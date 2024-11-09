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Chat GPT восстанавливается после сбоя

Суббота, 9 ноября 2024, 11:06 - Владимир Туник-Фриз

ИИ ChatGPT компании OpenAI, поддерживаемый Microsoft, восстанавливается после сбоя, который затронул тысячи пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

"Проблемы с ChatGPT были решены", - говорится в сообщении на сайте OpenAI.

Доступ был восстановлен для большинства пользователей до 02:34 по Киеву, сообщили в OpenAI, добавив, что небольшое количество пользователей сталкивались с проблемами и позже.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал на X, что ChatGPT не работал в течение 30 минут, добавив мрачный смайлик и сказав: "Мы намного, намного лучше в плане надежности, чем раньше, но, очевидно, перед нами еще больше работы".

Веб-сайт для отслеживания сбоев Downdetector.com сообщил, что услуги ChatGPT не работали около получаса, что повлияло на более 19 403 пользователей.

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