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Украина за сутки планирует импортировать более пяти тысяч мегаватт электроэнергии из ЕС

Суббота, 9 ноября 2024, 13:25 - Владимир Туник-Фриз

На текущие сутки планируется импорт электроэнергии объемом 5 215 МВт ч электроэнергии и мощностью 784 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В частности импорт планируют из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Энергосистема страны остается сбалансированной. При этом, в Министерстве энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 21:00.

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За сутки с 8 по 9 ноября энергетикам удалось вернуть свет для 1861 потребителя.

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электроэнергия энергетика
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