Ломать — не строить. Как развивать города в интересах людей и окружающей среды

Игнорирование «недостроев» и заброшенных домов создает экологические и социальные проблемы, а снос — часто далеко не самый эффективный и экологичный выход из ситуации. Современные архитекторы и эксперты выступают за устойчивый подход, когда здание можно использовать повторно или дополнить, чтобы вдохнуть в него новую жизнь.

"Снос — это трата впустую огромного количества вещей: энергии, материала и истории", — говорит архитектор Анн Лакатон.

Большую часть своей карьеры она посвятила трансформации существующих сооружений в здания с новыми идеями и смыслами.

А в этом году получила самую престижную премию в области архитектуры, Pritzker Architecture Prize, за "внимательный, новаторский и устойчивый подход".

Вместе с ANDRIYIVSKY City Space рассказываем, как города могут развиваться этично и экологично — и что для этого могут сделать застройщики.

Реконструкция токийского дворца в Париже - проект Анн Лакатон и Жана-Филиппа Вессаль florent MICHEL © 11h45

Повторное использование

В Швейцарии работает организация Projekt Interim, которая помогает малому бизнесу находить неиспользованные сооружения с небольшой арендной платой.

Благодаря компании временные офисы нашли десятки местных стартапов, турагентств, спортивных организаций и производств.

Цель Projekt Interim — стать мостом между временными арендаторами и свободными пространствами.

Таким образом малый бизнес получает больше вариантов для развития, а местное комьюнити — стабильную городскую среду: работа с незанятыми помещениями позволяет избежать вандализма и недопустимого обращения с такими зданиями в целом.

Похожая инициатива работает в Великобритании.

Организация Open Doors предоставляет свободные помещения местным жителям — чтобы помочь британцам, особенно молодым, чаще объединяться и создавать новые проекты.

Кооперация локального комьюнити здесь — важный вызов.

Растущий уровень насилия в том же Лондоне связывают именно с разрозненностью и нехваткой молодежных клубов и центров.

Реконструкция вместо уничтожения

Не все недостроенные и заброшенные здания можно использовать повторно без реновации или реконструкции.

При этом работать с такими сооружениями необходимо — в противном случае, они становятся проблемой для города.

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, заброшенные постройки способствуют снижению стоимости недвижимости по соседству на 2-8%.

"Недострои" чаще других становятся объектами для поджогов, а районы, где они находятся, ассоциируются с криминалом и неблагополучием.

Кроме того, в США выяснили, что такие сооружения повышают затраты на полицейских и пожарных.

Снос недостроенных зданий и строительство новых — также неоднозначный шаг.

Власти Чикаго подсчитали, что эти процедуры "ответственны" за генерацию 25% твердых отходов в США.

Есть и косвенные последствия: на строительство уходит большое количество энергии, которая тратится впустую, когда строение разрушают.

По данным американского фонда National Trust for Historic Preservation, повторное использование свободных зданий может сэкономить до 46% природных ресурсов.

Сохранить и дополнить

С конца прошлого века многие государства и частные застройщики начали осознавать потребность в повторном использовании недостроенных зданий.

ООН дополнительно закрепила важность устойчивого развития городов, чтобы сократить отходы и потребление энергии.

Поэтому в последние годы все больше застройщиков стали обращать внимание на незавершенные проекты и реанимировать их.

Например, в Детройте бюро Neumann/Smith Architecture переоборудовало 100-летнее здание в современный офис для рекламного агентства.

Офис для рекламного агентства Campbell Ewald Justin Maconochie ©

Архитекторы сохранили бетонный каркас, при этом выбрали формат свободной планировки для взаимодействия сотрудников.

Авторы проекта использовали переработанное дерево для поддонов и перегородок, а также стулья и ткани из экологичных материалов.

Комьюнити-центр в Юаньхэгуань DEEZEN, Jin Weiqi ©

В китайской деревне Юаньхэгуань бюро LUO Studio превратило недостроенный частный дом в комьюнити-центр.

Архитекторы оставили бетонное основание и дополнили его деревянным каркасом.

Интерьер также выполнен преимущественно из дерева — с деревянными балками, поддерживающими колоннами и перегородками.

Внутри постройки авторы проекта оставили как можно больше свободного пространства, а также добавили панорамные окна и люк для доступа к дневному свету.

Такие проекты называют адаптивным повторным использованием.

Архитекторы заканчивают здания с сохранением прежних компонентов — благодаря этому избегают лишнего экологического ущерба, а также оживляют районы и города.

Тренд становится все более актуальным — по данным сервиса RentCafé, за последние десять лет количество реконструкций старых старых объектов в новые комплексы достигло пика.

Устойчивое развитие в Украине

Украинские девелоперы постепенно перенимают успешные практики зарубежных коллег.

Один из примечательных примеров — реконструкция комплекса "Мистецький Арсенал", в рамках которой обновили его пространство и прилегающие территории.

ANDRIYIVSKY CITY SPACE

В 2021 году на улице Большой Житомирской закончили редевелопмент заброшенного здания начала XX века, где будет работать посольство Японии.

В рамках реконструкции девелопер обновил часть прежнего фасада и дополнил конструкцию современным сооружением.

При этом здание сохранило изначальную этажность и объем.

А вскоре на улице Андреевской появится полифункциональный комплекс ANDRIYIVSKY City Space.

Это — реконструкция недостроенного здания середины "нулевых".

Предыдущий застройщик планировал построить на этом месте здание в псевдоисторическом стиле — с башенками на крыше, бельведером и прочими атрибутами.

В новом проекте архитектор и девелопер отказались от этого подхода.

Они сохранят каркас, но отсекут лишние элементы.

При этом фасад останется фактурным благодаря другим приемам — использованию породы габбро, добытой в Украине, а также чередованием текстуры обработанного и необработанного камня.

Особый визуальный стиль ANDRIYIVSKY City Space сохранит его актуальность на долгие годы, а также тактично интегрирует в исторический контекст Подола.

ANDRIYIVSKY CITY SPACE

Цель создателей проекта — сделать комплекс новым драйвером развития района.

На первых этажах здания появятся кафе и рестораны, которые оживят улицы, а дополнят разнообразие функций комплекса апартаменты и офисные помещения.