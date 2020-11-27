Игорь Шестопалов: 2020 год стал для холдинга A.G.R. Group Мисака Хидиряна тренингом по повышению эффективности
Основой успешного 2020 года стала взвешенная стратегия по продаже продукции. Как агробизнес реагирует на новые вызовы - читайте далее в интервью.
— 2020-й уже стал испытанием для бизнеса. Но согласны ли Вы с мнением, что АПК не сильно пострадал от карантинных ограничений?
— События года стали стресс-тестом для бизнеса на предмет его устойчивости и готовности реагировать на изменения. Что касается АПК, могу судить исходя из нашего опыта. Операционная деятельность не пострадала, мы всегда заранее готовимся к посевной. С реализацией мы тоже не испытывали особых трудностей. Часть продукции реализовываем после сбора урожая, а часть - в начале года.
В то же время не могу сказать, что всё безоблачно в растениеводстве. Глобальный локдаун оказал негативное влияние на стоимость основных с/х культур.
Рынок зерновых очень чувствителен к стоимости нефти, которая в марте-апреле побила антирекорды. Так что, когда мир был на весеннем локдауне, цены на кукурузу сильно просели.
В результате этого многие аграрии получат убытки из-за заключенных форвардных контрактов с низкой ценой на поставку с/х продукции.
Хочу ещё добавить, что с июля наблюдается увеличение стоимости с/х культур. Основными причинами роста цен является засушливая погода и ожидания урожайности на следующие годы.
Карантинные ограничения оказали влияние на всю мировую экономику. Практически во всех секторах экономики - падение. Это глобальный тренд, и неизвестно, как он будет развиваться в дальнейшем.
Существенные изменения в ценообразовании произошли лишь в конце года. Выросла цена на наши основные культуры - кукурузу и сою. В основном, из-за засухи в регионах выращивания.
— Для бизнеса высокая цена - это хорошо. Но каковы показатели урожайности?
— Выше среднего по стране. Например, соя - 2,4 т / га (усредненные цифры по Украине от Минэкономики - 2 т/га. - Ред.). Кукурузу еще полностью не убрали, сейчас урожайность на уровне - 7,4 т/га (4,98 т/га - в среднем по Украине по данным Минэкономики. - Ред.).
Думаю, когда закончим со сбором урожая кукурузы, наша средняя урожайность будет не выше 7,14 т/га. И даже несмотря на это, урожайность кукурузы на наших предприятий будет выше средней урожайности по Украине.
Безусловно, в этом есть и доля везения, поскольку часть наших земельных участков попали в зону осадков. Кроме того, используемые нами технологии способствуют большей урожайности.
— Насколько ощутимо сказываются непредвиденные обстоятельства на A.G.R. Group?
— Если говорит о карантине, то он не затронул наши планы по реализации продукции, нашу посевную кампанию, и не повлиял на работу молочных ферм. Даже на строительстве и открытии в июле нашего элеватора в Сумской области он отобразился несущественно.
Больше всего потрясений в этот период было у офисных сотрудников. Центральный аппарат, сосредоточенный в Киеве, работал удаленно из дома.
Хотя, признаюсь, это тоже пошло на пользу: команда прошла стресс-тест, и на качество работы, скорость принятия решений и на основные бизнес-процессы это не повлияло.
Если говорить о негативных непредвиденных обстоятельствах, которые бывают в нашем виде деятельности, то могу сказать, что благодаря своему профессионализму, опыту и слаженной работе команды мы всегда находим правильные решения и минимизируем все негативные риски и последствия, которые могут возникнуть, поэтому сильных влияний они на группу в целом не оказывают.
— В интервью Фактам ICTV в начале года Вы назвали A.G.R. Group "компанией, которая не боится инноваций".
Оказались ли вы в итоге более подготовлены к кардинально меняющейся среде?
— "Черные лебеди" прилетают без приглашения. Предположить подобный катаклизм не мог никто, поэтому здесь не стоит вопрос об инновациях.
Решение подобных кризисов находится в сфере управления активами, в качестве управленческих решений, в коммуникации внутри группы и с внешним миром - партнерами, инвесторами и т. д.
Критический период мы прошли весной, во время локдауна. Дискомфорта было бы больше, но нам помогла ранняя подготовка к посевной кампании.
Сейчас, когда мы и элеватор Середино-Будский открыли, и урожай успешно собрали, стало проще. Пора планировать год следующий.
— Кстати, многие корпорации уходят от 1-летнего цикла планов-прогнозов и после коронавируса разрабатывают стратегии (планы) хотя бы на 3-5 лет. Вы тоже?
К стратегическому планированию на десять лет, каким хотим видеть бизнес на "средних" и "длинных" отрезках, мы пришли ещё в 2018 году.
А в прошлом году наметили основные направления развития компании и то, каким собственник Мисак Хидирян хочет видеть проект после масштабирования по разным направлениям.
В итоге, еще до коронавируса стратегия была оформлена в финансовую модель с точными расчетами и целями.
— Получается, вы уходите от 1-летнего цикла планирования?
— Нет, мы его просто совершенствуем, и вводим тактическое и стратегическое планирование.
Стратегическое - предусматривает выбор целей и способы их достижения. В то время как основная стратегия развития компании остается неизменной, тактические планы могут пересматриваться и корректироваться для реализации основной стратегии.
Оперативное планирование с постоянным факторным анализом отклонений позволяет нам держать руку на пульсе и понимать насколько мы приблизились к своей цели и что происходит в компании.
Надеюсь, я вас не утомил теорией.
— Наоборот, теперь понятно, что A.G.R. Group играет "в долгую". В подтверждение этому, в июле открылся элеватор в Сумской области.
Расскажите, как уже на это отреагировал рынок - ваши потенциальные клиенты? Удалось ли выйти на плановые показатели перевалки к концу лета?
— Давайте подведем итоги после сбора урожая кукурузы (улыбается). Согласитесь, это будет целесообразнее. Сейчас я готов поделиться общими впечатлениями. Такое чувство, что открытие Мисаком Хидиряном элеватора стало едва ли не главным событием года в Середино-Будском районе Сумщины. Его ждали не только в компании.
Подобные инвестиционные проекты возвращают жизнь в украинскую глубинку.
— Ваше поведение на рынке некоторые эксперты называют рисковым. Согласитесь, для многих компаний задача сегодня - сохранить активы, повысить маржу.
О расширении своего присутствия на рынке бизнес думает реже…
— Риски увеличиваются. Причем для всех. Мы взвешенно оцениваем перспективы расширения земельного банка, ведь чем больше земли - тем более слаженные бизнес-процессы необходимы в компании.
Так что давайте не будем торопиться в оценках.
В то же время компания намерена развивать инфраструктурные объекты. По всей видимости, потребность в хранении будет расти, а качественная и быстрая перевалка очень нужна уже сейчас.
В то же время расширение не должно негативно сказываться на нашей эффективности.
Мы рассматриваем и готовы и дальше рассматривать все поступающие предложения о продаже земли, но перед покупкой мы проводим очень тщательный анализ предложений по продаже земли (от аудита договоров до лабораторного анализа почв).
— И торгуетесь.
— Конечно!
— Вы довольно уверенно высказываетесь на сложные темы. Такая риторика продиктована в первую очередь амбициями собственника бизнеса Мисака Хидиряна или реальным запасом прочности?
— Будем честны: фактически у каждой компании (и не только аграрной) стоит задача увеличить прибыль и рентабельность, сохранить и приумножить активы.
На прибыль в растениеводстве влияет не только цена реализации кукурузы и сои (в нашем случае), но и используемые технологии, затраты на подготовку почвы, приобретение семян, средств защиты растений, а также то, правильно ли были подобраны технологии выращивания культур в соответствии с типом почвы и климатическими условиями.
Также не стоит забывать и о правильной организации логистики, ведь большую часть своего урожая мы экспортируем.
Так вот, наш план развития предусматривает увеличения земельного банка. Также мы хотим сохранить средний уровень урожайности благодаря современным технологиям и строительству современных элеваторных комплексов для перевалки зерна.
Новый проект планируем реализовать в ближайшем будущем в Полтавской области.
Теперь я готов ответить на ваш вопрос.
Нами движут амбиции? Конечно.
Но можем ли мы достичь настолько амбициозных целей без реального запаса прочности? Нет.
Запас прочности холдинга заключается в успешной (прибыльной) работе холдинга на протяжении 7 лет его существования. Накопленные знания, опыт совершенных ошибок и потерь - вот запас нашей устойчивости и прочности.
— Назовите основные приоритеты компании.
— Вернусь к нашей 10-летней стратегии. Мы хотим не только расширять земельный банк и внедрять новые технологии выращивания культур, но также развивать собственную инфраструктуру.
Понимаем, что необходимо инвестировать и в восстановление плодородности почвы, и во внедрение новых технологий выращивания с/х культур, которое будет сопровождаться приобретением современной техники.
Кроме того, собранный урожай ещё необходимо подготовить к транспортировке и отправке в порт.
В итоге, мы выходим на понимание максимальной эффективности использования земельного банка и увеличения прибыли.
— Что приоритетнее - покупка земельных активов или оформление аренды?
— Вы же понимаете, что вопрос покупки пока не стоит. Мы дальше заключаем договора аренды и ждем финального видения закона о рынке земли.
Также по окончанию уборки урожая в этом году некоторые аграрии окажутся перед сложным выбором - продолжать ли это дело. Другие компании оптимизируют свой банк.
Для нас все это возможности для собственного расширения. В общем, ситуация прояснится после завершения уборки урожая.
— Но все же, как планируете работать? Ведь A.G.R. Group находится в иностранной собственности.
— Согласно действующему законодательству, юридические лица смогут приобретать с/х землю начиная с 1 января 2024 года.
Поскольку собственником наших с/х предприятий является нерезидент Украины, нам необходимо ждать решения о разрешение приобретать земельные участки с/х назначения, которое будет принято на Всеукраинском референдуме.
Перспективы? Мы уверены, что на Референдуме будет принято решение в пользу разрешения приобретения земли с/х назначения для иностранных компаний.
— Вернемся к проекту строительства элеваторного комплекса в Полтавской области. Расскажите о задачах, которые решает этот проект.
— Элеватор будет находиться между двумя нашими кластерами. Для нас самое главное, чтобы элеваторный комплекс давал нам возможность быстро принять, очистить, высушить и отправить в порт наш урожай в максимально короткие сроки.
Долгосрочное хранение собственного зерна мы не рассматриваем.
— Ранее Вы заявляли, что задача агрохолдинга Мисака Хидиряна - выйти на IPO. Считаете ли Вы ее выполнимой в краткосрочной перспективе - предположим, в течение года-полтора?
— Перед нами стоит глобальная задача - развитие всех направлений бизнеса. Получение финансовых ресурсов - это инструмент. Поэтому IPO не самоцель, а скорее один из возможных и эффективных способов привлечения инвестиций.
Однако, ситуация складывается таким образом, что говорить о краткосрочном выходе на IPO - значит проявить некомпетентность.
Мы хотели привлечь деньги для строительства элеватора и расширения банка земли. Элеватор построили за свои средства, а вот расширение земельного банка требует куда больших инвестиций.
Мисак Хидирян в шутку как-то назвал подготовку к IPO "тренингом по эффективности для всех сотрудников и для всех бизнес-процессов холдинга". Позже мы поняли, что это не шутка, а наша новая реальность. Мы создаем холдинг с новым менталитетом.
Он прозрачный и открытый для взаимодействия с банками, партнерами, клиентами и поставщиками.
— Получается, вы ждете приемлемой конъюнктуры.
— В том числе. Успешное размещение IPO зависит не только от компании, а и от готовности инвесторов инвестировать в отрасль в которой работает компания, кроме того важное влияние имеют и условия в которых работает компания.
Такие как политическая стабильность, уровень коррупции в стране, система правосудия, сложность законов и нормативно-правовых актов.
— Вы - скептик в вопросе инвестиционной привлекательности Украины?
— Вам, наверное, показалось. В суждениях стараюсь отталкиваться от своего опыта и диалога с международными институциями. Например, осенью у нас были встречи (и еще запланированы) с международными банками и фондами.
Мы видим, что в Украину готовы инвестировать и работать уже с существующими компаниями-партнерами. Да, проекты для финансирования отбираются очень тщательно. Но все же процесс в целом не остановился.
Могло быть и лучше, однако многое зависит от общей конъюнктуры. При принятии решения об инвестировании в украинскую компанию инвестор оценивает и страновой риск.
И, к сожалению, недавнее скандальное решение Конституционного Суда повлекло за собой паузу в рассмотрении новых проектов со стороны некоторых международных банков.
Впрочем, даже несмотря на это, я считаю, что Украина остается привлекательной страной для инвестирования.
В первую очередь, благодаря не полностью раскрытому агро потенциалу, а также энергетическим и минеральным ресурсам, удобному географическому расположению и квалифицированным кадрам.
— Назовите главные вызовы для агробизнеса.
— Первый и, пожалуй, основной - изменение климатических условий. Уже сейчас не поддаются прогнозированию осадки, аномальная жара, засухи и дальше эти погодные явления будут только усугубляться. В этом году нам повезло, наши земли попали в зону умеренных осадков. Что будет в следующем году - не знает никто.
Второй - зависимость от мировых цен. Нам удалось успешно законтрактоваться осенью на повышении цен. Возможно не стоит торопиться с заключением форвардных контрактов для продажи, дождаться хорошей цены.
Третий - недостаточный уровень диджитализации.
Четвертый - высокая себестоимости продукции. Уменьшить себестоимость продукции возможно только используя инновационные технологий в выращивании и современную технику. А это требует значительных инвестиций.
В 2021 году мы тоже планируем купить несколько тракторов John Deere, дисковые бороны Case IH, сеялки KINZE и др. Кроме того, внедряем точное земледелие, что требует дополнительных вложений.
Пятый - недостаточное количество современных мощностей для хранения с/х культур.
Шестой -проблемы с логистикой, как железнодорожной, так и, скажем, альтернативной, например, речным транспортом.
Мы это все понимаем, и готовимся принять вызовы. В том числе рассматриваем работу с культурами, чувствительными к засушливому климату.