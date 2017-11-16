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Ограбление "по-новому". Какие банки пострадили от хакеров

Ограбление "по-новому". Какие банки пострадили от хакеров

Четверг, 16 ноября 2017, 11:00 - Алина Полякова
Reuters/ Thomas Peter
Для ограбления банка больше не нужен черный чулок, который скроет лицо, пистолет и мешок, в который можно складывать деньги. Чтобы обчистить банк хватит и компьютера (укр.)

Всіх шокувала новина про те, як хакери півтора року тому викрали мільйон доларів з українського банку "Кредит Дніпро". Викрадені кошти зловмисники зняли готівкою в Китаї.

Про це стало відомо напередодні з ухвали суду, в якій наводяться певні деталі цієї справи. Як виявляється, викрадення відбулося ще в квітні 2016 року, а банк звернувся в поліцію із чималим запізненням і розслідування почалося лише 16 червня 2017 року.

Кібер-пограбування банку для України — це точно не рядова подія. ЕП пропонує також подивитися на світовий досвід. Банки яких країн частіше стають мішенню хакерів?

З чого все почалося

Першим великим інцидентом вважається викрадення 12 мільйонів доларів з рахунків американського Citibank хакером-самоуком Володимиром Левіним. Ще у 1994 році, не виходячи зі своєї квартири, він пограбував один з найбільших фінансових закладів планети.

Для цього йому навіть не знадобилось знання англійської, лише мова програмування. Тоді злочин назвали "пограбуванням сторіччя". Проте сховатися від правосуддя Левіну все одно не вдалося — його спіймали та засудили.

Російський синдикат

Наймасштабніший кібер-злочин також пов’язують з російською групою хакерів, через яку британські банки на початку 2015 втратили понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів.

Банда використовувала комп'ютерні віруси для зараження мереж у більш ніж ста фінансових установах по всьому світу. Шкідливі програми знаходилися на комп’ютерах внутрішніх систем банку декілька місяців, збирали інформацію і цього ніхто навіть не помітив.

Як виявилось згодом, масштаби цього злочину були глобальними, адже серед постраждалих від шкідливого ПО опинилися не лише британці, але й банки Японії, Китаю, Сполучених Штатів та всієї Європи.

Точні суми втрат у всіх країнах не озвучувалися.

Не хакерами єдиними

Росія може пишатися не тільки тими, хто краде, але й тими, у кого крадуть.

Так, майже рік тому з російського Центробанку було виведено 2 мільярди рублів, тобто приблизно 31 мільйон доларів. З них 26 мільйонів, правда, вдалося повернути, бо вони були заморожені на деяких банківських рахунках.

Як зазначили у Центральному банку Росії, зловмисники намагалися вкрасти більше близько 5 мільярдів, але їм це не вдалося.

Цей випадок спонукав фінансових регуляторів закликати банки посилити свої заходи безпеки.

А що в Україні

За даними київської гілки IT-асоціації ISACA, яка спеціалізується на безпеці даних, рік тому, приблизно в той самий час, коли постраждав і Банк "Кредит Дніпро", хакери викрали з іншого українського банку, назву якого так і не озвучили, 10 мільйонів доларів.

Тоді ж в організації попередили, що є велика ймовірність, що інші українські фінансові установи також можуть постраждати через низький рівень своєї захищеності.

А де ще

Найгучніший випадок пограбування банку хакерами стався в Республіці Бангладеш теж близько року тому. Хакери зламали систему ЦБ і від імені голови банку Атіура Рахмана надсилали у Федеральний резервний банк Нью-Йорка запити про переведення коштів майже на 1 мільярд доларів з кореспондентських рахунків організації в США.

Вони встигли вкрасти 100 мільйонів, перш ніж в Нью-Йорку щось запідозрили, побачивши орфографічну помилку в назві фонду-адресату.

В жовтні цього року хакери за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрали 60 мільйонів доларів з Далекосхідного міжнародного банку на Тайвані.

Більша частина викрадених грошей була повернута, а двоє злочинців заарештовані.

На початку 2015 у схожу ситуацію потрапив і еквадорський Banco del Austro. Тоді хакери змогли вивести з банку близько 9 мільйонів доларів.

З подібною атакою довелося зіштовхнутися і в’єтнамському The Phong Bank у кінці 2015. Але тоді хакерам не вдалося завершити розпочате. Банк вчасно зумів розпізнати шахрайство і зупинив переказ мільйона доларів.

З подібними атаками довелося стикнутися і банку Філіппін на початку 2016.

На початку 2017 від кібератаки постраждали також декілька польських банків. Тоді шкідливе програмне забезпечення проникло в системи організацій через сайт Комісії з фінансового нагляду. Але в Польщі зловмисникам нічого вкрасти не вдалося.

Чотири з шести наведених вище випадків експерти з кібер-безпеки з компанії Symantec пов’язують між собою. За їх словами, всі загрози надходили від угрупування відомого як "Лазар", яке з’явилося близько 2009 і звернуло на себе увагу після нападів на Sony у 2014. Пізніше це угрупування також пов’язували з вірусом WannaCry, атака якого сколихнула і Україну.

Не грошима єдиними

Як виявилось, цікавлять зловмисників не лише гроші. Ще, наприклад, дані.

Так влітку 2017 найбільший банк Італії UniCredit зазнав серйозної хакерської атаки, під час якої викрали біографічні та кредитні дані 400 тисяч рахунків. В банку заявили, що вжили усіх необхідних заходів для подолання порушення і зловмисники не встигли скористатися вкраденим.

Після цього інциденту UniCredit висловив намір інвестувати  2,3 мільярда євро у зміцнення своєї ІТ-системи та порадив іншим банкам зробити те саме.

Але останнім часом все більше увагу хакерів привертає не звичайна валюта, а криптовалюта. Так, влітку 2016 у Гонконзі хакери вкрали з біржі 119,756 біткоінів, або близько 65 мільйонів доларів за курсом на день інциденту.

Найбільша ж крадіжка біткоінів сталася ще у лютому 2014. Тоді з біржі Mt.Gox було викрадено понад 744 тисяч біткоінів (більше 400 мільйонів доларів), 200 тисяч з яких потім знайшлось.

Наймасштабніший інцидент з іншою криптовалютою ефіром відбувся у червні 2016 року, коли зловмисники викрали 3,5 млн одиниць криптовалюти з децентралізованого венчурного фонду, що еквівалентно близько 50 мільйонам доларів.

Таких випадків стає все більше і більше. Криптовалюту важче відстежити, ніж реальні гроші, але, на відміну від того ж випадку з Бангладеш, коли крадіжку здійснили у лютому, а відомо про неї стало у березні, за крадіжками криптовалюти, завдяки блокчейну, можна спостерігати майже у реальному часі.

Однак, такий "серіал" нікому не порадиш. Тому, щоб не стати жертвою хакерів, потрібно бути обачними, дотримуватись елементарних правил "інтернет-гігієни" та обирати для своїх вкладів найбільш захищені банки і біржі.

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