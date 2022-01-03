Если Львов — это Kostjukowski

Интервью с владелицей Kostjukowski apartments и фитнесс клуба Go Hard Викторией Костюк. (укр)

Вікторія Костюк - власник Kostjukowski apartments та фітнес клубу Go Hard.

За останній рік, ці два бренди стали впізнавані не тільки у Львові, але далеко за межами цього міста.

Сьогодні ми поговоримо про секрети успіху та особливості ведення готельного бізнесу, такого простого, на перший погляд, та водночас доволі складного бізнесу.

— Наскільки складно розвивати проект з нуля?

— Ви знаєте, будь-який проект має свої етапи становлення. З початку народжується ідея, після виникає концепція, далі формується команда і починається кропітка робота над реалізацією. 2 роки тому, у мене виникла ідея почати створювати апартаменти, в яких би могли зупинитись гості міста. Потім виникла назва - Kostjukowski.

Львів — це туристичний магніт і моє улюблене місто, в якому я живу. Мені дуже хотілось, щоб гості відчули комфорт і сервіс, який не можливо відчути в готелі. Я приділяла дуже велику увагу дизайну та зручності гостей. Коли ви знаходитесь у красивих та стильних апартаментах у Вас виникає бажання зробити фото і викласти в інстаграм.

Ми отримуємо десятки сторіс і відгуки, які клієнти до речі пишеться олівцями на фірмових бланках. Тому концепція апартаментів, а згодом і апарат-готелю дійсно стала успішною. Але завдячуючи команді, яка працює 24/7 та нашим гостям.

— Де ви черпаєте нові ідеї?

— Я багато подорожую і завжди намагаюсь знайти якісь цікавинки для наших гостей. Це може бути великий набір косметики, або смачні чаї.

Нові ідеї інколи знаходяться поруч з нами, ми просто їх не бачимо. Але, ідея без реалізації залишаться лише бажанням. У мене є команда, з якою ми реалізуємо всі задуми, також вони є драйвером і доволі часто пропонують ідеї самостійно.

Скажу більше, інколи на зборах я чую: "Вікторія Іванівно, ми хотіли запропонувати, а давайте ми на нашому даху зробимо ресторан. Або будемо там проводити заняття с йоги".

ФОТО: Kostjukowski

— Вікторія, на яких основних принципах побудовано роботу Kostjukowski?

— Ви знаєте, основними принципами роботи моїх компанії є правила мого життя. Я завжди пунктуальна і вважаю, що у сфері обслуговування немає місця неорганізованим працівникам. Ми завжди вчасно зустрічаємо наших гостей на трансфері. Швидко і чітко виконуємо наші обіцянки.

Друге - приділяти увагу всім дрібницям, з одного боку це може здаватись не важливо, а з іншого це цінність, яку ми надаємо нашим гостям. Один з наших гостей попросив додати спеціальний елемент для приготування риби, наступний раз ми спеціально для нього в його апартаментах поклали цей прилад.

Третє - це любов. Я люблю те, чим я займаюсь. Інколи приходиться працювати допізна, відповідаючи в різні чати, погоджуючи рекламні кампанії. Але, коли ти робиш справу, яку ти любиш, ти не помічаєш часу. Намагаюсь доносити ці правила до співробітників, враховуючи кількість позитивних відгуків наших гостей, здається - це дає свої результати.

— Це дуже круто. Давайте поговоримо, про роботу в період пандемії. На жаль, ця тема дуже болюча для готельного бізнесу. Чи сильно змінився портрет гостя у період пандемії?

— Ви знаєте, у нас на період пандемії збільшилась кількість гостей с України. Ми всі добре знаємо, що слово криза - інколи означає можливість. Для нас це можливість розвивати внутрішній туризм. Ми почали проводити рекламні компанії для залучення клієнтів з інших областей, змінили цінову політику.

Портрет нашого гостя не сильно змінився, це або бізнесмен який відвідує Львів по роботі, або сім'я яка поїхала на відпочинок с дітьми. Або молодь, яка компанією знайомиться зі Львовом. Наші основні локації знаходяться недалеко від центру, тому гостям дуже комфортно.

ФОТО: Kostjukowski

— Що треба зробити, щоб гість повернувся?

— Створити атмосферу і затишок в усіх деталях. От, наприклад, нашим гостям подобається безкоштовний трансфер. А водії, які зустрічають гостей, зустрічають їх з парасолькою. Бо у нас часто йдуть дощі. Покласти кілька смаколиків в апартаменти. І враховувати всі побажання.

За статистикою до нас повертається більш як 50% гостей які зупинились. А 30% приїжджає більш як 3-4 раз на рік. Цього літа у Львові було багато гостей зі сходу, так ось наші покоївки вивчили ключові фрази іноземною мовою, а ми переклали правила проживання на арабську.

Спеціально для таких гостей ми формуємо інше наповнення номерів, враховуючи віросповідання.

ФОТО: Kostjukowski

— Який був найдивовижніший запит від вашого гостя?

— Ви знаєте, у нас був гість, який хотів освідчитись своїй дівчині. Нам було дуже приємно, що для цього він обрав дах нашого апарт-готелю.

Він заздалегідь підготував каблучку, а наші адміни допомагали прикрашати шлях від номера до місця освідчення пелюстками роз. На його прохання ми придбали шампанське, фрукти та багато квітів. Це було дуже романтично.

— А що ви думаєте про Львів як туристичний напрям? Які зміни потрібні вам як готельєру?

— Львів - це саме романтичне місто України, яке приймає мільйони туристів кожен рік. На жаль із за пандемії зменшився потік туристів з інших країн, але я впевнена, що наступного літа все буде добре і ми знову будем раді зустрічати гостей з Польщі, Угорщини, Німеччини та Великої Британії.

Щодо змін, це, мабуть, дороги, бо багато наших гостей приїжджає на автівках. Інколи це стає випробуванням. Більше популяризувати наше місто.

Скажу відверто, у нас кожного тижня приїжджають гості, які у Львові вперше. Не всі на жаль знають, що можна не їхати на вихідні до Європи, щоб отримати позитивні емоції. Ми для них організовуємо екскурсії та знайомим з містом. Приємно бачити здивування та чути слова "Я не знав що у Львові може бути такий сервіс і такі красиві пам'ятки".





ФОТО: Kostjukowski

— Як би ви коротко охарактеризували концепцію вашого апарт-готелю?

— Концепція наших апартаментів - це проведення часу разом. В класичному готелі, Ви умовно купуєте сон. Ви цілий день не знаходитесь в номері, по перше там просто не зручно.

Ви снідаєте і йдете у справах. У нас в апартаментах ви самостійно готувати сніданок, або замовляєте у наших партнерів. Ви приділяєте час своїй родині або своєму чоловіку або дівчині. Ми пропонуємо наших гостям провести час разом, познайомитись місто і зробити так, що 2-3 дні проведені у Львові назавжди запам'ятались. Романтичне місто, з яким краще знайомитись, коли зупиняєшся саме в апартаментах.

Сніданок у ліжко, час проведений разом - це головна цінність. Мене надихали готелі Франції, я обожнюю Париж, тому в нових апартаментах в ЖК "Авалон" я намагаюсь донести частку романтичного настрою цього міста. Дуже раджу там зупинитись.

ФОТО: Kostjukowski

—Які плани на майбутнє, чи плануєте відкривати нові локації?

— Ми сформували дуже потужну команду, тому планів доволі багато. Без команди, яка допоможе реалізувати ідеї, вони залишаються лише планами. Ми плануємо відкриття ще одного апарат-готелю в центрі Львова.

Також є велике бажання відкрити власний невеликий ресторан, щоб наші гості могли отримати додатковий сервіс. Також в планах відкрити салон краси. В нашій стратегії розвитку є плани виходу в сусідні міста та навіть країни.

Тому слідкуйте за нами в соціальних мережах. І користуючись можливістю всіх запрошую до Львова.

Kostjukowski - краще ніж апартаменти, комфортніше ніж готель.