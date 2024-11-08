Миллиардные хищения в "Укртатнафте": экс-глава компании Овчаренко и 8 его сообщников получили подозрения

Павел Овчаренко elevatorist.com

В рамках дела о хищении 5,804 млрд грн "Укртатнафты" правоохранители провели десятки обысков и сообщили о подозрениях экс-главе компании Павлу Овчаренко и еще 8 подозреваемым.

Об этом сообщили источники ЭП в правоохранительных органах.

По данным ЭП, Овчаренко подозревают в создании организованной группы, которая завладела нефтепродуктами "Укртатнафты" на 5,804 млрд гривен путем их незаконной передачи компаниям "Гуд Ойл", "Уэлс Хаус", "Стримз Кэпитал", "Нью Ойл", "Рагард", "Агрейн Трейдинг".

"Было проведено 58 обысков в ходе которых изъяты финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, компьютеры, магнитные и электронные носители информации, сим-карты, мобильные телефоны, подтверждающие преступную деятельность группы", - заявил собеседник в правоохранительных органах.

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В четверг Овчаренко сообщили о подозрении (направлено по почте - ЭП.).

Кроме того, лично сообщено о подозрениях:

Экс-главе компании "Уэлс Хаус" Олегу Моисееву - подозревают в нанесении ущерба на 984,545 млн грн.

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Бывшему руководителю ООО "Нью Ойл" Андрею Шубе - сумма убытков 733,352 млн грн.

Экс-главе компании "Рагард" Алексею Мирошниченко - 237,333 млн гривен убытков.

Еще пяти лицам сообщения о подозрении направлены по почте по месту регистрации: экс-чиновникам "Укртатнафты" Андрею Пинчуку и Дарье Скакалиной, руководителю ООО "Гуд Ойл" Александру Тонкошкуру, главе "Агрейн Трейдинг" Андрею Барткиву и руководителю компании "Стримз кепител" Александру Турченко.

Таким образом, о подозрении объявлено всем 9-ти вышеуказанным участникам группы.