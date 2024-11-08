Зеленский не подпишет штрафы за хранение дров – Шмыгаль

Никаких ограничений или штрафов на заготовку дров для украинцев не будет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан Президентом Украины", - сообщил он.

Более того, по его словам, государство и правительство будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой.

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"Ведь в сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо", - пояснил премьер.

Напомним:

Верховная Рада 10 октября приняла законопроект, который предусматривает ответственность за хранение дров без документов. Он передан на подпись президенту.

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Закон предусматривает:

штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тыс грн



от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс грн.

Кроме того, закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины - от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров.

Проголосованный Верховной Радой законопроект позволяет украинцам хранить 30 куб м сосновых дров или 15 куб м дубовых.