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НБУ прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в 2025 году останутся без изменений

Пятница, 8 ноября 2024, 11:05 - Виктор Волокита

Национальный банк ожидает, что в 2025 году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. 

Об этом говорится в новом инфляционном отчете.

Однако, как отмечается в сообщении, учитывая сложную ситуацию в энергетике прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. 

"Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. В случае быстрого повышения стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения", - говорится в отчете.

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Зато, как отмечают в НБУ, длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. 

Напомним:

В июле 2022 года Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Срок действия моратория - на время военного положения плюс шесть месяцев.

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НБУ тариф
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