Facebook запустил сервис для знакомств: как это работает и что о нем говорят американцы

В сентябре 2019 Facebook запустил в США сервис онлайн знакомств Facebook Dating, на очереди — страны Европы. Зачем FB выходит на рынок с таким продуктом, какой у него потенциал, и что о нем говорят американцы.

Мир интернет-знакомств вот-вот сильно изменится. Дейтинг сервис скоро появится "на расстоянии" одного касания у 2,2 млрд пользователей Facebook и у большинства отпадет потребность в отдельном стороннем приложении.

В сентябре 2019 года Facebook запустил в США сервис для знакомств Dating. В странах Европы он заработает в начале 2020 года.

Не так много времени осталось до того момента, когда новым продуктом FB начнут пользоваться и украинцы.

Что же это за сервис? Почему Facebook запускает его через пять лет после Tinder, Hinge и OkCupid Facebook? Какие преимущества есть у социальной сети и какие перспективы? И как отзываются о Facebook Dating жители США, которые уже месяц тестируют сервис?

Зачем это Facebook

245 млн американцев находятся на Facebook. В то же время, у Tinder в США — самого большого приложения для знакомств на американском рынке — примерно 5 млн пользователей (всего в мире 57 млн пользователей).

"Теоретически, учитывая, что очень много людей используют Facebook, социальная сеть могла бы выгодно использовать это население", — говорит социолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Кевин Льюис, который изучает Facebook и онлайн-знакомства.

"Если бы все подписались на сервис Dating, то это был бы самый большой сайт знакомств из когда-либо существовавших", — отмечает он.

Как работает фейсбук дейтинг

Мотив Facebook выйти на рынок сервисов онлайн-знакомств очевиден — это деньги. Аналитики ожидают, что к концу 2020 года оборот приложений для знакомств составит 12 млрд дол.

Рекламные, премиум-аккаунты и другие платные функции на Tinder приносят львиную долю дохода его материнской компании Match Group. Только за второй квартал 2019 года доход американской интернет-компании Match Group, которая владеет сервисами онлайн знакомств Tinder, Hinge, Plenty of Fish, Match.com, OkCupid, составил 498 млн дол.

Динамика роста дохода и количество подписчиков Match Group. НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ businessinsider.com

Дополнительным мотивом является тот факт, что подростки и миллениалы массово покидают Facebook. В то время, как подавляющее большинство американцев в возрасте до 65 лет все еще имеют учетные записи Facebook, 44% пользователей в возрасте от 18 до 29 лет удалили приложение со своих телефонов в 2018 году.

Между тем Facebook Dating дарит пользователям преимущество — больше не нужно загружать другое приложение для знакомств. Сервис бесплатный, не содержит рекламы и как заверяет компания, никогда не будет содержать. Все это сыграет решающую роль в возврате пользователей в экосистему Facebook.

И конечно же в соцсети следуют тренду, который говорит о росте популярности интернет-знакомств. Редактора рубрики "Свадьбы" издания New York Times регулярно проверяют в Tinder имена известных людей. Кандидат в президенты Пит Буттигиг встретил своего мужа через Hinge.

Последние данные Pew Research Center за 2016 год показали, что 22% американцев в возрасте от 25 до 34 лет и 27% американцев в возрасте от 18 до 24 лет встречались после знакомства в интернете.

80% людей, которые сделали это, сказали, что интернет-знакомства — это хороший способ встретить кого-то. Все эти цифры были значительно выше по сравнению с теми, которые Pew Research Center получил в 2013. С уверенностью можно предположить, что сейчас они еще выше. Loading...

Пугающий потенциал нового сервиса

Facebook — крупнейшая в мире социальная сеть, которая насчитывает 2,2 млрд пользователей. Менеджер по продукту Facebook Dating Натан Шарп пишет, что сервис знакомств будет предлагать людей, "на основе ваших предпочтений, интересов и других вещей, которые вы делаете в Facebook".

За этим простым предложением на самом деле скрываются титанические по масштабам и мощностям технологические процессы. Теперь они среди прочего также будут сфокусированы на подборе идеальной пары.

Также "на основе ваших предпочтений, интересов и других вещей" социальная сеть формирует новостную ленту каждого пользователя. В этих целях в 2013 году она учитывала более 100 тысяч самых разнообразных критериев, отмечет технический директор по ранжированию новостей Facebook, Ларс Бэкстрем.

Скорее всего с того момента критериев стало больше, а алгоритмы совершеннее.

Мир интернет-знакомств стремительно меняется по двум причинам: мы оставляем все больше "следов" в сети, а компьютерные алгоритмы, собирая и анализируя эти "следы" делают все более точные и объективные выводы о нас.

Совсем скоро ИИ дейтинг сервисов будет знать клиентов лучше их самих, распознавать их ложь, отсеивать пользователей страдающих депрессией, вскрывать неосознанные предрассудки в отношении определенных людей и давать рекомендации по оформлению аккаунтов и общения с потенциальным партнером.

Все это ИИ будет проделывать используя сотни мегабайт наших данных, которыми мы "скармливаем" Facebook, Instagram, Messenger.

Если сравнивать по общему объему загруженных данных, то Tinder покажется ребенком. Тем не менее, когда в 2017 году журналист британской The Guardian Джудит Дюпорэйл запросила у Tinder данные о себе, начиная с даты создания аккаунта в 2013 году, сервис прислал ей 800-страничный документ. Читай также Соединить мозг с компьютером. На что способна Neuralink Илона Маска На чем Viber зарабатывает в Украине и почему мессенджеры станут главными в телефонах. Интервью с топ-менеджером Viber Как интернет-магазины манипулируют покупателями: 15 способов, о которых стоит знать

Журналист популярного издания Gizmodo Дейл Марковиц пишет:

"Сообщив приложению для знакомств LoveFlutter свое имя пользователя в твиттере, я получаю классификацию моей личности по 28 параметрам: оказывается, что я — аналитический Тип А, пугающе сосредоточенный на сексе невротик (я в топовом 1% по этим показателям).

На боковой панели экрана мой "снимок личности" снабжен дополнительными подробностями, и раздел под названием "Советы по флирту" предлагает: "Постарайтесь избегать негативных заявлений. Переходите к сути разговора побыстрее и не тратьте их время. Если вы будете действовать слишком медленно, они могут потерять терпение". Да я просто "находка".

LoveFlutter — британское приложение для знакомств с привязкой к твиттеру — не просит пройти личностный тест или заполнить длинную анкету "Обо мне" и ограничивает самоописание 140 символами.

Приложение работает в паре с лингвистическими алгоритмами компании Receptiviti.ai для вычисления совместимости между людьми из своей пользовательской базы на основе содержимого лент в твиттере.

"Это хорошая идея для поиска партнеров или маркетинговая уловка? Должно быть, вы понимаете, что думаю я — помешанный на сексе невротик", — пишет Марковиц.

Перед подготовкой статьи "Совет да фейсбук: Будущее онлайн-знакомств" Марковиц поговорил с учеными, исследователями, разработчиками ИИ для приложений для знакомств, и сделал вывод, что через посты в твиттере, лайки в фейсбуке, фотографии в инстаграме и чекины в Foursquare мы раскрываем о себе больше информации, чем осознаем.

"Ученые уже полагают, что история чекинов в Foursquare может рассказать об уровне нашего невроза; наши твиты и используемые в инстаграме фильтры способны свидетельствовать о депрессии; лайки в фейсбуке — показать, насколько мы умны, счастливы или склонны к употреблению наркотиков", — пишет Марковиц.

В обмен на примирение с тем фактом, что ИИ будет знать вас лучше, чем вы сами, он действительно сможет лучше вас подобрать наиболее подходящего партнера.

Более того, анализирующие поведение пользователей алгоритмы также способны идентифицировать малозаметные, неожиданные или сложные для описания признаки того, что кажется нам привлекательным, — непередаваемые характеристики, благодаря которым человек соответствует вашему "типу".

Как отзываются о Facebook Dating в США

Несмотря на огромный технологический потенциал, финансовый ресурс, пользовательскую базу Facebook Dating не удивляет избалованных американских клиентов. Отзывы о сервисе после месяца работы преимущественно нейтрально-безразличного или даже негативного характера.

Обозреватель The Wall Street Journal Рей Витте пишет, что "Facebook опоздал на вечеринку с приложениями для знакомств, и ему нечего предложить, кроме охвата аудитории. С запуском Facebook Dating социальная сеть похоже, делает ставку на своих 1,5 млрд активных ежедневных пользователей, вместо, скажем, радикальных инноваций или проницательного использования своих данных".

Исследование показало, что "40% тех, кто ходил на свидания в результате онлайн-знакомств, не считают, что существует приложение для знакомств, которое отвечает их потребностям", — отмечает представитель социальной сети.

Витте говорит, что по-видимому в соцсети восприняли эти цифры буквально. Потому что сейчас "Facebook Dating чувствует себя "голым" и бесцельным". Он представляет вам случайно выбранные, но географически релевантные, профили на главном экране, и вы либо отклоняете их, либо отмечаете сердечком.

Пользователи могут ставить отметку "Нравится" и комментировать определенные части профиля визави. Но нет отметок времени прочтения сообщения или уведомления о доставке.

Журналист издания InsideHook Кейла Киббе описывает принцип использования сервиса знакомств от Facebook и подводя итог говорит, что хоть и не общалась еще с реальным человеком, который использует Facebook Dating, она оказалась приятно удивлена "урожаем" предполагаемых совпадений.

"Как и в любом приложении для знакомств, есть много мусора, который нужно просеять, но это не абсолютная куча мусора местных жителей и республиканских дядей, которые, как я предполагала, будут составлять основную базу пользователей Facebook Dating", — пишет Киббе.

Кейла Киббе www.insidehook.com

"По моему мнению, как пятилетнего ветерана приложения для знакомств, который потратил практически всю свою взрослую жизнь на приложения для интернет-знакомств, Facebook Dating — в порядке. Но это максимум, что можно сказать.

За исключением усиленной защиты от столкновения с друзьями/коллегами/друзьями друзей в приложении, оно на самом деле не предлагает ничего существенного, чего нельзя было бы найти ни в одном другом приложении для знакомств", — заключает журналист.