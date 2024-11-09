Booking.com может сократить рабочие места в рамках плана реорганизации

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Онлайн-туристическое агентство Booking.com может сократить рабочие места в рамках пересмотра своей организационной структуры.

Об этом компания сообщила в субботу 9 ноября передает Reuters.

В сообщении компании отмечают, что находится на ранней стадии процесса пересмотра и никакого твердого решения еще не принято.

"Это трудный, но необходимый проактивный шаг, чтобы убедиться, что Booking.com остается гибким в очень конкурентной отрасли и продолжает внедрять инновации, ориентированные на клиента", - говорится в заявлении.

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По состоянию на конец 2023 года в компании Booking Holdings работало около 23 600 человек, согласно ее годовому отчету, в котором не приводятся данные по Booking.com.

В пятницу Booking Holdings в поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявлении сообщила, что ожидает предоставить более подробную информацию о сроках, вероятном влиянии на сотрудников и финансовых показателях реорганизации "в надлежащее время".

Представитель компании заявил, что проверка касается только Booking.com, а не других ее брендов, таких как Priceline, Agoda, Kayak и OpenTable.

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Изменения произошли всего через несколько дней после того, как Booking Holdings объявила о росте операционных расходов на 13,6% в третьем квартале.

Booking Holdings добавил, что в рамках организационных изменений также модернизирует процессы и системы и оптимизирует закупки.