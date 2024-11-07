Бизнес приглашен к разработке внутреннего плана усиления Украины – Зеленский

Представителям бизнеса предложили присоединиться к разработке внутреннего плана усиления Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Киевского международного экономического форума, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили бизнесу присоединиться к разработке внутреннего плана именно экономического направления. Юлия Свириденко ведет эту работу. И стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей будет в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.

По словам президента, внутренний план готовят в эти недели, одним из его ключевых пунктов будет именно экономический элемент, "где мы можем высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря регуляции, нормальной конкуренции, чтобы укрепить силу украинского суверенитета и защиты от внешней агрессии".

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего поручил ее участникам подготовить внутренний план усиления Украины.