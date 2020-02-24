Кому доверить доставку груза в Украине и Европе

Распространение процессов глобализации толкают бизнес к масштабированию и поиску новых рынков сбыта, выхода за пределы Украины и расширения экспортно-импортных операций. (укр)

Цілком логічно це тягне за собою зростання витрат на логістику, які можуть складати левову частку у собівартості продукції.

Тому перед бізнесом гостро стоїть питання: як оптимізувати доставку, отримати товар вчасно та при цьому убезпечити себе від непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Щоб його вирішити, слід обрати перевізника, який добре обізнаний з правилами транспортних перевезень в Україні та має досвід роботи за кордоном.

Одним із лідерів логістичного ринку є компанія SAT, яка розпочала свою діяльність у 2002 році і за цей час створила розвинену мережу складів та пунктів видачі товару по всій території України, відкрила свої представництва в країнах Європи та Китаї.

Компанія має власний парк автомобілів та співпрацює з партнерами - перевізниками, які підтвердили свою надійність протягом 10-15 років співпраці.

Щоб здійснити перевезення товару бізнесу не завжди виправдано звертатись до поштових операторів, які ділять вантажі залежно від формату: поштові і непоштові.

У випадку, коли вага вантажу перевищує 30 кг, строки доставки можуть бути довші. SAT не робить різниці між поштовими та непоштовими відправленнями і в однакові строки здійснює доставку, як поштового конверту, так і важкої техніки до 3 тонн.

Для перевезень вантажів магістральними автошляхами, SAT використовує автомобілі із суцільнометалевим вантажним відсіком, що додатково захищає товар.

На доставках і виїздах за вантажем в межах міста парк компанії передбачає автомобілі формату Doblo та вантажівки вантажопід’ємністю до 20 т.

В залежності від вантажу та побажань клієнта можна замовити автомобіль з гідробортом, з бортошторою або тентованим вантажним відсіком.

Управління витратами

Кожен клієнт SAT в своєму особистому кабінеті може управляти рухом купленого товару. Для оптимізації витрат клієнтів на логістику компанія на складах здійснює консолідацію та розконсолідацію вантажів.

Причому ця послуга доступна як для власників комерційних вантажів, так і для фізичних осіб.

Наприклад, компанія має декілька постачальників. Окремо доставляти кожну невелику посилку сумарно виходить дорожче, ніж у випадку, коли кожна посилка консолідується на складі SAT, де її об’єднують у одне велике палетомісце, а потім перевозять.

Ця послуга доступна для українських і для європейських компаній-партнерів, які здійснюють операції з експорту та імпорту в Україні та за її межами.

Перевага даної системи в тому, що клієнт може самостійно вирішувати, коли відправляти посилки в Україну і як їх комплектувати.

Розконсолідація вантажу дозволяє заощадити на податках, консолідація і перерозподіл - на логістиці. За потреби, компанія також здійснює оптимізацію об’ємних вантажів.

Контроль якості

За запитом компанія надає фотозвіти, щоб клієнт міг переконатися, який саме вантаж прийшов на склад від контрагента. Оскільки не завжди куплений товар може відповідати заявленій продавцем якості.

Щоб убезпечити себе від такої ситуації, можна замовити послугу фотозвіту: представники компанії SAT фотографують товар, який надійшов на склад, та направляють звіт клієнту.

Таким чином, клієнт може переконатись у якості отриманого товару. І в разі невідповідності прямо зі складу SAT повернути його продавцю ще до етапу доставки в Україну.

Доставка товарів

Для фізичних осіб компанія реалізувала опцію SAT Link - сайт доставки з інтернет-магазинів. На даний момент, за допомогою SAT можна доставляти покупки з польських і китайських інтернет-магазинів.

В планах компанії розширювати ринок та відкривати представництва по всій території Європи та США.

Якою б якісною не була упаковка товару, постачальники намагаються максимально на ній заощадити. Адже це завжди додаткові витрати, які істотно впливають на собівартість продукції.

Зазвичай для доставки товару до складу цілком достатньо упаковки, яку здійснив постачальник.

Але якщо говорити про міжнародні перевезення, то при консолідації на палетах, при вантажно-розвантажувальних роботах додаткова упаковка не зашкодить: в аеропортах вантаж може розвантажуватись або завантажуватись під відкритим небом, можливі опади.

В такому випадку звичайна картонна упаковка може намокнути. Тому SAT пропонує послуги додаткової упаковки, яка надійно захистить вантаж від впливу навколишнього середовища.

Компанія здійснює доставку як на власні склади, так і адресну доставку з підйомом на поверх. Вантаж до 30 кг піднімається безкоштовно. Ця послуга актуальна і для сектору В2В, адже, наприклад, у великих торгових центрах великі партії вантажу також потребують підйому товару на поверхи.

Франшиза

Для розширення географічного покриття міст України у 2013 компанія SAT ввела франшизу.

Щоб увійти в транспортно-перевізний бізнес, компанія допомагає партнерам відкривати відділення під власним брендом та здійснює навчання персоналу. Усі відділення та професійні компетенції працівників відповідають єдиним вимогам та забезпечують однаковий стандарт якості.

Тому у кожному із українських відділень клієнт отримає однаковий сервіс та якісні послуги.

Відкриті показники якості

Транспортна компанія SAT відкрита для своїх клієнтів та оприлюднює усі показники якості на своєму сайті. Кожен клієнт може переконатись у якості перевезень, переглянувши інформацію на спеціальних дашбордах.

Тут у відсотках до загального обороту зображена динаміка доставки вантажів за останні 6 місяців: своєчасно до дверей, своєчасно до складу, пошкодження вантажу, скарги, втрати вантажу.

Сьогодні в Україні доставити товар із пункту А в пункт Б можливо безліччю способів, ринок транспортних перевезень постійно розвивається, на ньому з’являються нові гравці, а досвідчені компанії-ветерани розширюють перелік послуг та кількість пунктів видачі, шукають нових партнерів-перевізників.

Для компанії SAT головним пріоритетом в роботі було і залишається надання сучасних якісних послуг.

Високоякісним сервісом, компанія гарантує своїм клієнтам, що вантаж буде захищено від будь-яких неприємностей.