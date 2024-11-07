"Никаких просветов": Центробанк РФ признает ухудшение ситуации на рынке труда

В России одна из главных проблем экономики - дефицит кадров - продолжает усугубляться.

Об этом сказал советник председателя российского Центробанка Кирилл Тремасов, который до октября возглавлял департамент денежно-кредитной политики, пишет издание The Moscow Times.

"Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться. Ужесточение параметров рынка труда нарастает", - заявил он.

На этом акцентировали внимание и руководители ЦБ, обсуждая ключевую ставку 25 октября. Они считают дефицит трудовых ресурсов главным фактором, ограничивающим возможности расширения предложения.

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"Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - перечисляли они. Последнее - это прямой путь к инфляции, отметил Тремасов.

Но, как пишет издание, сделать с этим ЦБ ничего не может. Его регулярные опросы предприятий показывают: доля тех, кто испытывает дефицит кадров, продолжает расти.

А власти, вместо того, чтобы стимулировать приток рабочих рук из-за рубежа, развернули кампанию против мигрантов. "На ситуацию с рабочей силой влияет и изменение миграционной политики", - дипломатично резюмировали руководители ЦБ.

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