фокус
Почему выбранные властью методы борьбы с нелегальными игроками на топливном рынке могут закончиться ничем. Что следовало бы изменить? (укр)
власть
Что предусматривает новый проект Трудового кодекса, почему его называют "рабским", и как он стал причиной войны правительства с профсоюзами.(укр)
актуально
ЭП проанализировала основные положения, прозвучавшие в скандальных записях. О чем именно говорили участники той встречи, и есть ли здесь основания для беспокойства. (укр)
власть
Проработав более 4 тыс поправок, аграрный комитет парламента подготовил ко второму чтению законопроект об обороте аграрных земель. Документ производит положительное впечатление, однако некоторые положения требуют дополнительного внимания депутатов. (укр)