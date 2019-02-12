Гендиректор Nestle: о здоровой пище, украинских школьников и "отток мозгов"

Нестле в Україні – частина однієї з найбільших компаній світу у сфері продуктів харчування і одна з найбільших FMCG компаній в Україні. Nestlé слідкує за останніми тенденціями щодо здорового харчування та енергоефективності, докладає зусиль до працевлаштування молоді.

Навіщо це Nestlé і чому компанія оптимістично оцінює своє майбутнє в Україні, розповідає генеральний директор Нестле в Україні та Молдові Ансгар Борнеманн.

Наскільки великою є компанія Нестле в Україні?

Ми пишаємось тим, що святкуватимемо в цьому році 25-річчя з моменту, відколи компанія офіційно присутня в Україні. Це означає, що майже від початку незалежності Nestlé вирішила інвестувати в бізнес та в Україну з огляду на можливості, які тоді бачили.

На сьогодні оборотом компанії становить близько 7 млрд грн, і ми постійно серед перших в категоріях товарів швидкого споживання (FMCG).

Це свідчить про те, що упродовж останніх 25 років команда Нестле в Україні зробила фантастичну роботу не зважаючи на економічну та політичну кризи, а також про силу та стратегічний підхід Nestlé.

Nestlé ніколи не була компанією з короткотривалими планами – як 25 років тому, коли ми розпочали наш бізнес в Україні, з довготривалим баченням на розвиток, так і зараз, ми бачимо безліч можливостей на наступний період.

Нестле в Україні має три фабрики – завод з виробництва локшини та приправ "Мівіна" у Харкові, завод з виробництва холодних соусів (кетчупи, майонези, гірчиці) "Торчин" у Волинській області та кондитерська фабрика "Світоч" у Львові, яка також пакує певні види кави.

Крім того, у Львові розташований сервісний центр компанії – Нестле Бізнес Сервіс, який виконує функції бек-офісу та обслуговує 53 ринки Nestlé.

Загалом у світі їх шість, львівський – найбільший і найефективніший. Ми пишаємось тим, що працевлаштовуємо 5,5 тисяч людей по всій країні, навчаємо та розвиваємо їх.

НЕ ІСНУЄ НЕЗДОРОВОЇ ЇЖІ

— В останні роки дедалі відчутнішою стає тенденція здорового харчування. Солодощі та локшину, як правило, вважають не дуже здоровою їжею. Що компанія Nestlé робить для підтримання тенденції?

— Нездорової їжі не буває – є лише незбалансоване харчування. Якщо ви запитаєте споживачів: "Що таке здорова їжа?" – вони скажуть: "Овочі, фрукти". Так, яблука – це здорова їжа, але якщо їсти самі яблука упродовж дня, то це буде абсолютно нездорове харчування. Тож все питання в балансі.

Ми як виробник повинні бути певними, що під час добового споживання їжі наші продукти допомагають підтримувати правильний баланс. Наприклад, порція нашої продукції не повинна містити надто високу кількість солі, цукру чи жиру.

Українські споживачі дуже серйозно підходять до вибору їжі. Вони хочуть знати, що вони споживають, звідки постачаються та де вирощуються інгредієнти, чи виготовляється продукція за високими технологічними стандартами тощо. Ми постійно працюємо над зменшенням кількості солі, цукру або жиру у наших продуктах, і це непросте завдання. Наприклад, майонез має 72% жиру – це досить високий вміст. Якщо ж зробити 20% майонез, його не купуватимуть, тому що його смак буде зовсім іншим. Тож ми повинні знайти спосіб знизити вміст певних інгредієнтів таким чином, щоб смак не змінювався. І в Nestlé є прогрес у цьому напрямку. Наприклад, бренд "Торчин" запустив майонезний соус з вмістом жиру 20% . На смак він дуже подібний до майонезу з вищим вмістом жиру.

Також дослідники Nestlé зробили приголомшливий прорив, коли змінили структуру цукру. У Швейцарії ми маємо лабораторію, де вчені змінили структуру цукру, використовуючи лише натуральні інгредієнти. Вони створили пористий цукор, який розчиняється в роті швидше. Це дозволить відчувати таку ж солодкість, як раніше, але споживаючи менше цукру. Такий повністю природній спосіб зменшення споживання цукру вже використовується в наших шоколадних батончиках в Британії – Milkybar Wowsomes.

Варто пам’ятати, що такі дослідження – це постійний прогрес. Сьогодні ми знаємо, що деякі компоненти, які 50 років тому вважалися не проблемними, розглядаються як проблемні. І навпаки: якщо раніше дієтологи вважали, що жир шкідливий і його вживання потрібно максимально обмежити, то сьогодні вони дійшли до висновку, що жир у певних кількостях потрібний для нормальної діяльності організму.

Зараз активно дискутують щодо споживання цукру та солі. А з подальшим прогресом науки і розумінням впливу їжі на людський організм, ми краще зрозуміємо, які речовини їжа повинна містити, а які – ні.

— Для здорових харчових звичок велике значення має освіта. Nestlé має програму "Абетка Харчування". Що це за ініціатива?

— Одним з найбільших майбутніх викликів для людства у країнах, де немає проблеми голоду, є ожиріння. Дослідження показали, що дуже ефективним способом боротьби з ожирінням є рання обізнаність дітей щодо ризиків і навчання тому, що потрібно для запобігання ожиріння і як раціонально харчуватися.

Ожиріння є результатом двох факторів: незбалансованого споживання їжі та незбалансованого споживання і спалювання калорій. Якщо думати про те, як вирішити таку проблему серед дітей, потрібно долучати чотири задіяні сторони: батьків, вчителів, уряд та промисловість.

"Абетка Харчування" є гарним прикладом, де ми ініціювали цей процес, і всі учасники ефективно співпрацюють, ініціатива має підтримку Міністерства освіти та науки та Міністерства охорони здоров'я.

Група спеціалістів зі сфери освіти та науки, медицини та нутріціології розробили освітні матеріали, відповідно до українських потреб та для подальшого впровадження в школах.

Навчати дітей здоровому харчуванню найефективніше у перші роки навчання, тому ми маємо програму для 1-4 класів. Наша компанія працює з близько 1300 школами по всій Україні. В 2018-2019 навчальному році нашу програму пройшли вже понад 330 тисяч школярів. Наша компанія працює з близько 1300 школами по всій Україні. В 2018-2019 навчальному році нашу програму пройшли вже понад 330 тисяч школярів.

Програма також передбачає доступ батьків до матеріалів, щоб вони могли додатково підтримувати навчальний процес. Це дуже успішна і велика ініціатива, яка водночас є довгостроковим зобов'язанням, адже щороку до школи приходять нові діти, й освітній процес має продовжуватися.

Nestle підтримує відкриті уроки на тему здорового харчування, які проводяться на базі тих шкіл, які беруть участь у програмі. Це дозволяє ділитися кращими практиками з іншими вчителями, що сприяє ефективності навчальному процесу.

В 2018 році такі уроки пройшли у Луцьку та Києві, підтримуємо "Дні Шефа" з кулінарними майстер-класами для учнів учасників програми. Крім того, Нестле в Україні облаштувала в "Мистецькому Арсеналі" в Києві інтерактивну зону для дітей, де упродовж року можна гратися та навчатися раціональному харчуванню.

— Іншою тенденцією останніх років є енергоефективність. Що робить Nestlé у цій галузі?

— Екологічно ефективне виробництво та офіси – це важливо для збереження навколишнього середовища. На заводах Nestlé ми постійно працюємо над зменшенням використання енергії – електрики та палива, скорочення використання води та очищенням стічних вод таким чином, щоб їх можна було безпечно повернути у природу.

Це постійний процес. Можливо, з часом ми зможемо перевести фабрики повністю на сонячну енергію. Також ми прагнемо до досягнення нульових відходів – організувати виробництво так, щоб усе, що ми робимо, використовувалося повторно. Але це вимагає постійної оптимізації й удосконалення обладнання на заводі та впровадження нових виробничих технологій.

Наприклад, в 2018 році на фабриці "Мівіна" ми зменшили споживання енергії на 7%. В цілому у світі виробничі потужності Nestlé виросли на 20-30%, тоді як абсолютне споживання води зменшилося на 20-30%.

Постійне вдосконалення технологій зі збереженням високої якості продукції – це один з обов'язків, які повинна взяти на себе кожна велика компанія.

— Що більше – інвестиції, які компанія повинна вкласти для зниження використання енергії або води, чи вигода компанії від зменшення споживання?

— Це скоріше стосується соціальної відповідальності, аніж економічної вигоди. Економічна вигода буде у двох випадках: якщо споживач надає перевагу продукту, який виробляється з меншою кількістю води та енергії, або якщо зниження дозволяє зробити продукт дешевшим і вигіднішим.

На жаль, це буває нечасто, однак це все одно створює цінність, оскільки ці питання починають відігравати важливішу роль для споживачів.

Крім того, це важливо для співробітників Nestlé – всім 5500 співробітників, включно зі мною, як керівником цього бізнесу, хочеться мати привід для гордості компанією, у якій працюєш, і соціальні ініціативи є таким приводом.

— Соціальні ініціативи несуть вигоду для компанії?

— Створення спільних цінностей (Creating Shared Values) не вимірюється продажами чи прибутком для Nestlé. Вони вимірюються поверненням інвестицій у розвиток громади України. Ми не думаємо: "Гаразд, можливо, через 5 років ми будемо продавати більше продуктів".

Повернення інвестицій полягає в тому, що ми можемо сказати: "Ми як велика компанія-виробник харчових продуктів та напоїв в Україні беремо на себе відповідальність, щоб допомогти громаді країни уникнути ожиріння, захищати та розвивати навколишнє середовище, тому що ми є частиною цього суспільства".

— В останні роки Україна стикається з трудовою міграцією, особливо серед молоді. Чи відчуває Nestlé брак персоналу в Україні? Що компанія робить із цим?

— У Європі в останні роки безробіття серед молоді стосується дедалі більшої кількості працездатного населення. В Україні ми зіткнулися з "відтоком умів" - талановита молодь виїжджає з країни.

Молоде покоління запитує себе: "Чому я маю залишитися в цій країні? Чи є тут перспективи?" Тож ми запустили ініціативу "Нестле потрібна молодь" (Nestlé Needs YOUth), щоб запропонувати стажування, підвищити рівень знань під час практики і забезпечити можливістю працевлаштування молодь.

Ми розвиваємо молодь і віримо, що молодь – наше майбутнє. Також ми залучаємо до ініціативи наших партнерів, щоб створити більший вплив. Україна виграє від такої програми.

Наша компанія створила безліч місць для практики та стажування упродовж останніх років і 25% стажерів продовжують кар’єрний шлях з нами. З

азвичай ми маємо більше практикантів ніж вільних вакансій. Але решта 75% можуть заявляти, що пройшли стажування в Nestlé, що дає їм більші шанси на працевлаштування в іншій компанії.

— Чи така ініціатива вигідна компанії?

— Звичайно. Молоді люди працюють із нами в середньому 6 місяців, щоб зрозуміти, що таке щоденна робота, чим займається Nestlé, чи підходить їм компанія, а ми розуміємо упродовж цього періоду, чи підходять ці люди нам.

Якщо ми підходимо одне одному, то це полегшує процес працевлаштування і зменшує ризик, що ми чи новий працівник через 3 місяці роботи виявить, що ми не "збігаємось". Звичайна співбесіда не дозволяє обом сторонам виявити, чи вони дійсно підходять.

— Як ви вже згадували, політична та економічна ситуація в Україні не є стабільною. Як це впливає на ваш бізнес і на соціальні ініціативи?

— Економічна криза була в 2008 році. Проте 2014 рік, на мій погляд як іноземця, був найбільш кризовим за весь час незалежної України. Шлях, який український народ вирішив пройти, став однією з найбільш руйнівних змін за останні 50 років у Європі. Україна вирішила повністю змінити уряд і прямувати у західному напрямку в культурі, світогляді та звичках, і за цим слідувала сильна економічна криза.

Політичні зміни були позитивними, але економічний спад став серйозним викликом, який вплинув на наш бізнес, оскільки ринок скоротився, особливо продовольчі товари – на 20-30% за обсягом. Але ми пережили цю кризу завдяки дуже вмотивованим людям.

Сьогодні ринок, на якому ми працюємо, зростає – як у обсязі, так і за ціною. Таким чином, зростає купівельна спроможність, споживачі повертаються, перспективи та можливості зростають. І звичайно, попри великі політичні зміни, бізнес-середовище потребує ще багатьох змін, але Україна рухається у дуже хорошому напрямку.

— Це дивно, що здебільшого керівники міжнародних компаній, які працюють з українським ринком, досить оптимістично налаштовані щодо нашої країни, тоді як суспільство налаштоване більш песимістично.

— Це має сенс, оскільки, потрібен час, щоб люди відчули всі зміни, які відбулися за 5 років – в економіці, у веденні бізнесу, в Угоді про асоціацію з ЄС, у повній втраті бізнесу в Росії.

Що люди бачили в останні роки? Девальвація гривні, підвищення цін, велика кількість щоденних змін. Щоб люди почали бачити позитивний вплив цих змін, потрібен час.

Великі компанії розглядають країну з перспективою на 5-10 років. Ми починали бізнес 25 років тому з розрахунком не лише на 90-ті роки, ми розпочинали бізнес з планами на значно довший період і ми вже тут 25 років та маємо наміри продовжувати.

Зараз ми приймаємо рішення, виходячи з припущень, де українська економіка буде через 10-15 років. Звідси і оптимізм, на який налаштований бізнес, адже ми віримо в довгострокове успішне майбутнє України.

Будуть підйоми і падіння, це може зайняти деякий час. І люди дивляться на своє життя у конкретний момент, сьогодні, вони не думають: "Через 5-10 років моє життя буде кращим". А бізнес дивиться у майбутнє – саме тому представники бізнесу так позитивно та оптимістично налаштовані, ми бачимо хороші можливості.