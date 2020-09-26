Все об IT-бизнесе, заработке и инвестициях. Книги, которые вы могли пропустить

Инновации органично вплелись в ежедневную жизнь. Вокруг – девайсы, в них – приложения и сервисы. Вместе с ними мы просыпаемся и засыпаем, заказываем билеты, обеды, покупаем мебель, учимся, знакомимся.

Кто стоит за быстрорастущей отраслью, кто ее создает, вкладывает в нее деньги? Кто и как ошибался, прежде чем заработал миллионы?

Эти люди — понимают цену риска и его возможные последствия. Помимо знаний и опыта, проб и ошибок в них есть страсть к любимому делу, ими движет большая цель, мечта.

В этой подборке – полезная литература как для предпринимателей и инвесторов, так и тех, для кого tech – дивный мир.

The industries of the future, Alec Ross

(Индустрии будущего. Алек Росс)

"Индустрии будущего" – гайд по тому, что нас ждет ближайшие десять лет. Он исследует области, которые в наибольшей степени будут определять экономическое будущее – робототехнику, ИИ, киберпреступность, защиту данных, коммерциализацию геномики, большие данные, а также влияние диджитала на деньги и рынки.

В каждой из этих сфер американский эксперт по вопросам инноваций, основатель стартапа One Economy Corporation Алек Росс отвечает на самые сложные вопросы: как трансформироваться, угрожают ли человечеству кибервойны, как развивающимся странам строить свою Кремниевую долину.

The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers, Ben Horowitz

(Безжалостная правда о беспощадном бизнесе. Бен Хоровиц)

Бен Горовиц, сооснователь Andreessen Horowitz, один из самых уважаемых и опытных предпринимателей Кремниевой долины, а также инвестор, блогер и писатель, делится своими инсайтами по созданию и управлению стартапом.

В книге читатели найдут практические советы для решения самых сложных задач, вызовов, о которых не говорят в бизнес-школах. В основу книги лег блог Бена, который пользовался огромной популярностью.

Соль книги в ее смелой подаче, откровенности и фирменном юморе. Здесь интересную информацию для себя почерпнут как предприниматели со стажем, так и те, кто делает первые робкие шаги.

The Intelligent Investor, Benjamin Graham

( Разумный инвестор . Бенджамин Грэм)

Заядлый читатель разбавляет бестселлеры и современную литературу классикой. Грэм – и есть такой классик от мира инвестиций. Многие знают его как отца стоимостного инвестирования (value investing).

Сам Уоррен Баффет однажды назвал книгу лучшей по этой тематике и написал к четвертому изданию такое предисловие: "В этой книге подробно и доступно описан правильный подход к инвестированию, основанный на эмоциональной дисциплине".

Среди тем — пассивное инвестирование, инфляция, спекуляция, развитие концепции.

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, Clayton M. Christensen

(Дилемма новатора. Клейтон М. Кристенсен)

Клейтон М. Кристенсен говорит, что выдающиеся компании могут делать все правильно и при этом терять свое лидерство на рынке или, что еще хуже, вовсе погибнуть.

В своей книге он рассказывает, как избежать подобной участи.

Рассуждая о прорывных технологиях, Кристенсен показывает, почему большинство компаний упускают из виду инновации.

Будь то электроника или ритейл, успешного игрока рынка с устоявшимися продуктами оттеснят, если менеджеры не могут отказаться от традиционных методов ведения бизнеса.

Quality Investing, Lawrence Cunningham

( Качественное инвестирование . Лоуренс Каннингем)

Инвестирование – непрерывная учеба. Эта книга – руководство по основным принципам капиталовложения, об анатомии качественного инвестирования.

Quality Investing описывает уникальный подход к оценке инвестиционных возможностей, основанный на реальных примерах и опыте автора. Полна интересными уроками и идеями, актуальными не только для инвесторов, но и для любого бизнес-лидера, стремящегося построить прочную компанию.

Книга обязательна к прочтению для руководителей бизнеса и студентов MBA, а также для инвесторов.

Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, Jim Collins

(От хорошего к великому. Почему одни компании делают рывок, а другие — нет. Джим Коллинз)

Джим Коллинз создал практический гайд по управлению. В нем описывается, как компании превращаются из хороших в великие, как и почему большинство терпят неудачу.

Автор определяет понятие "великая компания" как ту, которая в течение длительного периода достигает финансовых показателей, в несколько раз превышающих среднерыночные.

Коллинз и его исследовательская группа выбрали ряд крупнейших брендов, которые смогли поддержать эти показатели не менее пятнадцати лет. Здесь читатель подробно узнает о кейсах Coca-Cola. Cola, Intel, General Electric и Merck.

Трафик-бизнес. Дмитрий Волконский

Дмитрий Волконский – IT-предприниматель, инвестор в UATECH и член совета CEO Club Ukraine. За его плечами – управление не одной успешной компанией, партнерства, вложения. И все это о трафик-бизнесе.

Волконский рассказывает о специфике ниши и возможностях заработка, развенчивает мифы, отделяет стереотипы от реальности. Подробно описаны ниши рынка и принципы работы в каждой из них: payday loans, nutra, essay writing, betting, online casino, dating – их главные особенности.

Плюс в книге много эксклюзивного контента, начиная с кейсов успешных веб-мастеров на мировом рынке трафик-бизнеса, и заканчивая специальной главой, посвященной юридическим аспектам.

Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего. Дмитрий Дубилет

Таймлайн Дмитрия Дубилета содержит любопытные достижения, учитывая его возраст. О них он и говорит в своей книге: о том, как начал работать в 14 лет, как продал свой первый бизнес, который оценивался в $100 тысяч, когда ему было всего 20 лет.

Еще до тридцати Дмитрий занял пост IT-директора крупнейшего банка Украины. Далее было рождение monobank – первого в стране онлайн-банка – и работа министром.

Как не останавливаться перед лицом трудностей, где искать возможности и зачем ставить перед собой большие цели – все это на страницах книги.

10 успешных украинских брендов. Богдан Ославский

Книга посвящена лидерам украинского бизнеса. Компании, про которые рассказывает автор, являются трендсеттерами: они задают направление развития индустрий.

Основатели честно делятся своими историями успеха, ошибками, вызовами, тактиками и выводами. Какие стратегии разрабатывали, чтобы преодолеть трудности.

Помимо биографии бренда, книга содержит интервью фаундеров. Беседы показывают, какой человек стоит за бизнесом, чем живет и как мыслит.

Читайте, вдохновляйтесь, учитесь. Возможно, следующим успешным предпринимателем сферы IT станете именно вы.

Big Money. Принципы первых. Евгений Черняк

С выпусками Big Money на YouTube знакомы все, многие ждут следующих интервью. Герои программы – успешные бизнесмены, инвесторы, инноваторы. Книга – своеобразный дайджест, где собраны беседы Евгения Черняка с гостями Big Money.

Каждый рассказывает свою историю успеха, отвечает на откровенные вопросы и описывает собственный тернистый путь к мечте.