Вадим Ермолаев: Я как баржа - не могу ходить вхолостую

Він регулярно з'являється в цехах власних підприємств, та вкрай рідко - в медіа просторі. Але сьогодні, як виняток, він погодився зустрітися, і відверто відповісти навіть на найгостріші питання, пов'язані з його підприємницькою діяльністю.

Чому Ви так рідко спілкуєтесь з пресою?

Я вважаю, що робота - перш за все. Так мене виховали. Спілкування з пресою не є моєю роботою і відволікає від того, що я вважаю найбільш важливим. А важливим для мене є управління бізнесами і спілкування з родиною. На інше просто не залишається часу.

У мережі можна знайти багато публікацій, які звинувачують вас у контрабанді та шахрайстві. Чому ви не робите заяв у відповідь?

Майже кожен раз, коли в мережі з'являється така публікація, до мене приходять люди з пропозицією видалити її за гроші. Це просто така форма вимагання. Я завжди відмовляю вимагачам, тому останнім часом такі публікації пішли на спад.

Буває і по-іншому: недавно мої юристи притягували до відповідальності в суді автора, який поширював подібний наклеп і нічого від мене не вимагав. Але в ході судового процесу він відверто визнав, що за розміщення неправдивої інформації про мене йому заплатили гроші. Хто і чому - я знаю, але нехай це залишиться моїм секретом.

Але звинувачення в Вашу сторону звучали не тільки в замовних публікаціях. Національний банк України, приймаючи в 2014 році рішення про введення тимчасової адміністрації в "Актабанк" прямо вказував на порушення в сфері легалізації грошових коштів. Ви хочете сказати, що порушень в банку не було?

Я хочу сказати, що причини введення в "Актабанк" тимчасової адміністрації зовсім не так очевидні, як це хотілося б показати чиновникам Нацбанку.

Банк був абсолютно здоровий з фінансової точки зору, поки регулятор не прийняв рішення про заборону проводити касові операції та операції з валютою. Ці рішення широко висвітлювалися в ЗМІ, і це спричинило відтік вкладників.

Найсерйознішими порушеннями, за які банк був покараний, згідно акту перевірки, виявилася відсутність 15 ксерокопій деяких сторінок паспортів клієнтів банку. А в той момент у банку було більше 88 тисяч клієнтів.

Оскільки рішення про санкції були прийняті не Правлінням НБУ, як вимагає закон, а особисто головою і валютною комісією Нацбанку, суд першої інстанції визнав їх незаконними.

Після цього я зустрівся з керівництвом НБУ, щоб узгодити шлях виведення банку з кризи, але мені ясно дали зрозуміти, що банк буде ліквідований, що б я не робив. Суд у регулятора ми виграли у всіх інстанціях, але ліквідацію "Актабанку" це, на жаль, не зупинило.

Так операції з відмивання грошей в банку були чи ні?

Звичайно тих речей, про які писав регулятор і жовта преса, в банку не було. Після публікації повідомлень більше п'яти слідчих груп з різних органів вивертали банк навиворіт і особисто переконалися в тому, що це наклеп.

А що сталося з Версобанком?

По суті, це продовження тієї ж історії. У пакеті документів, який розглядав Європейський Центробанк перед відкликанням ліцензії, було чимало повідомлень Національного банку України про ознаки легалізації "брудних" грошей в "Актабанку".

Естонії в той момент важливо було продемонструвати рішучість в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей. А наш маленький банк був зручною мішенню для демонстрації такої рішучості.

Відгук у нього ліцензії істотно не впливав на фінансову стабільність в Естонії. А відкликання ліцензій у банків, які були справді серйозно замішані в схемах по відмиванню, викликав би важку банківську кризу.

Повідомлення Нацбанку показували, що Україна не буде захищати своїх інвесторів. Тому ЄЦБ відкликав ліцензію Версобанка, написавши в рішенні, що ця міра потрібна для демонстрації іншим банкам можливих наслідків.

Але ж ви заперечуєте рішення ЄЦБ в Європейському суді?

Так, я не вважаю це рішення справедливим. Банк робив все можливе, щоб дотримуватися вимог законодавства про легалізацію незаконних грошей. Але європейське правосуддя нікуди не поспішає, тому рішення нам доведеться чекати кілька років.

Після втрати банківських установ, на чому Ви сконцентрували свої зусилля?

Я сконцентрував увагу на моїй улюбленому справі - будівництві. Понад десять років тому ми створили компанію Alef Estate. Її мета - прикрашати місто і робити його гарнішим. Нам вдалося реалізувати такі проекти, в які спочатку навіть вірилося насилу.

В майбутньому я б хотів вивести Дніпро на інший рівень. У найближчих планах - продовження Катеринославського бульвару. При реалізації проекту задумано кілька сюрпризів для жителів нашого міста.

По-друге, я вважаю, що зараз для України дуже важлива високотехнологічна продукція. Наприклад, медичні імпланти, виробництвом яких займається наш завод ABM Technology. Я б хотів довести, що Україна може виробляти такі ж імпланти, як Швейцарія і Німеччина, або навіть кращі.

А взагалі нові ідеї та проекти з'являються постійно. Я як баржа - не можу ходити вхолосту.

Відносно виробництва імплантів, чи важко було реалізувати такий нетиповий для України бізнес?

Деякі труднощі були. Не вдавалося знайти в Дніпрі фахівців, які вміли б працювати з ЧПУ-верстатами. Тому необхідні кадри ми створювали самі - відправляли працівників навчатися на заводи Німеччини. Але дорога з'являється під ногами тих, хто йде. Будь-які труднощі можна вирішити, було б тільки бажання працювати над цим.

Чому більшість Ваших проектів пов'язані з Дніпром?

Я народився і виріс в Дніпрі. Люблю рідне місто, і хочу зробити його тільки краще. Ніколи не виникало бажання переїхати. Навіщо шукати місце, де краще, якщо можна зробити краще там, де ти народився?

В останні місяці Ви стали активніше спілкуватися з пресою і виступати публічно. Чи не пов'язано це з політичними амбіціями? Ви не плануєте йти в політику?

Я не збираюся йти в політику, на відміну від багатьох українських бізнесменів. Я фокусую всю свою увагу і сили на бізнесі, і розумію, що якщо піду в політику, моя улюблена справа від цього постраждає.