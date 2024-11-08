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Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Пятница, 8 ноября 2024, 19:27 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 11 ноября иностранная валюта потеряет 6 копеек в цене.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 11 ноября.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 8 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,29 грн (41,35 грн по состоянию на 8 ноября);
  • 1 евро - 44,48 грн (44,56 грн по состоянию на 8 ноября).

курс валют доллар евро
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Экономическая правда
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