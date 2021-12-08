Страна реальных реакторов

2021 год можно смело назвать годом начала ренессанса ядерной энергетики во всем мире. В большинстве ведущих мировых столиц поняли, что в ближайшие годы одним из основных источников роста мировой экономики и ее декарбонизации станет атомная энергетика.

Именно она способна в кратчайшие сроки заменить убывающую "угольную" генерацию и предотвратить глобальный энергетический кризис.

Об этом громко заявляют на многочисленных энергетических форумах. Об этом вспоминают, подсчитывая ущерб от многократного повышения цен на электроэнергию.

Об этом пишут во всех планах по защите окружающей среды и уменьшению выбросов СО2 в атмосферу.

Об этом говорят в контексте борьбы с зависимостью Евросоюза от российских энергоносителей после запуска Северного потока 2.

Отказ от атомной генерации эксперты The Daily Telegraph назвали одной из трех главных ошибок Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Именно эта ошибка, по мнению аналитиков, поставила страну в энергетическую зависимость от России.

В. и. о. президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин

Признавая несомненную пользу ядерной энергетики для экономики, экологии и безопасности, в ближайшее время Евросоюз вслед за США примет решение об отнесении ее в разряд зеленой генерации наравне с возобновляемыми источниками электроэнергии.

Такое решение позволит европейским финансовым институциям возобновить кредитование проектов в сфере ядерной энергетики после многолетнего затишья.

На этом фоне Франция заявила о намерении построить новые атомные реакторы, которые по мнению президента Эммануеля Макрона, должны гарантировать энергетическую независимость страны и достичь углеродной нейтральности до 2050 г.

США планирует масштабные инвестиции для поддержки ядерной отрасли. 62 млрд долларов направят на развитие "чистой энергии", продление работы атомных станций и на передовые ядерные проекты.

Словакия уже достроила АЕС в Моховце, на британской Хинкли-Пойнт строят два новых энергоблока, Польша объявила о начале строительства атомных мощностей не позднее 2030 г.

В этом году в мире было введено в эксплуатацию более 5 ГВт новых ядерных генерирующих мощностей. И началось строительство новых энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В первую очередь речь идет о Китае, Индии, Пакистане и ОАЭ.

Таким образом, атомный сектор набирает обороты, растет понимание высокой надежности, безопасности и экологичности ядерной энергетики.

Украина не может и не должна оставаться вне этих процессов. И количество аргументов в пользу ускоренного развития отечественной ядерной энергетики с каждым днем все больше и больше.

Более того, наша пассивная позиция в этом вопросе будет преступлением для будущих поколений и вообще станет угрозой существования и развития нашей страны. Именно так, не больше и не меньше!

К 2040 году объемы потребления электроенергии в Украине вырастут как минимум в полтора раза и в это же время 13 из 15 ныне работающих атомных энергоблоков должны быть остановлены.

К тому моменту они отработают свой жизненный цикл даже после продления сроков эксплуатации. Тепловую генерацию нужно закрыть к 2035 г.

Но она прекратит работать намного раньше из-за нерентабельности, плохого технического состояния и отказа от финансирования модернизации ТЕС.

Таким образом, совсем скоро в одночасье наступит момент, когда почти 80% энергетических мощностей страны перестанут работать. Так и будет, если сейчас не начать что-то делать.

Генерации из возобновляемых источников энергии солнца и ветра, исходя из технологических особенностей, не возместят эти потери.

Нужно помнить, что срок строительства одного энергоблока в среднем 5 лет, а его стоимость – 5 млрд. дол. США. И нужно провести огромный комплекс работ, чтобы найти финансирование, урегулировать проектные, технические, юридические и процедурные вопросы и в конце концов запустить стройку.

Именно поэтому Энергоатом как базовое предприятие отечественной ядерной энергетики и всего атомно-промышленного комплекса уже больше года бьет в колокола, инициируя переговоры и консультации с зарубежными партнерами, готовыми поставить технологии и реакторное оборудование для новых атомных энергоблоков.

И мы достигли первых результатов, подписав в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского с американской компанией Westinghouse Меморандум о строительстве 5 энергоблоков по технологии АР1000, которая сертифицирована одним из самых авторитетных органов в сфере ядерной энергетики - Комиссией по ядерному регулированию США (NRC).

И уже через 3 месяца в Киеве в развитие положений Меморандума было подписано два первых соглашения по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Энергоблоки АР1000 компании Вестингхаус

Для атомщиков преимущества АР1000 очевидны.

Реакторы АР1000 имеют мощность 1100 МВт и относятся к поколению III+ с суперсовременными системами активной и пассивной безопасности. Преимуществом реакторов является очень высокий коэффициент использования установленной мощности – 93% и увеличенный топливный цикл – 18 месяцев. Реактор может работать в маневренных режимах в диапазоне от 20% до 100% нагрузки. Реактор состоит из 50 больших и 250 малых модулей, что существенно сокращает стоимость и сроки строительства.

Обращаю внимание, что два новых энергоблока будут построены не на месте энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а на новой площадке с нуля на территории станции.

Площадь позволяет. В то же время мы обратились с просьбой к американским партнерам провести обследование недостроенного блока №3 ХАЭС и подумать о возможном способе его достройки с максимальной выгодой как в экономическом так и политическом плане.

О результатах и возможных вариантах его достройки сразу сообщим.

Всего по нашим расчетам для плавной замены мощностей атомной генерации и удовлетворения спроса в электроэнергии необходимо построить 14 новых энергоблоков.

Три из них будут на Хмельницкой АЭС, по одному на Запорожской, Ровенской и Южноукраинской АЭС и еще 8 на двух новых атомных электростанциях.



Возможно звучит фантастически и нереально, особенно для скептиков и критиканов, привыкших объективные оценки заменять личной ненавистью и мстить за несостоявшуюся карьеру в структурах Энергоатома. Но это не проблема.

Проблема в том, что наше общество в состоянии глубокой депрессии, не верит в собственные силы и победы.

А если вдруг что-то начинает получаться и есть прогресс, приходят "эксперты" и начинают выдумывать какой-нибудь подвох и целую мифологию.

Например, вместо того, чтобы порадоваться возможности использовать уже имеющееся новое оборудование Westinghouse (которое изготовлялось для АЕС V. C. Summer в США), что значительно ускорит сооружение новых энергоблоков, в украинских медиа начали распространять фейки о его плохом качестве и несоответствии.

Далее придумываются истории о несостоятельности компании Westinghouse, о ее неспособности строить новые энергоблоки, об отсутствии опыта эксплуатации новой технологии АР1000 и так далее.

Думаю, для всех очевиден главный заинтересант и вдохновитель таких публикаций – соседняя страна агрессор, очень ревностно следящая за успехами Энергоатома и мстящая за разрыв двухсотмиллионного договора на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС.

После подписания соглашений о строительстве новых энергоблоков в ноябре 2021 г. в русскоязычном сегменте онлайн медиа на Westinghouse и Энергоатом было вылито тонны грязи, придумано и через государственные информагенства РФ распространено десятки фейков на эту тему.

Многие из них осознанно или по глупости ради хайпа были перепечатаны в украинских изданиях и повторены украинскими "экспертами".

Энергоблоки НАэК "энергоатом"

Особенно "рассмешил" фейк о том, что украинские специалисты неспособны построить новый атомный энергоблок по технологии АР1000.

Хотя на самом деле именно за украинскими атомщиками охотятся и пытаются переманить для работы на строящихся атомных объектах хедхантеры со многих стран мира.

Именно отечественная ядерная энергетика занимает второе место (без учета РФ) в Европе после Франции по количеству энергоблоков и опыту их эксплуатации (490 реакторо-лет).

И именно украинские атомщики - инженеры, специалисты способны помочь многим европейским странам возродить ядерную энергетику для избавления от дефицита энергоносителей и зависимости от России.

Мы обещали работать 14-тью блоками в осенне-зимний период. Мы работаем. Будет и 15 из 15. Впервые в истории.

Атомщики понимают какой ценой и усилиями это достигнуто. Друзья радуются, враги ещё больше ненавидят. Но это не главное.

Главное - что наши люди, жители Украины и наша экономика будут обеспечены электроэнергией.

И НАЭК "Энергоатом" не подведёт! Слава Украине!

Автор статьи: в. и. о. президента ДП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин