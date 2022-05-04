Как российский "Калашников" продает оружие в США в обход санкций

Оружие российского государственного концерна, уже семь лет находящегося под санкциями, свободно продается на американском рынке под другим брендом. Как это стало возможным?(укр)

Після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році світові лідери запровадили санкції проти деяких російських громадян та компаній воєнно-промислового сектору, і тісно пов'язаних з ними підприємств.

Санкції США, Євросоюзу, Канади та низки інших країн не оминули так само і відомий російський концерн "Калашников", який входить в держкорпорацію "Ростех". Активи концерну за кордоном заблокували, а фізичним та юридичним особам вказаних країн був заборонений будь-який формат співпраці з корпорацією.

У 2018 році концерн навіть показово скаржився, що втратив до 90% світового ринку цивільної зброї через санкції.

Однак, як виявилось, зброя, виготовлена концерном "Калашников" досі продається в США. Попри санкції.

Більше року тому на сайтах американських магазинів зброї з'явився пневматичний пістолет AV-46. Поціновувачі зброї одразу впізнали в ньому російський ІЖ-46, який продається під брендом "Байкал".

Такі пістолети виготовляє лише "Іжевський механічний завод" в Удмуртії, який є частиною підсанкційного концерну "Калашников". Останній також виготовляє керовані артилерійські снаряди, безпілотники та інше обладнання і озброєння, яке Росія використовує у війні проти України.

Як же зброя підсанкційного "Калашникова" потрапила на американський ринок?

Пістолети – однакові, виробники – "різні"

Американські продавці зброї не приховують: вони дійсно торгують пістолетами ІЖ-46М, які виробляють в Російській Федерації. Водночас, за їх словами, цю зброю виробляє не "Іжевський механічний завод", і тому її нібито можна законно ввозити та продавати у США.

"Компанія Air Venturi провела переговори про виробництво та купівлю цього культового пневматичного пістолета AV 46-M в компанії Alfa Precision, невійськового російського виробника стволів", – заявляють в інтернет-магазині.

Як пишуть американські користувачі на профільному форумі, пістолет AV 46-M поставляється у картонній коробці, без письмової інструкції та запчастин.

Крім цього, пістолет AV 46-M відрізняється від оригінального ІЖ-46М тільки кольором рукоятки та написом на стволі. Якщо раніше там був вказаний виробник "Іж", тепер там напис "Made in Russia by Alfa Precision". Інших відмінностей між пістолетами немає.

Загадкова компанія з одним працівником

Про згадувану компанію Alfa Precision, яка буцімто є виробником AV 46-M, у відкритих джерелах мінімум інформації. Фірма має сайти російською та французькою, а також кілька сторінок у Facebook. Лише на одній з них вказана французька реєстрація. Решта три (1, 2, 3) зареєстровані в Росії.

На французькій версії сайту Alfa Precision активно торгує ширшим асортиментом продукції бренду "Байкал", не обмежуючись спортивною та пневматичною зброєю. Зокрема, стрілецькі гвинтівки, автомати та карабіни Іжевського заводу також представлені на сайті.

У Франції, наприклад, вона торгує гвинтівками "Байкал" того ж самого "Іжевського механічного заводу".

Поціновувачі зброї також без проблем знайдуть на французькому сайті компанії той же самий ІЖ-46, якого, щоправда, зараз немає у продажі.

Крім цього, за даними сайтів, що відстежують обсяги імпорту та експорту, компанія успішно торгує з Південною Африкою, Німеччиною, Чехією та Сербією.

Офіційно фірма Alfa Precision (ООО "Альфа Пресижн") зареєстрована в Іжевську у 2016 році за адресою вул. Цвєточная, 6. Це багатоповерховий житловий будинок, розташований у кількох кварталах від вже згаданого Іжевського механічного заводу. Чисельність працівників компанії – 1 особа.

На російському сайті Alfa Precision про виробництво пістолетів жодного слова. Там зазначається, що компанія виготовляє і продає лише ствольні заготовки.

У рекламних роликах, які публікує фірма у соцмережах, на задньому фоні можна побачити великий цех, дорогі верстати та масштабне виробництво. Тобто, виготовлення ствольних заготовок знаходиться точно не в житловій багатоповерхівці.

Клієнтам інтернет-магазину Alfa Precision пропонує оформити замовлення через індивідуального підприємця Соколова Олексія Валерійовича. Про нього відомо небагато. Чоловік родом з присілка Старе Мартьяново з тієї самої Удмуртії. Проживає в Іжевську. У 2015 році Олексій служив в армії.

Олексій Соколов Джерело: сторінка "вконтакте" Олексія Соколова

У нього також є сторінка в LinkedIn, де той вказав, що працює менеджером з продажів у Alfa Precision. Більше інформації немає.

Ще менше відомо про керівника фірми. За офіційними даними, ним є дехто Михайло Козлов. Окрім іжевської "Альфа Пресижн", з 2017 року він володів ще однією фірмою – ООО "Альфа ПресижЕн" (додана літера "Е") у місті Вятські Поляни Кіровської області. Адреса реєстрації – вул. Леніна, 333А, приміщення 2.

Зовсім випадково у тому ж місті і на тій же вулиці знаходяться цехи заводу "Молот", який виробляє 26 видів нарізної зброї та протитанкові комплекси "Метис". У 2015 році державне телебачення Росії повідомило, що підприємство вивели із складу концерну "Калашников", ймовірно, щоб уникнути санкцій. Проте це не допомогло, у 2017 році завод так само включили до списку санкцій США, як підприємство, пов'язане з концерном "Калашников".

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Прикриття для "Калашникова"

Концерн "Калашников" і Alfa Precision не афішують свої зв’язки. Концерн також не заявляв про продаж прав на виробництво пістолету ІЖ-46. На офіційному сайті "Іжевського механічного заводу" є інформація, що зброя виробляється у них в Іжевську. Це підтверджує і сайт "Ростеху".

Примітно, що раніше концерн "Калашников" відсудив авторські права на АК-47 у родичів винахідника Михайла Калашникова. Тож навряд чи оборонне підприємство дозволило б комусь без дозволу торгувати своїми пістолетами.

Тож, цілком можливо, що фірма з одним співробітником з Іжевська, де знаходиться завод з виробництва пістолетів, зареєстрована за адресою неподалік від підсанкційного заводу – це не випадковість, а лише спосіб обійти санкції.

Враховуючи це, діяльність компанії Alfa Precision, ймовірно, зацікавить OFAC (Office of Foreign Assets Control) – підрозділ Міністерства фінансів США, який регулює санкції американської держави.

Крім того, проти Alfa Precision повинні вести санкції і країни Євросоюзу, щоб унеможливити такі кейси у майбутньому. Росія, яка експортує тероризм до сусідніх країн, не повинна мати можливості експортувати зброю.

Концерн "Калашников" та "Іжевський механічний завод" не вперше опиняються в епіцентрі скандалу навколо санкцій. Раніше ЕП писала, що "Калашников" використовував "Липецький механічний завод", який не потрапив під західні санкції у 2014 році, для замовлення обладнання у іноземних виробників. Так само російський підсанкційний концерн використовував "ЛМЗ", щоб закупити інструменти для обробки металів саме для "Іжевського механічного заводу". Як свідчить листування між менеджерами компаній, яке оприлюднило хакерське угруповання Anonymous, Липецький завод розсилав запити на інструменти виробників з ЄС, США, Японії та Південної Кореї.

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