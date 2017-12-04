Неделя в графиках: Lanos подкосили "евробляхи", президент подорожал, а биткоин снова взлетел

Виноваты ли "евробляхи" в проблемах украинского автопрома, почему расходы на президента растут, и что происходит с биткоином, украинскими таксистами и Интернетом.(Укр.)

Lanos зупинився. Через "євробляхи"?

Найбільший український виробник легкових автомобілів — "Запорізький автомобілебудівний завод" — зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки.

"Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення", — йдеться у повідомленні.

Якщо подивитись на статистику випуску автомобілів "Запорізьким автомобілебудівним заводом", можна побачити, що скорочення виробництва "Ланосів" почалося ще до появи проблеми з автомобілями на європейських номерах.

Дорогий, президенте!

На початку тижня з’явилася новина, що бюджетні витрати на діяльність президента Петра Порошенка та його Адміністрації наступного року сягнуть 1,126 мільярда гривень.

Витратами президента та АП керує Державне управління справами. На його діяльність у бюджеті на наступний рік заплановано 2,39 млрд грн. А на статтю "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України", яка входить у видатки ДУС, передбачено 965,3 млн грн.

Цифри значно виросли за останні роки. Так, бюджетні витрати на ДУС виросли з 946,7 млн гривень у 2010 році до 2,39 млрд грн у 2018, а витрати на діяльність президента (є частиною витрат ДУС) з 120,6 млн грн до 965,8 млн грн.

Збільшення відчутне, але було б не коректно порівнювати ці витрати без порівняння з доходами бюджету. Так, якщо у 2010 році витрати на ДУС були 0,37% від дохідної частини, то у 2018 — це 0,27%. Трохи інша ситуація з витратами на діяльність президента: у 2010 році частка витрат від доходів становила лише 0,04% а у 2018 — вже 0,11%.

Ціна біткоїну

29 листопада про біткоїн знову заговорили усі. Ціна криптовалюти побила черговий рекорд і перевищила позначку 11 тисяч доларів.

В ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїна обвалився майже на 20% — з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі. Проте з першого грудня біткоїн знову почав рости і поставив новий рекорд, перевищивши 11,6 тисячі доларів.

"Тінь" таксі

Водії таксі поділяються на дві категорії: ті, хто реєструють ФОП і платять податки, працюючи на своїй машині, і ті, хто влаштовуються в таксопарк.

Проте часто водії без ліцензії укладають договори з інформаційними службами, економлячи час та гроші. Такий вид діяльності називають тіньовим ринком таксі, а водіїв — "підвезунами".

"Підвезунів" в Україні за оцінками міністерства інфраструктури 90% — майже весь ринок знаходиться у "тіні". І судячи з того, як таксисти сплачують податки та ЄСВ, виходити з "тіні" таксисти не збираються.

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Найдешевший інтернет

Україна потрапила на друге місце рейтингу дешевизни інтернету, який склала британська консалтингова фірма BDRC Continental спільно з провайдером Cable.co.uk.

Компанії проаналізували вартість більше 3000 інтернет-тарифів в 196 країнах світу з серпня по жовтень 2017 року. Потім дослідники підрахували середньомісячну плату за широкосмуговий інтернет для кожної країни і перевели цю суму в долари США.

BDRC Continental і Cable.co.uk визначили, що в Україні вартість інтернет-послуг в місяць становить 5,47 долара - це другий показник в рейтингу дешевизни інтернету. На першому місці виявився Іран з цінником в 5,37 долара.

Найдорожчі тарифи на інтернет в Буркіна-Фасо - в середньому 954,54 долара в місяць. До першої п'ятірки рейтингу потрапили також Росія (10 доларів), Молдавія (11 доларів) і Сирія (12,15 долара).

Згідно з даними дослідникам, середньомісячна вартість інтернету в США становить 66,17 долара в Канаді - 54 долара, в Німеччині - 34,22 долара, а в Польщі - 19,22 долара.