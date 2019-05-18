Школы Киева: где не хватает, где станет больше, в каких перебор/недобор

Де зараз найбільше дітей у класах молодшої школи? Де стане найбільше за кілька років?

Зараз — на Позняках, Осокорках, Солом'янці, Борщагівці, Святошині, Академмістечку. За кілька років на перших позиціях будуть ті самі житлові масиви.

До списку долучаться частина Троєщини та Русанівка. Максимальну заповненість початкових класів матиме і територія між станціями метро "Університет" та "Політехнічний інститут".

Чому учнів у класах стане ще більше?

Згідно з деклараціями будівництва на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), найближчим часом нових комунальних шкіл у Києві не відкриватимуть, тож місць більше не стане.

Водночас населення Києва у результаті внутрішньої міграції продовжить збільшуватися. Кількість учнів молодших класів зросте і завдяки сплеску народжуваності, який Держслужба статистики фіксувала 6–8 років тому.

Найбільш переповненими молодші класи комунальних шкіл будуть там, де йде активне будівництво нових житлових комплексів.

На основі яких даних дійшли таких висновків?

Для аналізу ми використовували дані з Open Street Map та інформаційного порталу "Освітня карта Києва", де зібрана інформація про всі школи міста. Приватні школи ми до аналізу не включали, бо нас цікавлять заклади, які в теорії доступні кожному.

Школою неподалік дому вважали ту, що відповідає максимально допустимому радіусу обслуговування закладів початкової школи — 800 метрів (відповідно ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій", додаток Е.5, що мають невдовзі затвердити).

Чому робили акцент саме на молодшій школі?

За новими правилами дитина має право першочергового зарахування у найближчу до дому школу. За інформацією Міністерства освіти України, дитина може піти туди "без жодних тестів, співбесід чи інших випробувань". Тож для молодших класів близькість школи до дому є найважливішою.

Де у Києві у батьків найбільший/найменший вибір шкіл?

Найкраще охоплена школами центральна частина міста. Вони не такі великі, як у нових житлових районах, однак розміщені густіше.



У мікрорайонах радянської забудови, спланованих в парадигмі модерністської архітектури, щільність шкіл теж висока. Тут мова про Оболонь, Троєщину, Харківський масив.



Проблеми з доступністю шкіл мають райони садибної забудови, зокрема Жуляни, Русанівські сади та садибна забудова Осокорків.



Чим менше населення в районі, тим менше шкіл, а відповідно і менше вибір. Це стосується Куренівки, Корчуватого, ДВРЗ, Биківні, Новобіличей та подібних районів змішаної забудови.

Скільки взагалі у Києві шкіл? Яке співвідношення приватних і комунальних?

Зараз діє близько 500. Близько 90 % загальноосвітніх знаходяться в комунальній власності міста. Крім того, працюють державні — для талановитих дітей з усієї країни.

Орієнтовно 10% ринку освітніх послуг зайняли приватні школи з відповідною ліцензією. Але значна частина приватних шкіл працюють за схемою дистанційного навчання, інколи без ліцензії.

У яких школах найбільший недобір/перебір?

Згідно з офіційними даними, максимальний перебір учнів у школах № 23 (Биківня), ліцеях № 171 (Печерськ), № 329 (Позняки) та "Інтелект" (Дружби народів). Наповнюваність цих закладів складає понад 200%.



Недобір учнів спостерігається у гімназії "Оболонь", школах № 192 та № 212 (Лісовий масив), № 114 (Поділ), № 278 (Троєщина). Ці заклади заповнені менш ніж на 35%.

ЛУН Мисто

Оригинал публикации: Де найлегше влаштувати до школи першачка?