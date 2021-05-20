Как Porsche приближает будущее, устанавливая зарядки для электромобилей в Украине

Однією з таких можливостей є електромобілі, які зараз активно захоплюють ринки світу. Минулого року продажі електрокарів зросли на 39% і становили 3 мільйони. У 2021 році прогнозується зростання продажів на 66%.

За такої динаміки вже у 2028 році продаватиметься 30 мільйонів різних марок авто з електричним або гібридним приводом. Ще через два роки цей тип авто займе половину автомобільної індустрії.

Бренди активно готуються до цього моменту, розвиваючи необхідну інфраструктуру. Станом на 2020 рік кількість зарядних станцій в Україні досягла 3 тисяч.

З кожним днем ця кількість наближається до числа АЗС, яких у країні у 2,5 рази більше.

З одного боку, показники зростають. З іншого – одна АЗС може обслужити більше автомобілів, ніж одна зарядна станція, тому їх мережу треба розгалужувати.

Цим і займається ТОВ "Віннер Імпортс Україна", офіційний імпортер бренду Porsche в Україні, запустивши у 2020 році проєкт з безкоштовного встановлення брендових зарядних станцій Porsche Destination Charging.

ЕП дізналася, що це за проєкт, як він працює та поспілкувалася з тими, хто скористався можливістю поставити станцію.

Проєкт win-win для обох партнерів

Проєкт Porsche Destination Charging, який стартував в Україні у 2020 році, з'явився в потрібний момент.

Наприклад, у 2019 році в Україні було зареєстровано 671 новий електрокар, у 2020 році – 25 тисяч таких авто. І попит росте з кожним днем.

Мета Porsche очевидна: розширити інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів у всій Україні. Проте є і особливість. Porsche встановлює зарядні станції безкоштовно* на території закладів преміум-сегмента. У цю категорію входять готелі, заміські клуби, SPA-курорти, салони краси, яхт- і гольф-клуби, ресторани тощо.

"Під час визначення локації ми враховуємо, чи відвідують її наші клієнти: як існуючі, так і потенційні. А також чи цікава для них локація, чи справді вона гарантує високий рівень сервісу. Важливі також зацікавленість та готовність власника локації до співпраці, його мотивація для розвитку інфраструктури та спільних проєктів. Співпраця може початися або за нашої ініціативи, або за ініціативи представників з іншої сторони – ми маємо вдосталь різних успішних прикладів", – каже бренд-директор Porsche в Україні Ігор Ткаченко.

Власники Porsche можуть заряджатися безкоштовно, власники інших гібридних автомобілів та електрокарів – за плату, яку встановлює кожен заклад.

Така співпраця – win-win-ситуація для всіх. Porsche розвиває інфраструктуру для майбутнього і робить життя власників електрокарів бренду простішим та зручнішим.

Також ці зарядні станції – частина стратегії компанії із зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Заклади стають офіційними партнерами Porsche та отримують безкоштовні* зарядні станції.

Окрім цього, вони відзначаються в навігаційній системі автомобілів Porsche як партнерські локації та отримують нових клієнтів, а сам клієнт отримує більше можливих спотів для зарядки свого автомобіля під час поїздки.

Що потрібно для встановлення станції

Стати партнером проєкту Porsche Destination Charging легко. Потрібно лише виконати кілька умов.

Найголовніше – надати локацію, де автомобілі зможуть заряджатися. Це мінімум два паркувальні місця. Їх ширина має бути два з половиною метри з вільним в'їздом та виїздом. На кожне місце встановлять по одній зарядній станції Porsche.

Максимальна кількість станцій, яку можна встановити за проєктом на одній локації, – вісім. Фактично зарядки встановлюються безкоштовно*. Локація сплачує лише за договір, вартість якого становить 240 гривень за дві зарядні станції.

Якщо будівля закладу розташована поруч із стоянкою, зарядну станцію можна розмістити на стіні будівлі. Або ж станція буде розміщена на спеціальній опорі. Ще трохи місця займає брендова табличка, яку розташовують над самою зарядкою.

Для встановлення однієї станції необхідні 400 вольт енергії, автомат на 16А та індустріальна розетка типу СЕЕ. У Porsche радять заздалегідь проконсультуватися з техніками щодо можливості встановлення зарядки.

Якщо ваша локація відповідає таким умовам, можете писати Porsche на porsche@winner.ua. Результатом будуть зарядні станції, які займають мало місця, але містять багато функціональності та справді незрівнянний стиль Porsche.

Чому її варто встановити – з перших вуст партнерів

Харківський Superior Golf & SPA Resort співпрацює з Porsche вже багато років, розповідає комерційний директор комплексу Марія Серебро.

"Раніше ми кілька разів проводили спільні заходи компанії та гольф-турніри. Коли наші колеги запропонували взяти участь у проєкті, що покликаний зробити життя власників Porsche більш комфортним, ми з радістю погодилися", – зазначає вона.

За словами Марії, подання заявки та подальше встановлення зарядних станцій пройшло дуже швидко.

"Ми погодили місце, отримали бокси та встановили їх. Комфорт гостей – наш пріоритет. Ми завжди шукаємо можливість вдосконалити наш сервіс. Очікуємо, що в найближчому майбутньому власників електромобілів стане більше, і ми хочемо передбачити їх запит".

За словами маркетолога київського заміського комплексу Shelest Дар'ї Козачук, зарядна станція від Porshe була необхідністю не лише для клієнтів.

"У нашій концепції закладені екологія, природа, тиша і комфорт. Ця зарядка – посилення бренду Shelest на 100%. Зараз дедалі більше гостей приїжджають на електрокарах", – говорить вона.

З'явилася станція в Shelest просто: колишній працівник комплексу мав контакти з Porsche і запропонував співпрацю.

"Подання заявки було максимально швидким. Після спілкування з менеджером на наступний день приїхав співробітник Porsche. Він переглянув можливості підключення. Разом з технічним директором підібрали найбільш зручне місце для встановлення. Після узгодження місця одразу ж приїхали експерти від бренду і встановили станції", – розповідає Дарина.

Як зазначила Дарина Козачук, гості Shelest позитивно оцінили нововведення.

"Багато гостей Shelest залишають машини на ніч на зарядку, що є суперкомфортно. Плюс багато блогерів стали писати про те, що у нас є така перевага – зарядні станції від Porsche".

За словами співвласниці і керівниці готелю "Золота форель" у Львівській області Ганни Федорець, пропозиція від Porsche надійшла після одного з їхніх івентів на локації.

"Вони запропонували співпрацю для поліпшення інфраструктури та залучення преміального клієнта. Ми подали заявку, а далі все обговорювали з офіційним дилером компанії у Львівській області".

Ганна Федорець зазначає, що намір встановити зарядну станцію був і до пропозиції компанії.

"У нас поблизу є тільки одна електрозарядка – і та на АЗС. Гостям туди їздити не дуже зручно. Тому ми встановили її, щоб привернути увагу гостей, створити їм комфортні умови", – зазначає вона.

Встановлення пройшло без проблем: працівники компанії все під'єднали та показали.

Пані Федорець розповідає, що зараз заряджається близько десяти автомобілів за два місяці. Для "Золотої форелі" це проєкт на перспективу, адже "поширення електрокарів ще навіть не досягло свого апогею".

Самими станціями керівництво комплексу дуже задоволене.

"Як я зрозуміла трохи пізніше, для гостей дійсно важливо, що є зарядка Porsche. Тоді вони знають, що з їхньою автівкою все буде добре", – підсумувала Ганна Федорець.

Додатково до глобального проєкту бренду в Україні дилерський центр "Порше центр Київ аеропорт" у червні 2021 року встановить швидку зарядну станцію, де від 5% до 80% заряду електрокар отримає в середньому за 25 хвилин.

Унікальний продукт виготовлений спеціально на замовлення Porschе. Найпотужніша зарядна станція розміщена в Київській області, на території дилерського центру "Порше центр Київ аеропорт" поблизу Борисполя.

Власники Porsche зможуть вільно користуватися новою станцією на паркувальному майданчику для клієнтів перед дилерським центром.

Текст: Юрій Береза

Фото: Дмитро Ларін