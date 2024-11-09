Украина за сутки планирует импортировать более пяти тысяч мегаватт электроэнергии из ЕС

На текущие сутки планируется импорт электроэнергии объемом 5 215 МВт ч электроэнергии и мощностью 784 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В частности импорт планируют из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Энергосистема страны остается сбалансированной. При этом, в Министерстве энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 21:00.

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За сутки с 8 по 9 ноября энергетикам удалось вернуть свет для 1861 потребителя.

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