Зацементированное благосостояние: как сохранить цементную отрасль в Украине

Представьте современный мир, в котором все дома сделаны из дерева, а дороги выложены камнями в лучшем случае. Очень похоже на Средневековье, не так ли?

Мы привыкли к комфорту, что вокруг нас современные сооружения, на дорогах асфальт, а в парках удобно гулять по красочной тротуарной плитке.

Трудно переоценить роль цемента среди существующих строительных материалов. Его применяют для производства растворов, скрепляют объемные части всей строительной конструкции, причем скрепляют, что называется, на века.

Кроме того, цемент используют для производства ряда стройматериалов - бетона, железобетона, асбестоцементных изделий.

Цемент может стать внутренним драйвером развития инфраструктурного строительства в Украине. Дороги с бетонным покрытием все чаще рассматривают как более практичную альтернативу асфальту.

Стоит отметить, что более трети европейских и более половины американских дорог - это именно бетонное покрытие. Тогда как в Украине "бетонки" составляют всего около 1%.

Среди экспертных оценок экономического роста от запуска строительства бетонных дорог в Украине озвучиваются впечатляющие цифры: 1 тыс.км цементобетонного покрытия в год - это $ 20 млрд. ВВП до 2030 года.

В свою очередь, бетонные дороги повышают привлекательность международного транзита и позволяют разгрузить железнодорожные мощности.

Существенный вклад в экономику строительства таких дорог обеспечивает еще и тот факт, что создание здесь одного рабочего места дает, по оценкам различных экспертов, от 10 до 20 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях.

Кроме того, бетонные дороги способны обеспечить большую экономическую пользу и прирост ВВП за счет отказа от импортного битума, используемого при производстве асфальта.

Главные преимущества строительства бетонных дорог известны и специалистам, и рядовым гражданам: гарантийный срок эксплуатации составляет около 30 лет, а фактический - и около 50, стоимость материалов на 40% меньше, чем у асфальтовых дорог (в первую очередь потому, что битум импортируется, а цемент производится внутри страны), меньше потребность в частых капитальных ремонтах, большая износостойкость и надежность, большая выносливость к нагрузкам, экономия на освещении, и тому подобное.

Но мало кто задумывался - что стоит за "цементным комфортом"?

На самом деле, производство цемента - это целая отрасль со сложным технологическим процессом и современными технологиями, которая создает более 4500 рабочих мест, платит более 1 млрд гривен налогов в бюджет ежегодно и привлекла внутренних и прямых иностранных инвестиций более чем на 2 млрд евро.

Казалось бы, что может разрушить то, что скреплено цементом? А ответ прост - деформация конкуренции.

В 2019 году Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития (МКМТ) установила наличие демпингового импорта цементной продукции из России, Беларуси и Молдовы в течение 2015-2018 годов.

Ввоз цемента из этих стран создавал дисбаланс на украинском рынке. Ведь там отрасль поддерживается государством, а цена на энергоносители значительно ниже по сравнению с ценой для украинских производителей.

Цементная отрасль является энергоемкой: доля энергоносителей в себестоимости цемента может составлять до 70%. Технологический процесс производства цемента требует тщательной сушки и измельчения сырья, из которого выжигают клинкер.

А сам обжиг клинкера (полуфабриката для производства цемента) - это процесс, температурный режим которого достигает 1400 °C. Отсюда и большие энергозатраты, к которым добавляются транспортные расходы - стоимость железнодорожных перевозок как сырья, так и готовой продукции, постоянно растет.

И если Беларусь имеет доступ к энергоресурсам в 2 раза более дешевых, чем Украина, понятно, что себестоимость производства на белорусских цементных заводах получается заметно ниже, чем на украинских.

Поэтому, по словам председателя Ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Павла Качура, белорусский цемент в Украине продавался в полтора раза дешевле, чем местный.

Имея такое преимущество в цене на энергоресурсы, импортеры цемента из России, Беларуси и Молдовы заставляли предприятия украинской цементной отрасли снижать цену своей продукции.

Фактически, это вымывало средства из экономики Украины, а отечественные цементники нести убытки, не имея возможности в дальнейшем развивать и осовременивать производство.

Наибольший риск отсутствия эффективных мер защиты внутреннего производства на украинском рынке заключается в том, что стимулируя демпинговый импорт, страна может потерять стратегических инвесторов, которые уже присутствуют в Украине и готовятся вложить в цементную отрасль значительные средства.

Недавним примером реальности этого риска было решение группы Heidelbergcement, принятое в конце 2018 года, о продаже активов в Украине и перенаправление инвестиций на другие рынки.

Выход из украинского рынка второй по величине в мире цементной компании стал существенной репутационной потерей для цементной отрасли и экономики страны в целом.

В мае 2019 года МКТМ приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт цементной продукции из России, Беларуси и Молдовы.

Решение вступило в силу в конце июня того же года, было вполне объективным и базировалось на данных ГП "Укрпромвнешэкспертиза" и результатах предварительного антидемпингового расследования, инициированного Минэкономразвития по жалобе международных компаний, работающих на рынке Украины, и украинского производителя Ивано-Франковскцемент.

Антидемпинговые пошлины для указанных стран применяются в течение 5 лет в следующих размерах:

114,95% для товара происхождением из РФ;

57,03% для товара происхождением из Республики Беларусь;

94,46% для товара происхождением из Республики Молдова.

Заградительные пошлины никоим образом не закрыли Украинский рынок от импорта цемента.

Более того, после введения антидемпинговых пошлин, направленных на ограничение импорта из стран, где производство субсидируется государством и стимулируется "политическими" ценами на энергоносители, на рынок Украины начали экспортировать турецкие и литовские компании, которые увидели более справедливые условия для конкуренции по импорту.

Такая защитная политика государства цементной отрасли позволяет строить долгосрочные планы по инвестициям в развитие, вкладывать средства в экологию и новейшие технологии, открывать новые линии, наращивать темпы производства на украинских предприятиях и создавать новые, тем самым увеличивая количество рабочих мест и поступления налогов в бюджет государства.

Поэтому сегодня не стоит вопрос - как развивать цементную отрасль, предоставлять ей субсидии или льготные кредиты.

Представители отрасли готовы работать по честным рыночным правилам и на условиях честной конкуренции. Заградительные пошлины - действенный механизм, который позволяет наращивать мощность украинским игрокам и привлекать на рынок новых.

Важно сохранить существующую ситуацию и позволить цементной отрасли развиваться, увеличивать ВВП и укреплять экономику Украины.