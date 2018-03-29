Ничего личного: как стартап SizeCar превращает автовладельцев в авторантье

Заработать на аренде автомобиля или арендовать чужое авто предлагает винницкий стартап SizeCar. Как устроен бизнес проекта на 2,5 млн долл?

SizeCar появился на волне популярной в мире концепции каршеринга. Каршеринг — это вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. В Украине уже работают три стартапа, которые в том или ином виде занимаются каршерингом.

Французская BlaBlaCar позволяет водителю найти попутчика и частично компенсировать стоимость поездки. Одесская MobileCar сдает в аренду электромобили Nissan Leaf, днепровская Getmancar — автомобили Ravon R2. Они сдают машины поминутно и позволяют оставлять их в удобном месте.

Винницкий стартап запустил новую Р2Р (Person-to-Person или "человек человеку") бизнес-модель каршеринга. Он сводит автовладельцев и арендаторов. SizeCar зарабатывает на комиссии, которую платит владелец в результате успешной сделки по сдаче в аренду автомобиля. При этом участники проекта сдают автомобили в аренду посуточно.

Бизнес-идея

Основал SizeCar 30-летний Игорь Добрянский. Он магистр по специальности "Экономика предприятий" Тернопольского экономического университета.

"Я почти все время учился на заочном, потому что с 19 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью, — рассказывает Добрянский. — Начинал с разных бизнесов, но когда заработал более-менее весомые деньги, открыл в Виннице стационарный автопрокатный бизнес".

Молодой предприниматель начал с одной машины и со временем автопарк разросся до десяти авто. Он не собирался на этом останавливаться и начал думать о масштабирования бизнеса на Киев, Одессу и Львов. В планах было открыть десять точек проката. На это были нужны огромные деньги.

Чтобы открыть в новом городе небольшую точку проката на десять автомобилей, нужно примерно 60 тыс долл. Десять автомобилей уровня Daewoo по 5 тыс долл, аренда офиса, зарплата персонала, мебель.

"Я начал искать альтернативу, как открыть бизнес в других городах и при этом не вкладывать такие деньги, — вспоминает Добрянский. — Мне пришла идея арендовать автомобили у местного населения, сдавать их в аренду туристам и на этом зарабатывать свою комиссию".

Так в августе 2016 года у предпринимателя возникла идея создать онлайн-платформу SizeCar. Владельцы могут добавить свое авто и в дни, когда оно простаивает, сдавать его в аренду туристам и путешественникам.

Принцип работы

В запуск SizeCar Добрянский инвестировал 70 тыс долл. Большая часть средств — деньги, вырученные от продажи десяти своих автомобилей.

В компании работает 12 человек — программисты, дизайнеры, разработчики мобильных приложений. Сервис работает три месяца в бета-версии. Он пока доступен в виде веб-сервиса, адаптированного под мобильные устройства. Выход из бета-тестирования запланировано на лето 2018 года.

SizeCar работает по всей Украине. Принцип работы сервиса простой.

Владелец автомобиля регистрируется, добавляет фото и короткое описание машины, добавляет номер банковской карты. Затем автомобиль появляется на сайте. С этого момента человек, которому нужно арендовать автомобиль, может забронировать эту машину, указав необходимы даты.

После бронирования владельцу автомобиля приходит уведомление. Если он подтверждает, что на эти даты авто свободно, с карты арендатора снимаются деньги за аренду. Затем владелец авто и арендатор во внутреннем чате договариваются о месте и времени передачи автомобиля.

"В личном кабинете каждого пользователя есть перечень документов, необходимых для заключения сделки. В частности, есть договор, который автовладелец и арендатор должны подписать на встрече. Мы рекомендуем заверить этот договор у нотариуса. Это стоит примерно 300 грн.

Процедуру заключения договора нам пришлось перенести в офлайн, потому что в Украине очень много дыр в законодательстве. Например, в США все это происходит онлайн", — рассказывает предприниматель.

На встрече участники сделки подписывают договор, фотографируют автомобиль с целью фиксации его состояния и затем передают ключи. По окончанию срока аренды стороны снова договариваются о встрече, передают автомобиль и оставляют отзывы на сайте.

Добрянский говорит, что со временем будет виден рейтинг каждого участника сообщества. На его основании люди будут принимать решения о заключении сделок. В США такие сервисы работают на основе рейтинговой системы.

Заработок и риски

В зависимости от класса автомобиля его владелец с помощью сервиса может зарабатывать 500-1000 грн в сутки. Стоимость аренды назначает владелец, но ему стоит ориентироваться на рекомендованную цену, которую формирует алгоритм сервиса. Комиссия SizeCar составляет 20% от каждой сделки.

Риск повреждения автомобиля арендатором страхуется залоговой суммой.

Размер залоговой суммы назначает автовладелец.

Добрянский рекомендует брать в залог не более 10% от стоимости автомобиля. Залоговую сумму арендатор передает автовладельцу во время передачи ключей.

Основатель стартапа говорит, что за десятилетнюю практику бизнеса по аренде авто не было ни одного случая кражи машины.

При этом залоговая сумма выступает в роли мощного дисциплинирующего фактора арендаторов с точки зрения неаккуратного обращения с автомобилем.

"Мы подписываем договор, мы верифицируем каждого клиента, когда он подвязывает свою банковскую карту. Проверяем по базе Ассоциации автопрокатных компаний Украины, по номеру мобильного телефона, по адресу электронной почты", — рассказывает предприниматель.

Тем не менее, добавляет он, полную гарантию никто в мире не дает, поэтому владелец во время встречи должен сделать вывод, можно ли доверить машину клиенту. "Для владельцев — это бизнес. Как и в любом бизнесе, здесь есть риски. Мы как сервис стараемся их снизить", — говорит Добрянский.

Свободная ниша

Основатель проекта утверждает, что с помощью сервиса арендовать машину можно на 30-40% дешевле, чем у конкурентов. По его оценкам, 70-80% клиентов украинских прокатных компаний — это люди из ближнего зарубежья, представители торговых компаний, компаний из сферы услуг.

Остальные — это компании, которые арендовали автомобиль для своих сотрудников. Местные жители арендуют авто в крайних случаях, например, когда сдали свое авто в ремонт или разбили в аварии. В подавляющем большинстве арендаторы предпочитают недорогие автомобили.

Сегодня в сервисе зарегистрированы машины из Киева, Львова, Винницы, Хмельницкого, всего он насчитывает 300 пользователей. Рост за февраль 2018 года по количеству пользователей составил 50%.

Добрянский утверждает, что в Украине ниша каршеринга Р2Р — человек для человека — не занята, но поскольку рынок аренды авто в денежном выражении небольшой, основатель проекта нацелен на завоевание рынка США.

Завоевать Америку

Весной 2017 года предприниматель ездил в США, представлял свой проект венчурным инвесторам в Нью-Йорке и Вашингтоне. По его словам, проект вызвал большой интерес, но для получения инвестиций было поставлено условие: сервис должен заработать в Украине.

"Мы прошли отбор, и наш стартап выиграл билеты для команды на крупный ивент в Центральной и Восточной Европе по нетворкингу с инвесторами Wolves Summit, который пройдет в Варшаве. Мы едем туда с командой представлять наш проект европейским инвесторам", — говорит основатель сервиса.

Говоря о размерах инвестиций, Добрянский отмечает, что за 10% компании хочет получить 250 тыс долл: "Мы оцениваем проект 2,5 млн долл".