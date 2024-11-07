IТ-гигант ЕРАМ увеличил свой операционный доход на 55%

Чистый операционный доход международной IТ-компании ЕРАМ за третий квартал 2024 года вырос на 55% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Основные результаты третьего квартала 2024 года:

Выручка выросла до $1,16 миллиарда, что на $15,4 миллиона (1.3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На постоянной валютной основе без учета выхода с рынка России доход снизился на 0.3%.

выросла до $1,16 миллиарда, что на $15,4 миллиона (1.3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На постоянной валютной основе без учета выхода с рынка России доход снизился на 0.3%. Чистый операционный доход по общепринятым стандартам учета (GAAP) составила $177 миллионов, что на 55,2% больше по сравнению с $114.0 миллионами в третьем квартале 2023 года.

по общепринятым стандартам учета (GAAP) составила $177 миллионов, что на 55,2% больше по сравнению с $114.0 миллионами в третьем квартале 2023 года. Чистая прибыль EPAM в третьем квартале составила более $136 млн. Всего за девять месяцев 2024 года компания получила $351 млн чистой прибыли.

EPAM в третьем квартале составила более $136 млн. Всего за девять месяцев 2024 года компания получила $351 млн чистой прибыли. Прибыль на акцию (EPS) увеличилась до $2.37 (на 43.6%), а по не-GAAP - до $3.12 (на 14.3%).

Кроме того, компания прогнозирует доход за 2024 год в диапазоне от $4,68 до $4,69 миллиарда. Из них 2,4% - это неорганический доход, из которых 1,2% поступает от NEORIS.

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Операционная прибыль прогнозируется за 2024 год на уровне 11,0-11,5% от выручки. Прогноз прибыли на акцию - от $7,78 до $7,86.

За четвертый квартал 2024 года:

Компания ожидает доход в диапазоне $1,205-$1,215 миллиарда.

Операционный доход прогнозируется в диапазоне 10,5-11,5% от выручки.

прогнозируется в диапазоне 10,5-11,5% от выручки. Прогнозируется прибыль на акцию по GAAP - $1,73-$1,81.

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