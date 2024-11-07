Агентство Минобороны заключило контракты на поставку средств РЭБ на более чем шесть миллиардов

Агентство оборонных закупок Министерства обороны заключило контракты на поставку более 11 тыс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общей стоимостью более 6 млрд грн с января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что большинство систем уже передано в ВСУ.

Только в сентябре-октябре было законтрактовано несколько тысяч средств РЭБ на сумму более 1 млрд грн. Это преимущественно портативные системы ближнего действия. Ими можно оснащать автомобили и технику, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV-дронов, или использовать на позициях для обнаружения и подавления каналов управления дронами.

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В сообщении добавляют, что также закуплены отдельные средства РЭБ тактического применения.

"Большинство закупленных средств РЭБ произведено в Украине, что способствует развитию национального производства и усиливает военно-техническую независимость Украины в долгосрочной перспективе", - прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В случае закупки средств РЭБ за рубежом контракты заключаются непосредственно с иностранными производителями, что позволяет сэкономить средства и уменьшает количество посредников.

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