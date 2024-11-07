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МВД возобновило заказ индивидуальных номеров: какие сейчас цены за услугу

Четверг, 7 ноября 2024, 16:28 - Виктор Волокита

Сервисные центры МВД возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Как сообщалось, прием заявок был остановлен с 17 сентября из-за того, что МВД заключало новый договор с производителем на закупку номеров.

Стоимость услуги:

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  • спецпродукция (номерной знак) для легковых автомобилей - 340,02 грн
  • спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 154,80 грн.
  • три символа (минимальный заказ) - 300 грн
  • каждый последующий (до восьми символов) - 90 грн.
  • графический элемент - 500 грн.

Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом территориальном сервисном центре МВД или онлайн - в Кабинете водителя. Получить знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой в отделение Новой почты. 

Услуга по индивидуальным номерным знакам предоставляется до 40 дней.

С начала 2024 года были разработаны макеты и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов, 10 902 из них заказано через Кабинет водителя.

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Справочно: 

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов, от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

МВД авто
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