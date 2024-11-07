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Агентство Минобороны заключило контракты на поставку средств РЭБ на более чем шесть миллиардов

Четверг, 7 ноября 2024, 15:25 - Алексей Артемчук

Агентство оборонных закупок Министерства обороны заключило контракты на поставку более 11 тыс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общей стоимостью более 6 млрд грн с января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что большинство систем уже передано в ВСУ.

Только в сентябре-октябре было законтрактовано несколько тысяч средств РЭБ на сумму более 1 млрд грн. Это преимущественно портативные системы ближнего действия. Ими можно оснащать автомобили и технику, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV-дронов, или использовать на позициях для обнаружения и подавления каналов управления дронами.

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В сообщении добавляют, что также закуплены отдельные средства РЭБ тактического применения.

"Большинство закупленных средств РЭБ произведено в Украине, что способствует развитию национального производства и усиливает военно-техническую независимость Украины в долгосрочной перспективе", - прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В случае закупки средств РЭБ за рубежом контракты заключаются непосредственно с иностранными производителями, что позволяет сэкономить средства и уменьшает количество посредников.

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