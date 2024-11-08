Регулятор может кратно повысить тарифы на транзит газа по Украине – СМИ
Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) на заседании 13 ноября планирует рассмотреть проект постановления о новых тарифах на транспортировку природного газа для "Оператора ГТС Украины" на 2025-2029 гг.
Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.
Согласно опубликованному проекту постановления, планируется повысить тариф на вход/выход в украинскую ГТС для международных точек вдвое:
- с €4,1/тыс. куб м до €10,3/тыс. куб м для большинства точек входа в украинскую ГТС;
- с €7,6-8,6/тыс. куб м до €14,6-15,8/тыс. куб м для большинства точек выхода из украинской ГТС.
Тарифы не включают точки соединения на границе с Россией (Суджа и Сохрановка), поскольку для них отсутствует информация о забронированных объемах. Также тарифы учитывают сценарий отсутствия транзита российского газа с началом 2025 г.
Если договоренность о транзите российского или азербайджанского газа будет достигнута, тарифы могут быть пересмотрены, а также определены дополнительные тарифы для входа в украинскую ГТС на границе с Россией.
Кроме того, предлагается увеличить тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек более чем в 4 раза:
- с 101,93 грн/тыс. куб м до 464,87 грн/тыс. куб м для внутренних точек входа в ГТС;
- с 124,16 грн/тыс. куб м до 505,5 грн/тыс. куб м для внутренних точек выхода из ГТС.
Действующие тарифы на транспортировку газа short-haul будут оставаться без изменений до 31 марта 2025 г.