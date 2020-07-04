Как бизнесу правильно посчитать выход "в ноль": формула

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Сьогодні ж про те, що таке точка беззбитковості і як малому бізнесу вийти "в нуль". Пояснює Олена Баришнікова.

Олена Баришнікова ✔ Тьюторка Единбурзької бізнес-школи. Викладає курси Бухгалтерський облік, Прийняття фінансових рішень ✔ Викладачка блоку Фінанси програми Diploma in Procurement and Supply (Чартерний інститут закупівель та постачання, Велика Британія) ✔ Генеральна Директорка Альянсу Бізнес Освіти

Точка беззбитковості (ТБЗ) – це такий обсяг виробництва та продажу, при якому компенсуються змінні та постійні витрати періоду. Простими словами – наші доходи будуть дорівнювати нашим витратам. Тобто немає ні прибутку, ні збитків.

ТБЗ – це індикатор, нижче якого компанія не повинна опускатися. Бо це призведе до збитків.

Є багато способів розрахувати ТБЗ. Найпростіша формула:

ТБЗ = Сума постійних витрати / маржинальний прибуток з одиниці

Для того, щоб це порахувати – не потрібно мати економічної освіти. Отже, що таке "сума постійних витрати" і "маржинальний прибуток з одиниці".

Скажімо, ми виробляємо столи. На виробництво одного стола витрачається 2 метри дерева, на 10 столів – 10 м, на 100 столів – 40 м. Це змінні витрати, які змінюють пропорційно до обсягів виробництва: більше одиниць продукції – більше витрат.

Але не всі витрати змінюються пропорційно до обсягів продукції. До прикладу, ми платимо за охорону приміщень, де виробляються столи. Незалежно від кількості одиниць, витрати на охорону не змінюються. Це постійні витрати.

За допомогою ціни одиниці і змінних витрат ми сформуємо так звану маржинальну собівартість. А сума постійних витрат – це потенційний збиток. Бо якщо ми не виробимо і не продамо жодної одиниці, постійні витрати все одно залишаться.

Маржинальний прибуток з одиниці – це та дельта, яку приносить кожна одиниця. Формула виглядає ось так:

Ціна одиниці продукції – Змінні витрати = Маржинальний прибуток з одиниці

Порахуємо ТБЗ на простому прикладі.

Задача

"ФОП пан Задирищенко підписав контракт за умов франчайзингу на виготовлення та продаж продукції "Шоколадний бутік". За умовами контракту, щорічна фіксована сума роялті встановлена на рівні 20 тис. грн. Крім того, потрібно сплачувати змінні роялті на рівні 5% від доходу з кожної одиниці.

Пан Задирищенко винаймає приміщення, орендна плата за яке становить 60 тис. грн на рік. Постійні витрати на рекламу становлять 50 тис. грн на рік. Інші постійні витрати (затрати на підготовку фінансової і податкової звітності, фіксований податок) складають 30 тис. грн на рік. А заробітна плата найманого персоналу – 200 тис. грн на рік.

Відомо також, що середньозважена ціна (дохід) у розрахунку на один виріб дорівнює 30 грн, а собівартість виробу – 19,5 грн".

Змінні показники, грн (середньозважені на один виріб)

Ціна – 30

Собівартість – 19,5

Змінна сума роялті – 1,5

Загалом – 21

Річні постійні витрати, грн

Фіксована сума роялті – 20 000

Оренда – 60 000

Заробітна плата – 200 000

Витрати на рекламу – 50 000

Інші постійні витрати – 30 000

Загалом – 360 000

1. Скільки потрібно доходу в гривнях та одиницях продукції, щоб покрити всі витрати?

30 (ціна одиниці) – 21 (змінні витрати) = 9 (маржинальний прибуток)

ТБЗ (од.) = 360 000 (сума постійних витрат) / 9 (маржинальний прибуток) = 40 000 одиниць

Тобто після продажу 40 000 одиниць товару, кожна нова одиниця буде давати Задирищенку 9 грн чистого прибутку.

ТБЗ також можна перевести у грошовий еквівалент.

ТБЗ = дохід (виручка)

тобто

ТБЗ = 40 000 од. * 30 грн (ціна одиниці) = 1 200 000

Отже, Задирищенку треба заробити мінімум 1 200 000 грн, щоб вийти на точку беззбитковості.

2. Якщо пан Задирищенко продасть лише 35 000 виробів, який він отримає фінансовий результат?

35 000 од. * 9 грн (маржинальний прибуток з одиниці) = 315 000 грн

315 000 грн – 360 000 (постійні витрати) = 45 000 грн збитку

Що робити у такій ситуації?

Варіант перший – збільшити ціну. Хоча ринок не завжди добре це зустрічає у зв’язку з падінням попиту чи наявністю конкурентів.

Варіант другий – знизити витрати, не втративши в якості. Скажімо, переглянути рекламний бюджет, поторгуватися за оренду плату чи прив’язати частину заробітної плати співробітників до продажів тощо.

3. Якщо величина змінної суми роялті збільшиться ще на 1% (30 копійок) за кожен виріб, то як це вплине на ТБЗ (в грн і одиницях)?

Якщо змінні витрати зростуть на 30 коп, то маржинальний прибуток зменшиться на 30 копійок і буде становити 8,70 грн. Отже, ТБЗ – збільшиться.

ТБЗ (од.) = 360 000 / 8,70 = 41 379 од.

Як швидко треба вийти на точку беззбитковості

Немає універсального періоду, за який треба вийти на точку беззбитковості. Звичайно, чим швидше – тим краще.

Якщо ви тільки входите на ринок – треба порахувати "обсяг міцності". Тобто взяти усі заплановані витрати на рекламу, оренду тощо і порахувати, на скільки вистачить стартового капіталу за умов нульових доходів.

Точка беззбитковості і податки

Єдиної формули врахування податків у ТБЗ немає. Головне, дивитися, чи змінюється сума податку від виручки. Якщо так – розглядаєте як змінні витрати, якщо ні – постійні, фіксовані. Частіше – це останнє.

Якщо підприємець на спрощеній системі оподаткування і у нього фіксований податок – його треба внести у постійні витрати. Це ж стосується пенсійних та інших внесків із зарплат.

Податки від доходу – це змінні витрати, які рахуються за принципом роялті, котрі ми рахували у задачі.

Якщо ж йдеться про податки на додану вартість – то це, на жаль, окрема величезна тема.

Як порахувати точку беззбитковості для послуг

Якщо йдеться про консультування – краще підійде модель пропускної спроможності. Спочатку рахуються усі постійні витрати, від яких нікуди не дітися. Потім – кількість годин, які ви чи ваші консультанти можуть активно відпрацювати (пропускна спроможність).

Наприклад, 200 год на місяць. Далі ви ділите кількість постійних витрат за місяць на кількість год – і так вираховуєте собівартість години. Після чого формуєте фінальну ціну години роботи.

Фото на головній: ua.depositphotos.com