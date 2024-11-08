Большинство американцев ожидают, что Трамп увеличит долг США - Reuters

Большинство американцев считают, что Дональд Трамп подтолкнет правительство США к еще большим долговым обязательствам во время своего нового срока.

Об этом сообщает Reuters.

Двухдневный опрос Reuters/Ipsos показал, что 62% респондентов, в том числе 94% демократов и 34% республиканцев, считают, что политика Трампа "приведет к росту государственного долга США".

Трамп одержал победу на президентских выборах на этой неделе, пообещав снижение налогов для бизнеса, рабочих и бенефициаров социального обеспечения, а также повышение тарифов на импортные товары и массовую депортацию иммигрантов.

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Республиканцы, похоже, имеют все шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса, что впервые с 2017 года даст им широкие полномочия для проталкивания широкой повестки дня, которая также включает сокращение расходов и дерегуляцию энергетики.

Это также заставит их столкнуться с дилеммой проведения политики, которая может подорвать давно провозглашенную партией цель сокращения государственного долга в 35 трлн долл.

Предложения Трампа по сокращению налогов могут увеличить государственный долг на 7,5 трлн долл. в течение следующего десятилетия.

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Около 89% респондентов-демократов заявили, что они обеспокоены перспективой увеличения долга при Трампе, по сравнению с 19% республиканцев.

Тем не менее, федеральный дефицит увеличился до 1,833 трлн долл. в 2024 финансовом году, поскольку проценты по долгу впервые превысили 1 трлн долл.

Напомним:

Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на 63 млрд долл за один день после победы Дональда Трампа на выборах президента США.