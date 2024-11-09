Суд решил, что водоканал не переплачивал за бензин фирме, близкой к мэру Харькова

Игорь Терехов фото: страница терехова у facebook

Прокуратура не смогла доказать в суде переплаты "Харьковводоканалом" за бензин, который ему поставило ООО "Золотой стандарт К" за почти 44 млн грн.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Харьковской области от 21 октября.

В 2023 году коммунальное предприятие "Харьковводоканал" заказало ООО "Золотой стандарт К" 1,1 млн литров бензина за 44,99 млн грн. Один литр стоил 40,9 млн грн. Срок поставки - до конца 2023 года.

В дальнейшем стороны подписали ряд дополнительных соглашений, согласно которым стоимость бензина росла, а объемы топлива уменьшались.

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В частности, согласно дополнительному соглашению №2 цена за бензин подскочила до 45,87 грн за литр, поскольку ставка налога на добавленную стоимость выросла с 7% до 20%.

В то же время, прокуратура в суде оспаривала другие дополнительные соглашения: с третьего по восьмое, и десятое.

Согласно дополнительным соглашениям №3-8 стоимость бензина выросла до 53,23 грн за литр (общий объем уменьшился с 1,1 млн литров до 862 тыс). А дополнительное соглашение №10 уменьшило цену за литр до 51,57 грн.

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Главным обоснованием роста стоимости бензина были ценовые справки Харьковской торгово-промышленной палаты. Как считает прокуратура, в справках отсутствуют данные о колебаниях цены на бензин А-95. А значит они не могут выступать в качестве безоговорочного подтверждения колебания стоимости топлива и достаточно обосновывать необходимость внесения изменений.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием признать большинство дополнительных соглашений недействительными, а также взыскать 746 тыс грн переплаты за бензин.

В то же время суд пришел к другим выводам. В частности, он решил, что подписание дополнительных соглашений по увеличению цены было вызвано рыночными колебаниями цен на бензин, и все равно было ниже существующих на тот момент цен на рынке.

Кроме того, суд установил, что Госаудитслужба провела проверку закупки бензина и не нашла нарушений. И в результате отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

Владельцем ООО "Золотой стандарт К" является Константин Батвинов. Во времена председательства в Харькове городского головы Игоря Терехова фирма стала фаворитом в сфере поставок топлива коммунальным предприятиям (КП), которые подчинены Харьковскому горсовету. В частности, и "Харьковводоканалу".

Как говорилось в материале ЭП, любимую женщину Терехова Анну Кузнецову связывают тесные отношения с Батвиновым и его женой Яной: Батвиновы и Анна Кузнецова - кумовья.

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