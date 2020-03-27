"Эпицентр" выделил 150 млн грн на борьбу с коронавируса

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні засновники компанії "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги створили оперативний штаб із допомоги країні у протидії епідемії та сформували перший транш фонду у розмірі 150 млн гривень на першочергові потреби медичної галузі.

Раніше "Епіцентр" зробив заяву про виділення щомісяця 1% обороту компанії (40-50 млн гривень) на потреби медицини.

Втім, враховуючи складну ситуацію із медичним забезпеченням в Україні, оперативний штаб компанії прийняв рішення терміново виділити 150 млн гривень. Попри економічні проблеми, які переживає мережа, потреби українців були поставлені в пріоритет.

"Епіцентр", як соціально-відповідальна компанія, відгукнулась на ініціативу президента та долучилася до роботи з протидії розповсюдженню пандемії. Між представниками великого бізнесу було розподілено обов’язки по забезпеченню країни обладнанням та медикаментами, необхідними для боротьби з коронавірусом. Ми взяли на себе місію поставити у всі обласні центри України апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та взяли кураторство над Хмельницькою областю по забезпеченню закладів охорони здоров’я обладнанням та засобами захисту", – пояснив засновник компанії "Епіцентр" Олександр Герега.

Він зазначив, що мета бізнесу не підмінити державу, а допомогти їй у скрутний момент своїм досвідом, накопиченим за роки управління великими компаніями.

Зокрема, Вадим Новинський опікуватиметься забезпеченням Херсонської та Миколаївської областей, Юрій Косюк – Вінницької та Черкаської, Олександр Ярославський – Харківської, Рінат Ахметов – Івано-Франківської, Львівської, Луганської та Донецької областей, Віктор Пінчук – Дніпропетровської, Андрій Ставніцер – Одеської області, Олександр та Галина Гереги – Хмельницької.

Варто зазначити, що працюючи 17 років на ринку, група компаній "Епіцентр" має розгалужену мережу постачальників та ексклюзивні контракти з виробниками з різних країн, що дозволяє їй оперативно доставляти в Україну засоби захисту від коронавірусу та медичне обладнання, на які є великий попит у всьому світі.

Наразі компанія "Епіцентр" надає наступну допомогу країні:

150 апаратів ШВЛ

В компанії зазначили, що апарати ШВЛ замовили щойно в Україні були зафіксовані перші випадки захворювання на коронавірус, оскільки розуміли, що виробнику знадобиться час на їх виготовлення та доставку.

Першу партію – 100 апаратів ШВЛ та іншу медичну апаратуру постачальник ProMedTechnologies має поставити з Китаю в Україну наступного тижня. Друга партія за контрактом із компанією "Медгарант" надійде в кінці квітня. Строки поставок третьої партії – 18 апаратів – наразі узгоджуються.

Медобладнання для діагностики захворювання та інтенсивної терапії в реанімаційних відділеннях

Пульсоксиметри, мобільні рентген-системи, системи для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), ларингоскопи, монітори пацієнта, інфузійні насоси, кисневі концентратори, електрокардіографи, медичні відсмоктувачі, засоби захисту та інше обладнання.

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Кошти підуть для забезпечення потреб Міністерства охорони здоров’я на придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медичного обладнання для боротьби з COVID-19.

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Олександрівській клінічній лікарні надано постільну білизну та засоби особистої гігієни для пацієнтів. Реагуючи на потреби влади міста компанія продовжить забезпечувати столичні заклади охорони здоров’я засобами захисту, гігієни та дезінфекції.

Стратегічну допомогу отримує Хмельниччина

В області створено оперативний штаб для забезпечення закладів охорони здоров’я всім необхідним обладнанням та засобами захисту. Апарати ШВЛ та медична апаратура, закуплені компанією, надійдуть у лікарні, які прийматимуть хворих: Хмельницьку міську інфекційну лікарню та чотири центральні районні лікарні (Славутську, Дунаєвецьку, Городоцьку та Ярмолинецьку).

Наступним етапом апаратами ШВЛ будуть забезпечені інші центральні районні лікарні області.

Крім того, медзаклади області отримають реанімаційне та діагностичне обладнання, захисні костюми, окуляри, рукавички, дезінфектори.

Наразі "Епіцентр" вже передав Хмельницькому обласному лабораторному центру найсучасніше обладнання для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що дає можливість виявити Covid-19 – ампліфікатор Real-time CFX-96 Touch. До цього часу Хмельницька область була єдиною в країні, яка не мала належного обладнання для діагностики коронавірусу.

Також область отримала три кардіографи та сучасний рентген-апарат, лікарні забезпечені засобами захисту, необхідною технікою та постільною білизною.

Як зазначають в "Епіцентрі", щодня оперативний штаб координує дії з Департаментом охорони здоров’я області та лікарнями, надаючи необхідне обладнання та засоби захисту. Задача штабу – швидко реагувати на нові загрози та потреби, з якими може зіштовхнутися область.



Разом з тим, мережа господарських магазинів "Епіцентр" продовжує виконувати соціальну функцію, забезпечуючи населення товарами першої необхідності, засобами гігієни та захисту.

В магазинах введені безпрецедентні заходи санітарно-гігієнічного контролю, обмежено кількість відвідувачів (з розрахунку 1 особа на 10 кв. м), здійснюється температурний контроль та постійна дезінфекція приміщень, виконуються всі рекомендації МОЗ для закладів торгівлі.

В компанії підкреслюють, що в нинішній ситуації працюють під девізом "Епіцентр – аптека вашого дому".