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Укр / Рус

Минобороны в этом году законтрактовало дальнобойных дронов на 20 млрд грн

Суббота, 9 ноября 2024, 14:23 - Богдан Мирошниченко

В 2024 году Агентство оборонных закупок (АОЗ) Минобороны законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 млрд грн. 

Об этом рассказал директор департамента закупок Министерства обороны Глеб Каневский. 

В этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников, среди которых 20 млрд - на дальнобойные дроны, так называемые "deep strike". Долгосрочные контракты на изготовление таких БПЛА уже получили пять украинских компаний.

Всего в 2024 году АОЗ профинансировала закупку оружия на 300 млрд грн, среди которых 50% - контракты с отечественными производителями. 

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"В недалеком будущем инвестиции Министерства обороны станут хорошей основой для привлечения международных инвестиций, потому что здесь будет готовая производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты", - отметил Каневский. 

Украинские дальнобойные беспилотники используют для ударов по российским стратегическим объектам в глубоком тылу: складам, оборонным предприятиям, нефтебазам и тому подобное. Отечественные дроны способны поражать цели на глубине более 1000 км от линии соприкосновения.

ОПК ВПК война
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Экономическая правда
Укр / Рус
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