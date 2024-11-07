СЕО Work.ua предлагает разработать формулу для защиты квалифицированных кадров

Директор онлайн-платформы по поиску работы Work.ua Артур Михно предлагает разработать формулу для защиты квалифицированных кадров, поскольку кампании их обучают и быстро теряют в связи с мобилизацией.

Об этом сказал Михно во время обсуждения рынка труда на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы вкладываем огромные ресурсы в то, чтобы обучать людей, выводить их на рынок. С другой стороны, люди, которые способны и умеют работать, являются специалистами, выходят на работу, приезжает ТЦК, забирает их и увозит...

Неужели за три года войны нельзя найти формулу, которая позволяла бы бизнесу если не защитить квалифицированных работников, то хотя бы сделать какие-то понятные вещи, чтобы мы не учили, а потом теряли", - сказал Михно во время обсуждения рынка труда на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в четверг.

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СЕО Work.ua сообщил, что должен быть запрос от государства на диалог различных институтов, к которому готов присоединиться и сам Михно, для поиска общего решения.

Он добавил, что сейчас Украина теряет два ценных ресурса - время и людей, и каждый день нерешенность этого вопроса "делает нас всех слабее".

Михно отметил, что не может пока предложить конкретную формулу, поскольку боится не учесть каких-то факторов. Также, по его мнению, сначала ее нужно обсудить "со всеми" и только потом запускать.

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"Ключевая формула - это создать площадку, на которой различные субъекты и институты могут в диалоге, - медленном, полуголосно, объясняя каждый свои нюансы, - попытаться найти решение. Я уверен, что оно существует", - подчеркнул он.

Напомним:

Согласно результатам исследования рынка труда от Work.ua, в сентябре количество вакансий увеличивалось второй месяц подряд и составило почти 117,7 тыс. При этом также увеличивалось количество кандидатов - оно выросло на 13% от уровня августа, до 215 тыс. человек.

Дефицит кадров заставил работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. В сентябре 43% всех вакансий было размещено для кандидатов, не имеющих опыта работы, тогда как годом ранее их было 36%.