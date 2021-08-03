Проводим 16 бесплатных курсов для айтишников в год. Как и зачем компания Yalantis готовит новые кадры для отрасли

Когда удаленная работа стала новой реальностью, заказчики из разных стран начали еще чаще нанимать украинских разработчиков. Теперь спрос на IT-рынке превышает предложение, и отрасль остро нуждается в новых кадрах.

Компания Yalantis, которая больше 12 лет разрабатывает продукты для иностранных клиентов, нашла свое решение проблемы. С помощью бесплатных курсов для начинающих специалистов она готовит новые кадры для себя и всей отрасли.

О том, почему Yalantis отказалась от подрядчиков по техчасти, как запустила образовательные проекты, и почему не берет за них плату, рассказал финансовый директор и сооснователь компании Сергей Фесенко.

Начинали с приложений для айфонов и растили сотрудников

Я начал работать в IT в 2009 году. Вместе с двумя друзьями мы сидели в небольшой квартирке в Днепре и делали проекты на заказ через биржу. Сначала это были только приложения для iPhone. Дальше проектов становилось все больше, и в какой-то момент мы поняли, что нужно расширять команду.

Перед нами впервые встала проблема, с которой сейчас мы встречаемся постоянно, – нехватка кадров на рынке. Почти никто не умел работать с приложениями, и мы решили вырастить сотрудников сами.

Мы взяли в команду трех стажеров-разработчиков – двоих студентов третьего курса по прикладной математике и одного системного администратора. Наверное, с этого момента и началась компания Yalantis. Мы с ребятами шутим, что наше название – имя древнегреческой богини программирования, хотя на самом деле оно появилось спонтанно и ничего не значит.

Фото: компанія Yalantis

Мы постоянно расширялись и поэтому все время искали профессионалов. Какое-то время специализировались на мобильных разработках – для iPhone и Android. Заказчики из США, Европы, Азии, Австралии, Южной Америки находили нас через фриланс-биржи.

Осваивали новые направления и искали специалистов

Со временем появились и веб-проекты. Сначала их техническую часть мы отдавали на аутсорс, а потом поняли, что качество работы подрядчиков нас не устраивает.

Мы всегда ставили планку выше, чем в среднем по рынку, – не хотелось просто клепать одинаковые приложения. Поэтому начали искать специалистов в веб-направлении. Мы наняли лида, и уже он сформировал команду. Сейчас веб-отдел – самый многочисленный в компании.

Мы нацелены на работу с долгосрочными проектами. Во-первых, это выгоднее с точки зрения бизнеса. Во-вторых, разработчикам интереснее работать над чем-то глобальным, а не писать программы, о которых никто не вспомнит через полгода.

Для этого нужен определенный уровень экспертизы. Важно, чтобы в команде были не только разработчики, но и архитектор, который формирует техническое видение проекта и выступает в роли связующего звена между клиентом и девелоперами. Таких специалистов мало на рынке, и мы стараемся растить их сами.

фото: компанія Yalantis

Сейчас у нас много долгосрочных глобальных проектов. Например, мы разрабатываем мобильный банкинг для США. Это большой проект, только над ним одним работают 100 наших специалистов. Есть несколько проектов в сфере здравоохранения.

Один из них – американский сервис, где доктора и пациенты могут общаться в реальном времени. Большинство наших клиентов – из США, но есть и заказчики из Испании, Германии, Австралии, Сингапура, Таиланда. Всего мы реализовали более 150 проектов.

Просили клиентов из США отправлять деньги в евро, а потом нашли решение для приема платежей

Поскольку мы работаем только с иностранными заказчиками, перед нами всегда стоял вопрос, как принимать от них платежи. Когда мы только начинали делать приложения, пытались принимать оплату через банки.

Но в Украине тогда еще никто не понимал, что такое электронная подпись, и как работать без договора с мокрой печатью. Американские заказчики, наоборот, не понимали, что это за печать, и где ее взять.

Потом через биржу Elance мы узнали о платежной платформе Payoneer. Оформили карту физического лица и выводили деньги в один клик. Тогда речь шла о небольших платежах – $2-5 тысяч. Когда мы создали компанию, и обороты стали больше, карта физического лица уже не подходила.

Компанию мы зарегистрировали в Эстонии, поэтому там же открыли счет в банке. Активно пользовались им где-то до 2016 года. Потом банки начали требовать, в том числе, от IT-компаний, предоставлять материальные доказательства своей деятельности.

Но как показать банку код? К тому же, начались проблемы с приемом платежей в долларах через банк. Мы даже просили некоторых клиентов из США отправлять деньги в евро, но для них это было сложно и дорого из-за конвертации.

Тогда мы вспомнили, что раньше без проблем принимали платежи в любых валютах через Payoneer, и решили вернуться к нему. Зарегистрировали корпоративный аккаунт. Работать с клиентами, особенно из США, стало намного проще.

Теперь им не нужно идти в банк, подписывать кучу документов. Они просто регистрируются в Payoneer и делают платеж. Нашим клиентам без счета в банке тоже удобно – через платежную платформу они могут отправлять деньги прямо с карты.

Мы принимаем платежи через Payoneer в долларах и евро. Пользуемся и другими продуктами платформы. Например, отправляем деньги нашим подрядчикам в разных странах – Украине, Латвии, США.

Удобно, что в Payoneer можно сделать любую операцию и получить выписки за пару кликов. А еще у нас есть менеджер Юлия, которая всегда на связи и готова ответить на любые вопросы.

Готовим кадры для отрасли и для себя

Наши клиенты выбирают нас из-за высокого качества работы. Для них, как и для нас, это главный приоритет. Думаю, что как раз высокое качество сыграло решающую роль в том, что пандемия не сильно отразилась на работе Yalantis.

В прошлом марте у нас закрылось 10% проектов, и, к сожалению, нам пришлось попрощаться с 7 специалистами, для которых не нашлось соответствующих задач. Это не так много по сравнению с другими компаниями.

Уже в мае к нам зашло пять новых проектов, ведь мы направили все усилия на адаптацию к рынку и на укрепление сотрудничества с клиентами. Заказчики, которые ценят качество, обращались к нам, несмотря на кризис.

Сейчас и мы, и весь украинский рынок IT-аутсорса завалены заявками на проекты, есть множество вакансий для разных специалистов. В некоторых компаниях их количество доходит до 1000, у нас – около 70-100.

Американские клиенты после пандемии стали еще активнее заказывать проекты в Украине – они поняли, что у нас можно получить качественную работу за оптимальные деньги.

Поэтому перед нами, как и перед другими украинскими IT-компаниями, остро стоит проблема кадров. Нам нужны профессиональные специалисты, а их на рынке не так много. Вузы не покрывают эту потребность в полном объеме.

Мы всегда много вкладывали в наших специалистов – поэтому команде Yalantis всегда есть чем поделиться с миром. Мы с самого основания компании занимаемся образовательными проектами.

Начинали с того, что устраивали встречи iOS-разработчиков, – приглашали ребят из других компаний выступить с разными темами, обсудить их. Это помогало шире посмотреть на работу и получить новые знания.

Несколько лет назад мы начали организовывать собственные школы для IT-специалистов. Это бесплатные курсы по разным направлениям – бизнес-анализ, проектный менеджмент, тестирование, копирайтинг, дизайн, языки программирования Python, Golang, Node.js, React.js и другие.

До пандемии курсы проходили в основном оффлайн. Сейчас – только онлайн. Кстати, даже в программы технического направления мы включаем занятия по менеджменту проектов, карьерные тренинги – для того, чтобы студенты понимали не только как писать качественный код, но и какое место они будут занимать в общем механизме компании.

фото: компанія Yalantis

Попасть на обучение достаточно легко: мы анонсируем набор в школу, кандидаты присылают заявки, выполняют тестовое задание, проходят тест на знания английского и, наконец, всех, кто успешно прошел эти этапы, ждет финальная встреча с куратором школы и техническим экспертом. На ней оцениваем мотивацию и рассказываем подробней о курсе. Так набирается группа.

Один курс длится 2-2,5 месяца, всего в год мы проводим 12-16 школ по разным направлениям. Лучшим выпускникам мы предлагаем сотрудничество с Yalantis без дополнительных стажировок, а остальные ребята легко находят работу в других компаниях.

В основном, наши курсы – для специалистов начального уровня. Мы строим программу таким образом, чтобы задачи были максимально приближенными к реальным.

Используем типичные наработки, предлагаем стандартные для конкретной области проекты, делимся актуальными кейсами и их решениями. Школы проводят Middle и Senior-специалисты нашей компании, которые хотят делиться знаниями и помогать молодым специалистам найти свой путь.

Все наши курсы – бесплатные. Наша цель – не зарабатывать деньги на обучении, а популяризировать IT в Украине и готовить новые кадры для отрасли.

После 12 лет работы мы можем с уверенностью сказать: если гореть своим делом, все время совершенствоваться, заниматься интересными проектами — успех придет в любом случае. Клиенты видят и ценят тех, кто работает не ради галочки, а вовлечен в процесс и сам заинтересован получить лучший результат.

У украинского IT-рынка огромный потенциал. Мы отчетливо это видим: и по тенденциям последних лет, и по студентам наших курсов. Очень хочется, чтобы все больше молодых IT-специалистов реализовывались именно в Украине.

Уверены — если создавать возможности, объединяться, делиться знаниями и быть неравнодушными, IT в Украине выйдет на новый уровень.