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Bolt: в автопарках мобилизовано 50% водителей

Пятница, 8 ноября 2024, 14:42 - Илья Колдомасов

За последний год автопарки, которые сотрудничают с сервисом Bolt, оценивают, что не менее 50% их водителей были мобилизованы.

Об этом в интервью ЭП заявил руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик.

"Общаясь с автопарками мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда например автопарк находит водителя, водитель работает 2-3 недели и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали", - отметил Павлик.

Кроме этого он отметил, что украинское юридическое лицо компании имеет статус критического для экономики предприятия и уже забронировала нескольких своих работников.

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Напоминаем:

Сервис Bolt в Украине насчитывает примерно 100 тыс активных водителей. Для значительного количества из них работа в такси - основная.

Для этого водители трудоустраиваются в так называемые автопарки, которые обеспечивают подключение к сервису и предоставляют в аренду автомобиль.

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