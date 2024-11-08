Нацкомиссия планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует на следующей неделе принять проект постановления об установлении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн/МВт-ч, что на 25,8% больше тарифа на текущий год.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ рассмотрит на заседании 13 ноября, сообщает отраслевое издание ExPro.

Тариф на передачу для зеленой металлургии планируется установить на уровне 352,73 грн/МВт-ч.

Отмечается, что расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн, что составляет 46% от всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.

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Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 г. составляет 98 651 млн кВт-ч.

Прогнозируемый средневзвешенный "зеленый" тариф на 2025 г. составляет 6437,28 грн/МВт-ч.

Также, Регулятор планирует одобрить проекты постановлений по установлению тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - на уровне 95,07 грн/МВт-ч, что на 10% меньше действующего.

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Напомним:

В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч. Тариф на передачу для "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/МВт*ч.