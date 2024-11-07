Канада приказала TikTok "свернуться": доступ к приложению сохранится
В среду Канада приказала прекратить деятельность китайской компании TikTok в стране, ссылаясь на риски для нацбезопасности, но добавила, что правительство не блокирует доступ канадцев к приложению для коротких видео или их способность создавать контент.
Об этом пишет Reuters.
"Правительство принимает меры для устранения конкретных рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd в Канаде, путем создания TikTok Technology Canada Inc", - говорится в заявлении министра инноваций Франсуа-Филиппа Шампаня.
В прошлом году Оттава начала рассматривать план TikTok по инвестированию и расширению бизнеса в Канаде. ByteDance является китайской материнской компанией TikTok.
Согласно канадскому законодательству, правительство может оценивать потенциальные риски для национальной безопасности от иностранных инвестиций, таких как предложение TikTok. Закон запрещает правительству раскрывать детали таких инвестиций.
"Решение основывается на информации и доказательствах, собранных при рассмотрении, а также на советах канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров", - добавил министр.
TikTok заявил, что будет оспаривать приказ в суде.
"Закрытие канадских офисов TikTok и уничтожение сотен хорошо оплачиваемых местных рабочих мест не отвечает ничьим интересам, и сегодняшний приказ о закрытии сделает именно это", - говорится в заявлении представителя TikTok.
Канада также запретила приложение TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.
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Напомним:
Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.