Паспорт от Путина. Сможет ли Украина наказать "новых русских"

В России начал работать упрощенный порядок получения паспортов РФ украинцами с оккупированных территорий. Что может в таком случае сделать Украина и есть ли для этого юридические рычаги. (укр)

Наприкінці квітня російський президент Володимир Путін підписав указ , що дозволяє українцям з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму отримувати громадянство Росії в спрощеному порядку.

Указ з'явився через три дні після виборів президента в Україні.

Про можливість видачі паспортів громадянина Російської Федерації жителям ОРДЛО говорили давно. Чітких рис чутки набули наприкінці 2018 року.

Раніше, у 2017 році, російський уряд дозволив українцям отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою, а в грудні 2018 року Путін підписав закон, який дозволяє подати заяву на отримання громадянства РФ дистанційно, за місцем перебування. На цьому, як виявилося, російська влада вирішила не зупинятися.

Київ не забарився з відповіддю. МЗС України назвав ці наміри "грубим порушенням з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України", а самі укази Путіна — юридично нікчемними.

"Україна не визнаватиме фейкових російських паспортів, що видаватимуть жителям окупованих українських територій, передусім Луганської та Донецької областей… Ці паспорти будуть визнані незаконними — при перетині державного кордону і використанні на території держави", — наголосив прем'єр Володимир Гройсман.

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в Україна легко отримає списки громадян з російськими паспортами.

ЕП дізналася у юристів, чи може уряд виконати свої обіцянки і які наслідки укази Путіна матимуть для українців.

Хто зможе отримати російські паспорти

Згідно з указами президента Росії, за російськими паспортами зможуть звернутися особи, які:

постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей України,

постійно проживають в Криму або не мають іншого громадянства,

кримчани без громадянства, які народилися і постійно проживали на територіях окупованого Криму та Севастополя,

іноземці та особи без громадянства, які самі або їхні родичі були депортовані з АРСР,

громадяни України та особи без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ,

громадяни Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії, які народилися в СРСР, їхні діти, чоловіки, дружини, батьки.

За словами заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка, "є підстави стверджувати, що в першу чергу паспортизація буде проведена у "силових структурах" окупаційних адміністрацій".

Відтак, додав він, і де факто і де юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які відтепер матимуть російські паспорти.

Конфлікт законів

Укази Путіна і реакція на них України породжують кілька правових конфліктів.

По-перше, укази Путіна входять в клінч з українським законодавством про громадянство. Закони РФ дозволяють подвійне громадянство, тоді як в Україні воно заборонене.

Кабмін України вже визначив , що документи, видані у тому числі підрозділами Російської Федерації у селі Покровському та місті Новошахтинську Ростовської області, визнаватиме недійсними.

Однак наміри українського уряду не визнавати російські паспорти сумнівні з точки зору реалізації.

За словами старшого юриста правничої групи Colares Максима Моісеєнка, Україна підписала і ратифікувала низку міжнародних правових актів, положення яких суперечать діям уряду щодо часткового невизнання паспортів, виданих іноземними державами, та заборони перетинати кордон їхнім власникам.

Зокрема, йдеться про "Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод" та "Європейську конвенцію про громадянство".

Крім того, діє низка двосторонніх договорів, укладених між Україною та Росією, в тому числі угода про безвізові поїздки громадян України і РФ.

"У міжнародній практиці невизнання паспортних документів має місце у відносинах офіційно невизнаних (частково невизнаних) держав. Для прикладу — Ізраїль та Палестинська держава, КНР та Китайська республіка (Тайвань), Північна Корея та Республіка Корея", — пояснює Моісеєнко.

Така практика не відповідає ситуації, яка склалася між Україною та Росією. Обидві країни офіційно визнають одна одну, що підтверджують понад три сотні різних правових угод.

Без належної реакції європейської спільноти обмеження щодо використання таких паспортів існуватиме тільки в межах України. Про це свідчить подібний міжнародний правовий прецедент.

"Паспорти РФ, видані жителям Абхазії та Північної Осетії, вільно використовуються на рівні звичайних російських паспортів", — зазначає молодший юрист компанії з обслуговування інвестицій Investment Service Ukraine Сергій Река.

На його думку, рішення Кремля видавати російські паспорти українцям є елементом тиску на Київ, а не проявом піклування про людей, адже набуття громадянства РФ жителями ОРДЛО можливе тільки за умови подання пакета документів на території Росії.

"Оскільки так звані ЛНР та ДНР офіційно не визнані навіть у РФ, існування консульств в цих самопроголошених республіках неможливе. Через це охочим отримати російський паспорт необхідно звертатися до територіальних органів Федеральної міграційної служби РФ", — пояснює Река.

Таким чином, люди, які бажають отримати російський паспорт, будуть змушені витратити чимало коштів на проїзд до вказаних органів і на оплату зборів, встановлених російським законодавством.

За словами Реки, ці дії РФ дозволять Кремлю заявляти, що він захищає на Донбасі "своїх" громадян. До того ж, "паспортизація військових" допоможе прихильникам та ватажкам так званих ДНР та ЛНР уникнути кримінальних переслідувань з боку України.

По-друге, виникає проблема із соціальним забезпеченням. Нові громадяни РФ зможуть претендувати на соціальні пенсії в Росії, але за однієї умови.

Відповідно до роз'яснень Пенсійного фонду РФ, страхову пенсію за віком зможуть отримати тільки ті громадяни, місце проживання яких зареєстроване на території РФ.

За словами Реки, мінімальний розмір соціальної пенсії в Росії становить 5 034 руб (близько 2 тис грн), а підвищується вона завдяки регіональним доплатам. Проте для отримання регіональних доплат необхідно отримати реєстрацію місця проживання на території РФ.

У випадку з виплатами в Україні ситуація непроста. Україна припинила виплату пенсій, пільг і зарплат на окупованих територіях ще в кінці 2014 року. Виплати від держави отримують лише ті жителі, які переїхали на контрольовану Києвом територію.

Отримавши паспорти РФ, українці на окупованих територіях перетворяться на громадян Росії в Україні, а це вже інша річ.

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснює ситуацію так: формально у таких осіб залишатиметься українське громадянство і жодних підстав його скасовувати нема.

Опитані ЕП юристи називають питання з їхнім соцзабезпеченням складним. Якщо не будуть внесені зміни в закони, то нові громадяни РФ в Україні зможуть розраховувати на соцвиплати як від України, так і від Росії.

За законом, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсій і соціальних послуг. За словами Реви, ця норма означає, що росіянин, який переїхав в Україну, може отримувати пенсію тут.

Якщо "нові росіяни" зареєструються на підконтрольній Києву території, то зможуть отримувати соцвиплати як іноземці. Є інший варіант і він більш ймовірний: використання паспортів обох держав.

"Який у цих людей спонукальний мотив? Отримувати подвійні виплати. Вони зможуть це робити. Коли у людини два паспорти, то встановити факт подвійного громадянства можна лише оперативним шляхом. Самі громадяни, очевидно, не будуть показувати нам свій російський паспорт.

Навіть якщо ми дізнаємося, що у людини два паспорти, ми не можемо позбавити її української пенсії. У нас заборонене подвійне громадянство, але жорсткого покарання за нього не існує", — пояснює Рева.

Ситуацію ускладнює також те, нагадує Моісеєнко, що діє "Угода про гарантії прав громадян держав — учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення".

Вона передбачає, що при встановленні права на пенсію громадянам держав, які підписали угоду, враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР.

"Для впровадження "офіційного невизнання" українській владі потрібно розширити законодавчу базу та розробити механізми ідентифікації таких осіб", — резюмує Река.

Тоді з'явиться можливість забороняти видачу пенсій та соцвиплат мешканцям окремих районів, які отримають російські паспорти.