Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 8 ноября 2024, 19:27 -
Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 11 ноября иностранная валюта потеряет 6 копеек в цене.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 11 ноября.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 8 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,29 грн (41,35 грн по состоянию на 8 ноября);
- 1 евро - 44,48 грн (44,56 грн по состоянию на 8 ноября).
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