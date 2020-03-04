5:1 в пользу секонд-хенда: как изменился авторынок Украины

Аномальный рост подержанных машин в структуре импорта и переход автовладельцев на дизельные двигатели. Как меняется Украинский авторынок?

Головним підсумком минулого року для автолюбителів стало те, що влада так і не спромоглася вирішити питання авто на європейських номерах.

За найскромнішими оцінками, таких машин в Україні залишається декілька сотень тисяч. В Офісі президента запевняли, що відтермінування штрафів до кінця 2019 року точно буде останнім.



Однак з нового року "євробляхерів" так і не почали штрафувати – відповідна домовленість була досягнута за участі прем’єра Олексія Гончарука, міністрів Арсена Авакова, Владислава Криклія та представників громадськості.



Урядовці також пообіцяли, що на законодавчому рівні проблема буде вирішена до середини лютого, однак цього не було зроблено досі.



Епопея з "євробляхами" почалася ще за часів прем’єрства Арсенія Яценюка і за останні роки це явище набуло таких масштабів, що не могло не вплинути на весь автомобільний ринок.

Що відбувалося на українському авторинку минулого року, з чим пов’язане аномальне зростання вживаних машин в структурі імпорту та чому все більше автовласників переходять на дизельні двигуни, розбиралася ЕП.

Чи закінчилась епопея з "євробляхами"

Наприкінці минулого року уряд в черговий раз пішов на поступки власникам нерозмитнених авто, пообіцявши не штрафувати їх після 1 січня і в найкоротші терміни розглянути два законопроекти: 2342 та 2345.



Одним депутати мали внести зміни до Податкового кодексу, іншим – до Митного. Перший спрощує процедуру розмитнення авто, другий – ще на 180 днів відтерміновує застосування штрафів.

Зокрема, у частині, яка стосується оподаткування, ключові зміни стосуватимуться двох пунктів.



По-перше, протягом 180 днів з моменту прийняття проекту пропонується визначати ставки акцизного збору для авто без урахування вікового коефіцієнта.



По-друге, пропонується призупинити норму, яка передбачає застосування коефіцієнтів до ставок акцизного збору: для авто віком від 5 до 8 років - 40, понад 8 років - 50.



Урядовці пообіцяли, що Кабмін розгляне проекти законів на першому ж засіданні у новому році – 14 січня, а парламент мав врегулювати це питання протягом місяця.

Згодом "євробляхи" зникли з переліку першочергових законопроектів, а їх місце зайняли інші питання: ринок землі, легалізація азартних ігор, кадрові зміни в уряді тощо.



Чи будуть відповідні законопроекти розглянуті найближчим часом та чи дозволить це повністю розв'язати проблему авто на європейських номерах – питання досі відкрите. Однак воно точно потребує негайного вирішення, оскільки за останні роки "євробляхи" вже встигли створили суттєві перекоси на авторинку України.

Аномальне зростання секонд-хенду

За даними асоціації "Укравтопром", минулого року загальний імпорт легкових авто коштував Україні 3,6 млрд доларів. В цю суму входять як нові, так і вживані транспортні засоби.



За рік в країну було ввезено близько 544 тисяч машин, що майже в 2,4 разу більше, ніж роком раніше.





При цьому закупівлі нових легкових авто зросли на 28% до 95,6 тисяч, а імпорт старих машин збільшився в 2,9 разу в порівнянні з попереднім роком і становив рекордні 448,4 тисяч штук.



Таким чином, співвідношення виглядає наступним чином: старих авто в Україні було зареєстровано майже в 5 разів більше, ніж нових. Це також є абсолютним рекордом.



Учасники ринку пояснюють такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду лібералізацією умов розмитнення вживаних авто і наданою можливістю легалізувати легкові машини, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в країні.

Приблизно така ж тенденція спостерігається і на початку 2020 року: у січні загальний рахунок становив 4:1 на користь секонд-хенду.



Що стосується країн, з яких транспортні засоби потрапляли в Україну, то минулоріч найбільшим постачальником нових авто стала Японія. З країни сонця, що сходить, було ввезено майже 20 тисяч нових машин на 470 млн доларів.



На старих авто більше всіх заробила Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тисяч авто з пробігом. Загальна вартість – понад 536 млн доларів.

Перехід на дизель і ГБО

Минулого року, обираючи легкове авто, українці частіше віддавали перевагу машинам, що працюють на дизпаливі: від загальної кількості зареєстрованих транспортних засобів половина була оснащена саме дизельними двигунами.



Основну масу – понад 88% – дизельних машин становили старі авто, ввезені з-за кордону, які і забезпечили дизельним авто лідерство на ринку.

Бензинові машини охопили 39% реєстрацій, їх минулого року обрали майже 192 тисячі автомобілістів. При цьому, в частині нових авто бензинові моделі були явними фаворитами – їх частка становила 57%.



На третьому місці з 8% в реєстраціях автомобілі з газобалонним обладнанням.

За рік майже 39 тисяч машин з ГБО отримали українські номерні знаки, новими з них були тільки 5,5 тисяч.



На частку гібридних авто припало трохи більше 2% первинного ринку легкових авто, а в її структурі старі і нові автомобілі охопили 60% і 40%.

Скромний 1% первинного ринку охопили машини на електротязі, але якщо дивитися на загальну тенденцію, то попит на "зелені" авто в Україні демонструє позитивну динаміку вже декілька років поспіль.

Кількість електромобілів зростає

Попит на електомобілі в країні продовжує невпинно зростати, перевагу українці в основному віддають вживаним авто.



Так, за минулий рік в Україні було зареєстровано 7,542 тисяч "зелених" машин. З цієї кількості 7,012 тисяч – легкові електромобілі і 530 – комерційні.



Це дозволило ринку легкових електромобілів за рік зрости майже на третину, а комерційних – в півтора разу.

Як і раніше, в структурі ринку авто з нульовим рівнем викидів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році становила: в частині легкових – 92%, а в комерційному сегменті – 96%.

При цьому, середній вік електричного секонд-хенду, що реєструвався в 2019 році, був у легкових авто – 4 роки, у комерційних – 6 років.



Найпопулярнішим електрокаром в Україні традиційно залишається Nissan Leaf.



Також в лідерську п’ятірку увійшли: Tesla Model S, Volkswagen е-Golf, BMW i3 та Fiat 500е.



У той же час, найкращий результат в продажах нових електрокарів належить Jaguar I-Pace, який вибрали 145 покупців.

Jaguar I-Pace

Український автопром і нині там

Наявні в Україні виробничі потужності дозволяють випускати в місяць понад 30 тисяч одиниць автотранспорту, однак минулорічні результати виявилися в рази скромнішими за цей показник.

Всього в 2019 році в Україні було виготовлено 7,265 тисяч одиниць автотранспортних засобів.



У порівнянні з попереднім роком зростання становило 10%, однак незважаючи на невелику позитивну динаміку, використання вітчизняних виробничих потужностей в минулому році не перевищило й 2%.



Як і роком раніше, всю статистику по легковим авто формує великовузлове складання на заводі "Єврокар", що випускає автомобілі Skoda.

Новий рік українські заводи почали з падіння: в січні було виготовлено лише 849 машин, що на 5% менше, ніж в тому ж місяці минулого року.

Виробництво легкових машин в Україні з року в рік невпинно наближається до нуля – така тенденція тягнеться з далекого 2008-го. Однак, схоже, саме "євробляхи" мають великий шанс вбити останній цвях в труну вітчизняного автопрому вже найближчим часом.