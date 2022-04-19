Великое переселение матрасов: как крупнейший производитель Украины перенес производство из Днепра во Львов

Сотни компаний вынуждены вывести свой бизнес с востока на запад. Как это происходит, ЭП рассказывает на примере релокации крупнейшего производителя матрасов в Украине, компании "Матролюкс".(укр)

Держава активно стимулює бізнес відновлювати роботу, а там, де це неможливо – переїжджати у більш безпечні регіони. За даними Міністерства економіки, на 12 квітня із зони бойових дій евакуювали понад 300 підприємств, з яких 121 вже відновило роботу на новому місці.

Одним із таких підприємств є компанія "Матролюкс" – лідер на ринку України з виробництва та дистрибуції ортопедичних матраців.

До війни частка компанії на українському ринку становила 35-38%. Виробництво розташоване у Дніпрі, а потужності дозволяють виготовляти близько 4000 матраців на добу.

Російських військових у Дніпрі немає, але місто час від часу обстрілюють ракетами. Близькість до зони активних бойових дій, крім фізичної небезпеки, створює проблеми з логістикою, сировиною та ринком збуту.

Тому в компанії вирішили перенести частину виробництва до Львова. Наразі вже перевезли обладнання для однієї лінії з виробництва матраців – це чверть потужності заводу.

З якими складнощами стикнулись менеджери "Матролюкс" при перевезенні виробництва, які переваги отримали та як львівська влада заохочує великий бізнес залишатись в регіоні?

Складнощі переїзду

Виробництво дніпровська компанія "Матролюкс" зупинила одразу після початку війни. Тоді ж і почали роздавати наявні на складах у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Вінниці та Дніпрі матраци для бомбосховищ та лікарень.

Поступово матраци на складах закінчувалися, а попит на них – навпаки зростати. Особливо в тих областях, куди люди переїжджали з територій охоплених бойовими діями. Тому через деякий час вирішили відновити виробництво у Дніпрі.

"Пояснили працівникам, кому зараз потрібні ці матраци і вже через день люди вийшли на роботу і ми відновили виробництво", – розповідає виконавчий директор компанії Дмитро Шамін.

Проте у воєнних умовах повернути старі масштаби виробництва виявилось непросто. Річ у тім, що більшу частину матеріалів для виготовлення матраців компанія імпортувала з ЄС. Тож під час війни їх доставка до Дніпра не лише подорожчала, а й вимагала більше часу ніж у мирний час.

Тож в компанії вирішили перенести частину виробництва на захід України.

На подану до Міністерства економіки заявку з релокації оперативно відгукнулися представники Львівської військової адміністрації та запропонували допомогу.

"Транспортна розв'язка, логістичні центри, кількість людей і чуйність обласної військової адміністрації – напевно, все це вплинуло на вибір", – каже Шамін.

До війни "Матролюкс" мав близько 4000 дилерів по всій Україні, тож у Львові вже був регіональний склад продукції. Після того, як компанія домовилась з місцевими дилерами про розширення площі приміщення, сюди вирішили перевезти обладнання для виробництва.

"Приміщення підходило. Оскільки основним фактором для нас була достатня потужність електрики, рампа (похилий заїзд для вантажівок – ЕП) та зручний під'їзд великогабаритного транспорту", – зазначає виконавчий директор компанії.

Демонтаж та завантаження обладнання тривав 2-3 тижні.

Спочатку відвантажили обладнання для виробництва топерів – тонких матраців – саме вони найбільш популярні серед вимушено переміщених людей та волонтерів.

"Транспорт шукали по всіх каналах, які можна було підключити, через знайомих, волонтерів. В перший тиждень ціни були просто космічні – і 40, і 50 тисяч гривень (рейс однієї вантажівки з Дніпра до Львова – ЕП), залежно від того, звідки саме і куди саме потрібно їхати. За два-три тижні ціни пішли на спад, стабілізувалася ситуація з пальним", – пояснює виконавчий директор компанії.

Крім того, багато часу пішло безпосередньо на переїзд. У перші тижні війни з центральної на західну Україну одна вантажівка могла їхати 3-4 дні. Усю логістику компанія організовувала самостійно, хоча з боку держави підприємствам, що вирішили евакуюватися, допомагає "Укрзалізниця" та "Укрпошта".

За тиждень після завершення перевезення обладнання компанії вдалося запустити цех з виробництва тонких матраців на новому місці та почати видавати готову продукцію.

Монтаж іншого обладнання триває досі. Запустити усю виробничу лінію у Львові планують до кінця квітня. Ще кілька місяців, припускає Дмитро Шамін, піде на пошук та навчання фахівців, щоб вийти на рівень плану.

Одна з найбільших проблем для бізнесу, що релокується – пошук житла для працівників. Навіть малим компаніям через наплив людей з інших регіонів важко розселити працівників. Тож компанія вирішила піти іншим шляхом – набрати персонал у Львові.

З Дніпра до Львова переїхали 20 сімей працівників, яких уже забезпечили житлом. Вони допомагають налаштовувати нове виробництво і зараз це основна робоча група.

Загалом у Львові планують створити близько 200 нових робочих місць. Та це лише п’ята частина від загальної чисельності персоналу компанії, у якій до війни працювало близько 1000 людей.

Здебільшого на виробництві потрібні майстри з пошиття. Проблем із кадрами немає. Навпаки – багато людей шукає роботу.

"Працівники з Дніпра – ті, хто хотів переїхати – вже переїхали. Інші залишилися у Дніпрі, де ми не плануємо повністю закривати завод", – ділиться планами виконавчий директор "Матролюкс".

Він додає, що поки релокація ще триває, тож загальну суму витрачену на неї ще рано підраховувати.

Ближче до кордонів ЄС

Крім українського ринку, "Матролюкс" також працює на експорт. Раніше частину продукції експортували морем. Після блокади портів частину вантажів компанія перевозить автомобільним транспортом через Болгарію, Польщу.

"Зі Львова немає проблем для експорту товарів. Ми працюємо з країнами Балтії, Румунією, країнами Західної Європи. Такими темпами й з такою підтримкою ми за рік вийдемо не лише на європейські ринки, а й на світові", – переконаний Шамін.

Крім того, захід України нині є одним із найбільших споживачів продукції компанії, і ця тенденція зберігатиметься.

Близькість до кордонів ЄС страхує компанію від можливих проблем з доставкою необхідної сировини та відвантаженням готової продукції у разі ескалації війни. Рідна Дніпропетровська область межує одразу з чотирма областями, в яких йдуть активні бойові дії.

"У нас були товари, для виготовлення яких ми закуповували сировину в ЄС. Наразі ми не можемо оплачувати рахунки у валюті, тому є деякі складнощі. Є залишки, на яких ми працюємо, але так не може тривати довго.

Сподіваємося на швидке вирішення ситуації і зараз шукаємо альтернативи. Деякі компоненти знайшли тут, на Львівщині, замінили імпортні складові на українські. Всі готові надавати лояльні умови", – зазначає Шамін.

Підтримка місцевої влади

Влада Львівщини активно залучає у свою область саме великий бізнес, створюючи фінансові стимули для підприємств, що переїжджають з охоплених війною регіонів.

"Люди, які працюють у відділі економічного розвитку Львівської адміністрації, швидко реагують на наші запити та вирішують ті питання, які виникнуть навіть через місяць. Наприклад, ми дуже швидко закрили питання із пошуком співробітників. Багато питань зараз в процесі вирішення, але вони 24/7 на зв’язку, оперативно надають інформацію від держави", – пояснює виконавчий директор "Матролюкс".

Підприємців Львівська обласна ВЦА залучає не лише словом, а й грішми.

Якщо релоковані виробничі підприємства перереєструються на території області, то отримають з місцевого бюджету 100 тис грн безповоротної допомоги. Ще додаткові 100 тис грн будь-який бізнес може отримати, якщо створить не менше 20 нових робочих місць.

Підприємства легкої та харчової промисловості, а також машинобудівної галузі мають можливість отримати 500 тис грн на закупівлю обладнання, якщо створять не менше п’яти робочих місць.

Претендувати на отримання допомоги може й "Матролюкс", яке планує створити у Львові понад 200 робочих місць. Однак наразі підприємство ще не подавало заявку на участь у програмі.

"Зараз чекаємо, щоб отримати приміщення в оренду за більш привабливими цінами за програмою для релокованих підприємств. Поки ми не брали участі в інших державних програмах", – каже Дмитро Шамін.

Знайти вільні виробничі приміщення можна на спеціальній платформі, яку нещодавно запустило ДП "Прозорро.Продажі". На маркетплейсі будь-хто може безплатно розмістити оголошення про вільні приміщення, а кожна компанія, яка потребує релокації – знайти пропозицію і подати заявку.

Загалом влада Львівщини очікує, що релоковані підприємства створять у регіоні понад 2,5 тисячі додаткових робочих місць. Для підтримки такого бізнесу уже виділили 50 млн грн.

Після війни "Матролюкс" планує зберегти виробництво матраців у Львові та Дніпрі.

"Пізніше плануємо докупити ще обладнання замість того, яке забрали до Львова, і доукомплектувати виробництво у Дніпрі", – пояснює Шамін.