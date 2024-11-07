Канада приказала TikTok "свернуться": доступ к приложению сохранится

В среду Канада приказала прекратить деятельность китайской компании TikTok в стране, ссылаясь на риски для нацбезопасности, но добавила, что правительство не блокирует доступ канадцев к приложению для коротких видео или их способность создавать контент.

Об этом пишет Reuters.

"Правительство принимает меры для устранения конкретных рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd в Канаде, путем создания TikTok Technology Canada Inc", - говорится в заявлении министра инноваций Франсуа-Филиппа Шампаня.

В прошлом году Оттава начала рассматривать план TikTok по инвестированию и расширению бизнеса в Канаде. ByteDance является китайской материнской компанией TikTok.

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Согласно канадскому законодательству, правительство может оценивать потенциальные риски для национальной безопасности от иностранных инвестиций, таких как предложение TikTok. Закон запрещает правительству раскрывать детали таких инвестиций.

"Решение основывается на информации и доказательствах, собранных при рассмотрении, а также на советах канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров", - добавил министр.

TikTok заявил, что будет оспаривать приказ в суде.

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"Закрытие канадских офисов TikTok и уничтожение сотен хорошо оплачиваемых местных рабочих мест не отвечает ничьим интересам, и сегодняшний приказ о закрытии сделает именно это", - говорится в заявлении представителя TikTok.

Канада также запретила приложение TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

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Напомним:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.