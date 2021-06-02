Как Креди Агриколь установил рекорд в автокредитовании: 315 млн грн за месяц

В Украине ежегодно регистрируется около 85 тыс новых автомобилей, а доля продаж авто в кредит даже немного увеличилась по сравнению с 2020 годом и составляет около 40%.

В апреле один из самых активных игроков рынка Креди Агриколь установил рекорд - заключил сделок автокредитования на общую сумму 315 млн гривен. Это лучший результат за все 10 лет лидерства банка на рынке автокредитования.

Директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Роман Бунич рассказал, как удалось достичь рекордного показателя, какие модели авто предпочитают украинцы и как будет развиваться рынок в дальнейшем.

— Почему несмотря на кризис рынок автокредитования растет?

— Действительно, карантин почти не повлиял на спрос - клиенты по-прежнему активно покупают новые авто в кредит. С одной стороны, этому способствует рост культуры кредитования и активная позиция украинцев на рынке, с другой - снижение ставок, которое делает кредиты доступнее. Рынок растет органически в ответ на потребности клиентов, кредиты стали использовать чаще, и мы довольны такой тенденцией.

В 2019 году доля продаж авто в кредит была около 25%. Сейчас в среднем по рынку она выросла до 40%. Среди отдельных марок авто этот уровень может достигать 50%, однако многое зависит от популярности марки.

Сейчас я вижу, как развивается рынок, приходят новые игроки, начинают кредитовать. Например, раньше было 3 участника рынка, а сейчас - 10. Если ценовая, качественная и процессная конкуренция на рынке будет расти в таком темпе и дальше, то мы сможем достичь доли продаж авто в кредит на уровне 50-60% по результатам 2021 года.

Замечу, что точной официальной статистики по автокредитам в Украине нет. Мы ориентируемся на "сводную таблицу" на основе информации от различных участников рынка: банков и страховых компаний.

— Почему так мало банков занимаются автокредитованием?

— У каждого игрока рынка могут быть свои причины. Чтобы успешно работать на рынке автокредитования, нужно иметь многолетнюю экспертизу, развитый центр принятия решений, профессиональную команду, постоянно повышать качество процедур. Мы этим занимаемся ежедневно и как результат - выдаем по 30-50 кредитов в день. А еще мы единственный банк на украинском рынке, который имеет сертификат ISO 9001 с автомобильного кредитования.

Креди Агриколь - эксклюзивный финансовый партнер акции "Автомобиль года в Украине"

Чтобы завоевать доверие клиентов, следует решать их задачи комплексно, а не только выдавать автокредиты. Например, мы в Креди Агриколь предлагаем оформление страховых продуктов от партнеров банка и кредитную карточку "DriveCard", которая расширяет финансовые возможности клиента.

Каждый банк имеет свою стратегию и не каждый хочет заниматься автокредитованием, но количество участников рынка растет, что движет индустрию вперед.

— Этот апрель для Креди Агриколь стал рекордным. Вы выдали автокредитов на общую сумму 315 млн грн. Как этого удалось достичь и когда планируете превзойти этот показатель?

— Это результат длительной работы - мы реализовали ряд изменений, которые подготовили заранее. Они касаются скорости принятия решения, пакета документов, возможности финансирования КАСКО в кредит. Мы обновили продукт без справки о доходах с первоначальным взносом 50%, а также пересмотрели и упростили внутренние правила согласования заявок на кредит.

Все это в комплексе, а также благоприятные рыночные факторы, помогли улучшить показатели автокредитования. Поэтому в апреле мы установили рекорд, заключив 660 договоров автокредитования на общую сумму 315 млн гривен. Для сравнения, прошлый наш рекорд был зафиксирован в декабря 2019 года - 310 млн гривен.

Благодаря удачному началу года уже в середине мая мы пересекли отметку 1 млрд гривен автокредитов. Отмечу, что такой же результат банк показывал в докризисный период в течение двух последних лет.

Сейчас очень сложно что-то прогнозировать, ведь все постоянно меняется. Но если следовать ретроспективному анализу рынка, то обычно летом он не слишком активен. Ожидаем нового этапа оживления уже осенью. Поэтому тогда и планируем обновить рекорд.

— Какие еще показатели в автокредитовании является предметом особой гордости для вас?

— Приверженность и доверие к бренду Креди Агриколь. Есть клиенты, которые уже брали по шесть кредитов у нас. Около 7% клиентов повторно обращаются к нам, из них около 14% брали кредит трижды и более. Это означает, что клиенты довольны и продуктом, и сервисом. А это для нас - самое главное! Люди знают наши программы и советуют их друзьям и знакомым.

Эксперты рынка также высоко оценивают нашу работу. Так, Креди Агриколь уже шестой год подряд лидер в номинации "Автокредит" ежегодного рейтинга "50 ведущих банков Украины".

Креди Агриколь первый в автокредитовании шестой год подряд

— Какие авто чаще всего берут в кредит?

— Чаще всего у нас покупают в кредит хэтчбеки стоимостью до 500 000 гривен и кроссоверы за 500-700 тысяч гривен. Сложно выделить конкретный бренд, так как все автомобильные дистрибьюторы активно поддерживают свои кредитные программы. Среди наиболее востребованных моделей: Renault Sandero, Duster и Logan; Toyota RAV4 и Camry; Nissan Qashqai и X-Trail; Peugeot 2008 и 308; Mazda-6 и CX-5.

В Креди Агриколь нет задачи продать конкретный бренд авто, мы отталкиваемся от пожеланий и требований клиентов.

— В одном из своих интервью вы сказали, что иногда машину продает не бренд, а кредит. Объясните на примере.

— Например, приходит потенциальный покупатель в мультибрендовый салон и выбирает между двумя вариантами авто. Первое стоит 600 000 гривен, а благодаря программе кредитования он получит скидку 30 000 гривен. Второе авто также стоит 600 000, но возможности приобрести его в кредит нет. Цена - важный драйвер рынка. Поэтому скидка 30 000 гривен существенно влияет на решение покупателя.

Другой случай - клиент приходит в салон, имея в распоряжении 600 000 гривен. Однако машина его мечты стоит больше. Выход из ситуации - кредит.

Некоторые продавцы готовы предложить скидку, когда клиент хочет взять авто одного класса, а в результате покупает высшего класса. Поэтому покупателю выгоднее получить кредит и приобрести лучшее авто.

— Что нужно для получения кредита?

— Креди Агриколь предлагает широкий выбор программ автокредитования. Для клиентов с минимальным бюджетом у нас есть кредит на авто с авансовым платежом всего от 10% его стоимости. Перечень документов для получения кредита стандартный - паспорт, идентификационный код, справка о доходах и документ, подтверждающий источники дохода. На принятие решения менеджеру обычно требуется 2-3 часа.

Среди основных преимуществ программ автокредитования Креди Агриколь - максимально широкий выбор программ. Мы имеем эксклюзивные условия кредитования с более 15 ведущими автопроизводителями, среди которых: Renault, Citroen, Peugeot, Toyota, Nissan, Opel, Mazda, Suzuki, BMW и другие. Мы не требуем нотариальное удостоверение договора залога, зато у нас есть возможность досрочного погашения кредита без комиссии и оформление КАСКО в кредит. А еще автокредит от Креди Агриколь - гарантия качества обслуживания и никаких скрытых комиссий и других неожиданных платежей.

Креди Агриколь высаживает деревья от имени клиентов в рамках ежегодной екоинициативы Дерево за кредит

— На что обратить внимание покупателю при выборе кредитной программы?

— Клиенты стали более осознанными и финансово грамотными, привыкли к кредиту, как к эффективному решению. Они понимают, что кредит - инструмент, который дает возможность уже сегодня осуществить свою автомобильную мечту.

Но в то же время кредит - дело ответственное. Я бы рекомендовал обратить внимание на условия кредитования, условия кредитного договора, дополнительные расходы: нотариус, страхование и другие составляющие.

Не спешите доверяться чьим-то рекомендациям, изучите рынок и сравните условия кредитования. В этом вам помогут менеджеры банка, а также информация на сайтах банков, в частности онлайн-калькуляторы. В 80% случаев в дилерских центрах в Украине покупку авто сопровождает кредитный консультант, который также поможет вам.

И мой личный совет: если автомобиль, то в Креди Агриколь!