Потребительский патриотизм: почему важно встречать Новый год с украинским игристым

За підрахунками корпорації "Укрвинпром", мова йде про частку 20% на полицях супермеркетів. Тобто 80% асортименту вин становить імпортна і не завжди якісна продукція. Чому ж українці все ж обирають імпортний товар, незважаючи на підтверджену якість власної продукції?

Тому що імпортний продукт часто дешевший, а підтримка бренду українського вина поки що доволі слабка. Чи є в українських ігристих вин шанс завоювати свого споживача і позмагатися з французьким шампанським, іспанською кавою чи італійським просеко?

Однозначно так. І це підтверджують результати порівняльних випробувань виноробної продукції вітчизняного та імпортного походження, які провели професіонали та представники влади:

Що обрати?

Виробництво найсвятковішого з напоїв має давню історію в Україні і вона починається задовго до запуску Артемівського заводу ігристих вин. У Судацькому виноробному училищі в Криму ще у 1802 році вина пускалися на повторне бродіння.

Сьогодні ж в Україні є багато підприємств, які знають і вміють робити ігристі та можуть здивувати не лише українців, а й міжнародне журі. Асортимент цієї категорії вин в Україні досить широкий: можна придбати Одеське ігристе у Prestige LTD чи Салюте Асті від Таїрово Вайнері, Карпатський сект у Chateau Chizay або Брют натюр у 46 Parallel Wine Group та інших.

Звісно, не можна не згадати лідера в цій категорії — компанію ARTWINERY, що має можливість завдяки унікальним підземним сховищам у Бахмуті витримувати ігристе вино від 9 місяців (ТМ "Артемівське") і до 60 місяців (ТМ "Artwine Grand Reserve").

Цьогоріч українські виноробні підприємства - Chateau Chizay, 46 Parallel Wine Group та ARTWINERY -перемогли у престижному міжнародному конкурсі London Wine Competition 2021!

У непростій боротьбі зі світовими гігантами-виноробами з Італії, Франції, Австралії, Португалії, США та інших країн світу українське вино здобуло 13 нагород.

Ті, хто не любить брют і хоче трохи підсолодити Новий рік, має змогу обрати винні напої Фраголіно, що виготовляються як національними виробниками, так і іноземними.

Особливим попитом користується продукція національних виробників:

-Фраголіно виготовлене з натуральної яблучної сировини за технологією сидру під ТМ FRATELLI;

- Фраголіно під ТМ ТАЇРОВО виробництва ТОВ Таїрово Вайнері;

- Фраголіно під ТМ SAVAGE, яка належить ПрАТ "Артвайнері";

- Фраголіно під ТМ VILLA BIANCA виробництва ПрАТ "Оболонь";

- Фраголіно під ТМ ENTRÉ.

Варто зазначити, що сорт винограду Ізабелла, яка надає вину аромат суниці, вирощується лише на території України. Позначення Fragolino не є охоронюваним позначенням як на території України, так і на території інших держав ЄС.

Відомості про позначення Fragolino в Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів відсутні.

ФОТО: УКРВИНПРОМ

Перелік гарних зразків українського вина та винних напоїв до новорічного столу можна перераховувати безкінечно довго. На жаль, поки в Україні недостатньо розвинута культура споживання вина. На сьогодні українець споживає у середньому 3,5 л вина на рік, водночас європеєць — приблизно 60 л вина на рік.

При цьому європейці п’ють практично лише вино власного виробництва. Українці так само повинні споживати автентичну продукцію, бо вино — це продукт місцевості.

Іноземці, які приїзджають до нас, хочуть спробувати українське вино і ми можемо запропонувати справді гідний вибір. Українські вина — натуральні й унікальні, містять незначний рівень консервантів.

Вітчизняні винороби в десятки разів менше обробляють виноград, ніж найбільші країни-експортери вина, адже внаслідок сприятливих кліматичних умов більш ретельна обробка й не потрібна.

Кількість обробки вин SО2 в Україні в 3-4 рази менша, ніж у виноробів в інших країнах.

Що не так з імпортним вином?

У вересні Держпродспоживслужба спільно з корпорацією "Укрвинпром" за участю представників АМКУ, ДПС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Асоціації сомельє України провели засідання дегустаційної комісії.

Учасники випробували понад 400 зразків виноробної продукції українського та імпортного походжень, закуплених у торговельних мережах України. Це безпрецедентний дегустаційний захід для вітчизняного ринку вина.

За результатами засідання було з'ясовано, що 30% виноробної продукції імпортного походження та 90% імпортних напоїв на основі вина мають порушення.

Як правило, імпортовані в Україну винні напої виготовлені з води, вина та полуничного або суничного ароматизаторів. Натомість українські підприємства виробляють напої з яблучної та виноградної сировини з додаванням екстрактів суниці.

Такі напої незрівнянно кращі за якістю, ніж імпортні, виробляються за вітчизняною технологією згідно з чинним законодавством України, порушень у маркуванні не виявлено.

Так, серед номінантів відзначено українське підприємство "Таїрово Вайнері", яке виробляє "Фрателлі Фраголіно" та "Таїрово Фраголіно" з яблучної сировини з додаванням натуральних екстрактів, а також Artwinery, яке виготовляє Savage Fragolino.

"Виробництво вина в Україні досить затратне, постійно зростає собівартість сировини та комплектуючих (склотари, поліграфії, ковпачків), збільшуютьсяя транспортні витрати тощо. З іншого боку, дешеві вина — пряма загроза здоров’ю людини, адже дешевий, низьковартісний продукт, апріорі, не може бути натуральним і високоякісним. Таким чином, український ринок вина потребує дієвої допомоги та сприяння з боку держави на зразок практики багатьох європейських країн. Це допоможе також досягнути балансу імпортної та вітчизняної виноробної продукції на внутрішньому споживчому ринку", — вважає генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

Як не втратити українське вино?

Широка українська душа дивує світову спільноту своєю відкритістю та гостинністю, а також повною відсутністю ринкового патріотизму. На жаль, українські якісні вина витіснені з полиць дешевою імпортною виноробною продукцією здебільшого сумнівної якості. Ситуація має змінитися, інакше є шанс втратити цілу галузь.

В останні кілька років українська влада зробила певні кроки для спрощення роботи українських виноробів. Була спрощена процедура отримання ліцензії на виробництво вина, цьогоріч відмінили акцизну марку для натуральних вин. Але цього замало.

Хотілося б підтримки імплементації норм Директиви Європейського Парламенту і Ради 2019/633 від 17 квітня 2019 року "Про недобросовісну торгову практику між підприємствами у сфері сільського господарства та продовольства" у національне законодавство та гармонізації ставок акцизного збору на вина ігристі відповідно до європейської практики.

Це створить рівні та конкурентні правила гри як для імпортерів, так і для українських підприємств.

Держава має приділяти галузі більше уваги, сприяти досягненню балансу імпортної та вітчизняної виноробної продукції, представленої в торговельних мережах України, здійснювати системний контроль якості.

Важливо перейняти досвід ЄС, де вино є продуктом харчування. У наших виноробів є сподівання й на те, що Уряд прислухається до ініціативи корпорації "Укрвинпром" та внесе вітчизняне ігристе/ тихе вино до переліку товарів, які можна придбати за допомогою єПідтримки у цифровому додатку "Дія".

Також на наступний рік Держпродспоживслужба та Укрвинпром запланували проводити дієві заходи у напрямку системного контролю якості та безпеки виробленої винопродукції.

Наразі завдання для кожного з нас — придбати українське ігристе, адже вітчизняні вина нічим не поступаються у якості імпортній продукції, а навіть навпаки. Відвідуйте українські виноробні, шукайте своє вино, пізнавайте виноробні регіони і ви будете приємно здивовані ароматами, історією та якістю наших напоїв.

Заплануйте на 2022 рік кілька винотурів і дегустацій, адже українське вино достойне того, щоб його купували і про нього говорили.