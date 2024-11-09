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Фон дер Ляйен предложила Трампу увеличить поставки американского газа в ЕС

Суббота, 9 ноября 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что во время разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в четверг, высказала предложение, чтобы США поставляли Евросоюзу больше сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергопоставок из России.

Источник: "Голос Америки", фон дер Ляйен журналистам в Будапеште

Детали: Фон дер Ляйен отметила значение конструктивного взаимодействия США и ЕС.

Прямая речь: "Общие интересы, например, - это одна из тем, которых мы коснулись, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, - это... тема СПГ"

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Детали: Европа по-прежнему получает "много СПГ через Россию", констатировала фон дер Ляйен. "Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?".

По ее словам, этот вопрос также может обсуждаться в связи с дефицитом торгового баланса между США и ЕС.

Напомним:

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Украинская правда

газ Трамп США ЕС
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