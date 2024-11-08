Bolt: в автопарках мобилизовано 50% водителей
За последний год автопарки, которые сотрудничают с сервисом Bolt, оценивают, что не менее 50% их водителей были мобилизованы.
Об этом в интервью ЭП заявил руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик.
"Общаясь с автопарками мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда например автопарк находит водителя, водитель работает 2-3 недели и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали", - отметил Павлик.
Кроме этого он отметил, что украинское юридическое лицо компании имеет статус критического для экономики предприятия и уже забронировала нескольких своих работников.
Напоминаем:
Сервис Bolt в Украине насчитывает примерно 100 тыс активных водителей. Для значительного количества из них работа в такси - основная.
Для этого водители трудоустраиваются в так называемые автопарки, которые обеспечивают подключение к сервису и предоставляют в аренду автомобиль.