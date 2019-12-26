фоторепортаж
Какой путь проходит елка до торговой точки, как их выращивают, и кто основные игроки этом рынке. Репортаж из лесничества. (укр)
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Львов первым обратился за финансированием проекта обращения с твердыми бытовыми отходами. (укр)
компании
Какова логика процесса преобразований, через которые проходит железнодорожный монополист Украины, и каков ожидаемый результат реформирования? (укр)
ФОКУС
Новое соглашение о транзите российского газа через территорию Украины должно быть заключено до конца года. О чем договорились стороны и что это решение означает для Украины?(укр)
инфокарты
Как формируются тарифы, из чего они состоят, как могут измениться в 2020 году, почему они отличаются в разных регионах и что делать, если у вас долг и начисляется пеня.(укр)
интервью
ЭП поговорила с одним из главных обвиняемых в скандальном "деле банкиров Бахматюка". Почему Писарук считает безосновательными доводы следователей и какова его версия. (укр)