контакти: email info@edgun.shop, Whatsapp +34 666 712 245, Telegram +34 666 712 245.

З Іспанії російська зброя розсилається по всій Європі. У США EDGun LLC продає товар через своє представництво.

Більше того, гвинтівки EDGun продавались навіть в Україні, про що свідчать оголошення окремих торгових компаній.

Як "Калашников" пов'язаний з EDGun

На YouTube-каналі EDGun можна знайти відео, у якому фігурує Едуард Гафаров та людина, яку він називає власником Alfa Precision. У ньому Гафаров звертається до клієнтів через їх побоювання, що EDGun використовує стволи російської компанії Alfa Precision, а не іноземних фірм.

Зіткнувшись з різкою критикою та сарказмом з приводу "імпортозаміщення", Гафаров пояснює, що ці стволи не гірші за закордонні, і стверджує, що він перший тестує передову продукцію на російському ринку зброї.

Ім'я людини поряд з Гафаровим на відео не вказане. Нею може бути Михайло Козлов, власник компанії AlfaPrecision з Іжевська, зв'язок якого з концерном "Калашнікова" ЕП вже пояснювала. Крім того, у пості у "Вконтакті" Гафаров підтверджує, що використовує стволи Alfa Precision.

Пост має заголовок "Творець псп-гвинтівок "Едган" Едуард Гафаров – про стволи "Альфа пресижен". Там є коментар Гафарова на російському форумі, де він пояснює, чому використовує стволи Alfa Precision замість іноземних.

джерело: Вконтактє

"Скинули мені аудіо одного гарячого хлопця з південних регіонів з характерною говіркою, який обурюється, що стволи ІЖ, а не ЛВ і навіть хоче мене "приземлити". Мовляв, ІЖ дешевше набагато. Поясню", – пише Гафаров.

Далі він розповідає про стволи Іжевського механічного заводу концерну "Калашников" на платформі Alfa Precision, хоча текст вийшов під заголовком "Гафаров розповідає про стволи Alfa Precision".

Це означає, що стволи Alfa Precision виробляє Іжевський механічний завод концерну "Калашников", що перебуває під санкціями, а Гафаров використовує їх у виробництві своїх пневматичних гвинтівок.

У 2015 році стало відомо, що ВАТ "Іжевський механічний завод" та ВАТ "Концерн "Іжмаш" потрапили до санкційного списку США. Це означає, що громадянам США та ЄС заборонено контактувати з цими підприємствами.

Ще одним доказом є інформація на російському форумі власників зброї forum.guns.ru. На скрині нижче демонструються "заготовки стволів для пневматичних гвинтівок Alfa Precision".

Автор посту О. В. Сокіл нагадує співробітника Alfa Precision Олексія Соколова. Нижче в тому ж пості можна натрапити на таку інформацію: "Ствол встановлений у гвинтівку EDGun Matador".

Гафаров також знімає відеоролики, у яких він апробує нові гвинтівки, виготовлені з використанням стволів Alfa Precision. Ці відео опубліковані на YouTube та в групі Alfa Precision у "Вконтакті".

Це ще раз доводить, що пневматичні гвинтівки EDGun випускаються із стволами виробництва Іжевського механічного заводу концерну "Калашников", який ховається за "вітриною" Alfa Precision.

При цьому на сайті EDGun зазначено, що компанія продає стволи лише двох виробників: Lothar Walther (Німеччина) та Alfa Precision (Росія). На російську продукцію припадає близько половини продажу компанії.

Виходить, що стволи ІМЗ використовуються для гвинтівок, які EDGun експортує до 44 країн. Значить, компанії чи країни, які мають відносини з російськими підсанкційними оборонними компаніями, можуть опинитися під санкціями.

Діяльністю EDGun можуть зацікавитися компетентні органи, які стежать за дотриманням економічних і торгових санкцій. Наприклад, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як відомо, американські санкції застосовуються не лише до фізичних осіб та підприємств США, а й до іноземців та іноземних компаній. Ні EDGun, ні Едуарда Гафарова в санкційних списках Сполучених Штатів поки нема.

У Євросоюзі за рішення в рамках санкційної політики відповідає Рада ЄС на підставі пропозицій Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки. На їх радар EDGun теж поки що не потрапила.

Матеріал підготовлений журналістами ЕП за інформацією Ради економічної безпеки. РЕБ – організація, створена українським бізнесом для протидії російській агресії на економічному фронті.