"У них будет выбор: жить в бедности или уйти в армию". Сергей Будкин об "утилизации" безработных россиян и новой экономике РФ

До голодных бунтов в России пока далеко, но процесс на самоуничтожение уже запущен. Какова цена санкций для российской экономики? (укр)

За два місяці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не минуло жодного дня, щоб уряди західних країн або приватні компанії не оголошували про якісь нові санкції або припинення діяльності в Росії. І це не кінець.

Водночас, усі ці заходи не дають миттєвого результату, вони мають відкладений ефект і саме тому росіяни здебільшого ще не відчувають їхньої згубної сили.

Саме тому володимир путін зараз дозволяє собі впевнено говорити, що "заходи Центробанку РФ спрацювали, економіка стабілізувалась, інфляція уповільнюється, ціни повертаються до своїх показників".

Проте, як каже керуючий партнер компанії FinPoint Сергій Будкін, у російської економіки може не бути цілі, але у неї є шлях. Цей шлях, відомий вже усьому світові, максимально точно окреслили українські прикордонники на острові Зміїний.

Напередодні Центр соціально-економічних досліджень "CASE Україна" разом з ЕП провели експертну онлайн-дискусію "Санкції. Російська економіка, іди на*уй", в якій взяв участь також відомий в Україні і Росії інвестбанкір Сергій Будкін.

З головними тезами його виступу та презентації ЕП ділиться нижче.

джерело: новое время

Як довго тривають війни

"Статистика щодо війн за останні 170 років свідчить, що медіанна довжина війни становила приблизно 15 місяців. Більшість війн закінчувались менше, ніж за рік. Тут йдеться про війни з активними фазами бойових дій, де була велика інтенсивність.

Тож потрібно готуватись до того, що війна може тривати місяці, але є і велика ймовірність, що вона може тривати більше року – від 1,5 до 2 років.

Це той ймовірний горизонт, на мою думку, який треба закладати в планування".

джерело: презентація, FinPoint, сергій будкін

Що не закінчиться в Росії найближчим часом

✔ Гроші

✔ Базові продукти харчування

✔ Горілка і прості алкогольні напої

✔ Бензин

✔ Меблі

✔ Сигарети бюджетних сортів.

У Росії ніколи не закінчаться гроші. Держава може надрукувати скільки вона хоче грошей.

Залишаться базові продукти харчування – хліб, олія, сіль, гречка тощо. Зрештою, Росія вирощувала та експортувала продовольства достатньо, щоб нагодувати 500 млн людей.

До війни РФ імпортувала лише третину від усього споживання продуктів. Здебільшого це були товари, які неможливо виробляти на території Росії. Їх росіяни втратять, що суттєво скоротить їхній раціон, але не залишить голодними.

Горілка не скінчиться, її продовжать виробляти та пити. Для її виробництва потрібно лише достатньо жита й просунутий самогонний апарат. Пиво також залишиться. Хмелем та солодом, бодай сумнівної якості, Росія забезпечена.

Бензин не закінчиться, бо РФ є великим виробником нафтопродуктів. Аналогічна ситуація із сигаретами бюджетних сортів.

Меблі також залишаться, адже Росія має велику кількість сировини та підприємств для їх виробництва, які мало залежать від зовнішнього світу.

Курити, пити, поповнювати бензобаки та забезпечувати базові потреби росіяни зможуть ще дуже довго. Отже, до голодних бунтів поки далеко.

Де втрача є і буде втрачати Росія

Через санкції економіка Росії буде катастрофічно спрощуватись. Велика кількість професій, які продукували додану вартість, тепер не будуть потрібними.

Для росіян повністю закрили ринки міжнародних капіталів. Конвертованості рубля, якою Росія так довго пишалась, також фактично більше немає.

Фінансові послуги втратять актуальність, адже фінансових ринків у Росії не буде ще довго. Знання правил розміщення євробондів, яким чином працювати з акціями, вміння виписувати міжнародні акредитиви знадобляться не скоро.

Для забезпечення фінансового сектору, напевне, знадобляться 10-15 пенсіонерів, які працювали у банку Радянського Союзу. Плеяда освічених та досвідчених менеджерів, яка була вихована в сучасній Росії і працювала на залучення до ринку більшої кількості людей, перестає бути потрібною.

Втратить Росія IT-компанії та ресторани. Вони вже закриваються та їдуть з країни. Закриття одного лише McDonalds призведе до втрати 92 тисяч робочих місць по всій Росії.

Професійна журналістика буде не потрібна. З російськими стандартами свободи слова потрібна буде лише газета "Красная звєзда", яку можуть вести кілька вірнопідданих журналістів.

З Росії відбувається відтік соціально-активного освіченого населення, а залишаються люди, які помішані на сумнівній національній ідеології та воєнній міфології. Таке суспільство можна порівняти хіба що з Сектором Газа.

Очікується поява 2-3 мільйонів безробітних. Проблема в тому, що в тоталітарних державах не вигадали іншого способу для "утилізації" безробітних, як створення з них воєнізованих формувань. У робітників буде вибір: або жити в бідності, або піти в армію, де є стабільна зарплата та соцпакет.

Санкції позначились на наявності безлічі товарів у магазинах. Один з найболючіших ударів – у Росії практично миттєво закінчились запчастини для автомобілів. Наприклад, гальмівні колодки, які раніше коштували 7 тис рублів, подорожчали одразу у 20 разів.

Останнє постачання запчастин компанії Volkswagen, яке вона зробила до виходу з російського ринку, відбулось за курсом 220-230 руб за дол. Це при тому, що офіційний курс наразі – близько 80 руб за дол.

Телевізор проти холодильника

Ціни зростають не лише на запчастини, а й на всі товари у магазинах. Битва "телевізора та холодильника" на теренах країни-окупанта триває.

За останні два роки деякі продукти харчування в Росії подорожчали у 2-3 рази. Велика частина цього подорожчання відбулась за останній місяць.

джерело: презентація, FinPoint, сергій будкін

Примітно, що продуктова інфляція не рахується в статистиці Росстату, оскільки служба постійно змінює розрахунок продуктових кошиків. Так російська влада створює ілюзію контрольованості інфляції, яка зараз становить близько 20%.

Реальний же рівень та якість споживання катастрофічно падають, особливо якщо йдеться про бідні прошарки населення.

З курсом рубля теж не все так однозначно. У 90-х протягом двох років офіційний курс був 12610 руб за долар. За цим курсом мали відбуватись усі розрахунки. Чим більше було таких розрахунків – тим далі цей курс віддалявся від реального.

В один момент реальний курс був 176 тисяч купоно-карбованців за долар. При цьому офіційний залишався на рівні 12610.

Зараз враження, що ситуація повторюється. Поточний офіційний курс рубля не відображає реальний, і згодом це відчує уся економіка.

Експорт уже не той

В першій половині 2021 року 37% російського експорту складала нафта, 19% – газ, 11% – метали, 8% – хімічна промисловість, 7% – коштовності, 7% – сільське господарство, 6% – зброя, 7% – усе інше.

джерело: презентація, FinPoint, сергій будкін

Експорт коштовностей закритий повністю, адже він один з перших потрапив під ембарго. Коштовності на зовнішній ринок здебільшого постачала компанія "Алмази Росії". Її акції впали на московській біржі у два рази. На більш "пристойних" біржах – ще більше.

Буде поступове скорочення експорту російської сільгосппродукції. На це впливатимуть логістична ізоляція, яка виникне внаслідок санкцій, та збільшені премії за страхування суден з Росії.

Також падіння експорту продовольства буде пов’язане із занепадом російського насінного фонду, який значно скоротиться у 2023 році. Причина – усі передові компанії, які постачали елітне насіння для збору великого врожаю, відмовились від постачань в Росію.

Крім цього, Росія втратить доступ до племінного (чистокровного) скоту, який імпортували з Австрії та Нідерландів. Також РФ не зможе купувати племінних курей-несучок – чотири основні компанії, які розводять таких курей, відмовились від співпраці з агресором.

Експорт російських металів також може катастрофічно впасти, бо вони теж потрапили під санкції. Замістити їх на західному ринку буде доволі просто.

Водночас Росія не зможе переорієнтуватись навіть на великий китайський ринок, адже Піднебесна сама має надлишкові потужності для виробництва сталі та інших металів, окрім платини та нікелю.

У 2021 році Росія продала зброї на 30 млрд дол. Основні імпортери вже поступово відмовляються від нових контрактів. Наприклад, Греція, яка входила до топ-10 покупців російського озброєння, у 2023 році планує від нього відмовитись.

Російська військова техніка проти України продемонструвала, що її бойові якості далекі від того, що росіяни показують на міжнародних виставках. А отже це буде антирекламою для РФ світовому ринку озброєнь.

Після того, як Україна знищила російські танки та кораблі, агресор буде змушений відновлювати власний військовий потенціал та обмежувати експорт, втрачаючи ринки.

Близько третини усього російського експорту – це нафта. Очікується, що через санкції та проактивну позицію західних країн постачання російської нафти до 2023 року дуже постраждає.

Уже зараз російська нафта торгується за цінами 2021 року, хоча цьогоріч вони значно пішли вгору. Дисконт на російське "чорне золото" сягає 35%.

Що в підсумку

Щодо антиросійських санкцій треба думати не про те, що буде завтра, а про те, що буде через 1-1,5 роки. Більшість обмежень не здатні вдарити по Росії миттєво. Лише через певний проміжок часу стане відомо, які товари Росія буде здатна експортувати, а які – не зможе виробляти навіть для себе.

Центральний банк РФ очікує, що повністю санкції набудуть сили у липні. В цьому випадку час грає на Україну. Чим більше ми тримаємось – тим більше економічні санкції набуватимуть ваги та зможуть вплинути на злам у війні.