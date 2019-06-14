Что такое рынок спаржи в Украине и как на нем заработать

Спаржа – нове авокадо? В Україні — так. У 2019 році вони майже зрівнялися за популярністю.

Протягом весни тарілки із зеленими, білими та фіолетовими пагонами у соціальних мережах публікували продуктові блогери, ресторатори, а придбати її можна було навіть у звичайних торгових мережах країни.

Хоча ціни на цей продукт досі кусючі, він продовжує підкорювати смакові рецептори українців. Людина, яка правильно приготувала спаржу, обов'язково купить її знову. Продукт можна смажити, запікати або їсти сирим. Французи часто додають його в салати. Калорійність спаржі вражає: лише 20 Ккал на 100 грамів.

Рід спаржі аспарагус — перший весняний овоч, який збирають з відкритого ґрунту. У ЄС ресторатори з ранньої весни включають його в меню і подають як окремий гарнір, бо сезон цієї культури дуже короткий і триває з квітня по червень.

"Популярність спаржі в Україні росте. Я пов'язую це з подорожами. Українці стали більше мандрувати Європою і цікавитися її гастрономічною культурою", — пояснює директор компанії "Агроексперт трейд" Петро Григор'єв.

Петро Григор'єв Фото "Агроексперт трейд"

Він третій рік вирощує спаржу в Україні і виглядає як справжній її амбасадор: на зустріч з ЕП приходить у бейсболці з логотипом "Справжня спаржа".

"Агроексперт трейд" — один з лідерів з виробництва спаржі в Україні. Власники — Петро Григор'єв та Сергій Єрмілов. Розташування — село Воскресенка Херсонської області. Земельний банк — 100 га, з них під спаржею — 20 га. Стартові інвестиції — 13 тис дол на перші півтора гектара спаржі.

Маленький ринок з великим потенціалом

До обсягів європейського ринку спаржі Україні ще далеко, проте площі під цією культурою ростуть. За останні п'ять років вони збільшилися утричі до 100-120 га. Тимчасом у ЄС, за даними "Інфо-Шувар", площі під спаржею оцінюються 65 тис га. Лідери із споживання цієї культури — Китай, США та Німеччина.

Український ринок далекий від насичення. Передусім попит росте у великих містах, де дохід населення вищий. "Ріст попиту на спаржу в Україні ми відчуваємо на собі, саме тому вкладаємо гроші в розширення площ. Я бачу перспективу зростання ринку на найближчі два-три роки", — пояснює фермер.

За його словами, основними каналами збуту компанії є ринки та ресторани у Києві, Дніпрі та Херсоні, проте вже у 2020 році його компанія почне продавати спаржу через торгові мережі під власною торговою маркою.

Фото "Агроексперт трейд"

На питання, чому він вирішив вирощувати спаржу, а не кукурудзу чи соняшник, Григор'єв згадує історію про журнал "Кореспондент". Саме там він уперше прочитав про цю культуру.

"У цей момент зателефонував товариш зі Швеції і сказав: вгадай, що я зараз їм? Він їв спаржу, а я про неї читав. Він порадив спробувати вирощувати її в Україні, бо це дуже смачно", — розповідає аграрний виробник.

Зараз він та його партнер навчаються менеджменту та агрономії у Національному університеті біоресурсів та природокористування. До приходу в сільське господарство Григор'єв працював у рекламному бізнесі.

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Дороге задоволення

У 2019 році ціни на спаржу в Україні коливалися від 170 грн за кг до 250 грн за кг, що відповідає цінам у ЄС. Такі цифри приваблюють фермерів. Вирощувати аспарагус в Україні аграрні виробники почали шість-сім років тому.

"Не кожен українець готовий платити таку ціну, але вона пояснюється вартістю вирощування. На 1 га слід витратити 8-10 тис євро залежно від сорту і відстані між міжряддями. Крім того, у виробництві багато ручної праці", — зазначає Григор'єв.

Дорогий і процес обробки. Аспарагус треба помити, порізати, відкалібрувати та упакувати. Для цього потрібна спеціальна лінія, яка коштує 70 тис євро. В Україні така є лише в Каховці, та й та була у використанні в ЄС понад десять років.

"У 2020 році ми плануємо придбати лінію нової генерації та спеціальну машину для висадки спаржі. Це для нас значні інвестиції", — додає Григор'єв.

Зараз під спаржею у його компанії 20 га, у 2020 році буде ще 12 га. На пікову урожайність компанія планує вийти у 2021 році.

Рослина із зачіскою

Спаржа — примхлива рослина, яка любить вологу і тепло. Влітку вона зовсім не схожа на красиві пагінці на тарілках ресторанних блогерів. Це високий кущ, який нагадує пухнасту жіночу зачіску з 1980-х років.

Висаджують спаржу у землю корінням з одним пророщеним пагоном.

Це коріння фермери називають "розеткою спаржі" й імпортують його з країн Євросоюзу.

Кущі спаржі нагадують пухнасту жіночу зачіску з 1980-х років. Фото "Агроексперт трейд"

Під час посадки відстань між рослинами повинна бути мінімум 20 см, між рядами — 1,5 метра. В глибину коріння може прорости теж на 1,5 метра.

Через це вирощувати спаржу вдома може не кожен господар.

Для цього потрібне велике поле і багато зусиль. Аспарагус — багаторічна рослина, яка росте 10-12 років.

Чим старша рослина, тим більший урожай. Пік урожайності — четвертий-шостий рік життя, тоді вона може давати 3-3,5 тонни пагонів з гектара.

Плодоносити аспарагус починає на другий рік після висадки. Навесні він викидає пагони, які слід зрізати після досягнення товарного розміру — 23-25 см. У червні рослина починає активно рости і за два тижні виростає на два метри. Восени зелена маса висихає. На зиму фермери її зрізають.

Збирають спаржу вручну. Якщо вчасно не зрізати пагін, то наступного дня він буде перезрілим і випустить листочки.